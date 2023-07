Tour de France 2023: mises à jour de l’étape 11 sur la route de Clermont Ferrand à Moulins – en direct

158km à parcourir : La première ascension d’aujourd’hui est la catégorie quatre Côte de Chaptuzat-Haut, qui mesure 490 m de haut avec une pente moyenne de 5 % et 1,9 km de long et surgit littéralement en 30 km environ.

160km à parcourir : Les coureurs d’Alpecin-Deceuninck sont en tête du peloton, où le leader de la course Jonas Vingaard est également bien visible. La route est plate et l’écart est presque à la marque des trois minutes. Après les premiers feux d’artifice d’hier, aujourd’hui a été relativement calme.

il y a 23 mois 07h35 HAE

174km à parcourir : Amador, Louvel et Daniel Oss (TotalEnergies) se sont laissés échapper et ont ouvert un écart de 38 secondes et en hausse. Attachez-vous pour ce qui promet d’être un après-midi long et ennuyeux de pas grand-chose…