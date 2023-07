Tour de France 2023: mises à jour de l’étape 10 sur la route de Vulcania à Issoire – en direct

il y a 3 m 07h54 HAE 144km à parcourir : À la huitième place du GC et la perspective française la plus brillante du Tour de cette année, David Gaudu semble avoir été abandonné et on parle que Wout van Aert pourrait également être en difficulté. Je pensais qu’il essayait de combler l’écart entre le peloton et l’échappée mais je peux me tromper. Plus de nouvelles au fur et à mesure que je les reçois.



il y a 6 mois 07.51 HAE 144km à parcourir : Il y a des escarmouches partout sur la route et dans l’état actuel des choses, nous avons un groupe de 13 coureurs devant sur les 6,7 km de montée vers le Col de Guery. Au fur et à mesure que je tape, il perd plusieurs coureurs. Un quintette composé de Louis Meintjes, Christopher Juul-Jensen, Michal Kwiatkowski, Krist Neilands et Clément Champoussin mène désormais la scène.



il y a 14 mois 07h43 HAE 149km à parcourir : Jonas Vingaard, Tadej Pogacar, Sepp Kuss, Romain Bardet, Simon Yates et Adam Yates font tous partie du groupe maillot jaune traqué par un peloton emmené par Ineos Grenadiers. Neilson Powless en maillot à pois s’éloigne du peloton Photographie : Martin Divíšek/EPA

il y a 16 mois 07h41 HAE 151km à parcourir : Les Ineos Grenadiers prennent les triques en tête du peloton. En tête de la course, un groupe d’une quinzaine de coureurs a creusé un écart de 21 secondes sur le groupe des neuf maillots jaunes.



il y a 19 mois 07h38 HAE 152km à parcourir : À la troisième place du GC, il semble que Jai Hindley ait également raté la pause. Cela expliquerait certainement la place de son équipe en tête du peloton.



il y a 21 mois 07h36 HAE 154km à parcourir : Ils sont sur la première des nombreuses descentes d’aujourd’hui et un certain nombre de coureurs, dont Jonas Vingaard, Tadej Pogacar et plusieurs autres gros frappeurs du GC, comblent l’écart avec le groupe de tête. Il est désormais composé de 22 personnes. Julian Alaphilippe, qui aurait imaginé ses chances aujourd’hui, a raté la pause et est de retour dans un peloton mené par Bora-Hansgrohe.



il y a 25 mois 07h32 HAE 160km à parcourir : Avec une pente de sept pour cent, un groupe de sept coureurs – Jorgenson, Strong, Charmig, Cavagna, Kwiatkowski, I. Izagirre et Neilands – a creusé un petit écart en franchissant le sommet de la montée. En queue de peloton, Fabio Jakobsen a été lâché.



il y a 29 min 07.28 HAE 161km à parcourir : Caleb Ewan est déjà à la peine en queue de peloton. Il a 28 ans aujourd’hui mais ne semble pas avoir le plus heureux des anniversaires jusqu’à présent.



il y a 31 min 07.26 HAE 163km à parcourir : Correction : c’est Krists Neilands d’Israel-Premier Tech qui a creusé l’écart. Il est rejoint par Bryan Coquard de Cofidis et ils ont environ 10 secondes d’avance sur les autres.



il y a 34 mois 07.23 HAE 164km à parcourir : Le peloton touche le pied de la première montée, la catégorie trois Col de la Moreno. Il culmine à 1 065 m, avec une pente moyenne de 4,7 %. Le pilote Israel-Premier Tech Dylan Teuns les tracte et a creusé un petit écart.



il y a 37 min 07h20 HAE Ils courent sur l’étape 10 166km à parcourir : Un groupe de 10 coureurs se détache de l’avant mais est rapidement rattrapé par le peloton.



il y a 39 min 07.18 HAE Le déploiement continue : Il reste encore un kilomètre à parcourir avant que la bataille ne commence et quelle escarmouche précoce nous réserve. La température est d’environ 43 degrés Celsius et le profil de scène d’aujourd’hui ressemble à la mâchoire inférieure d’un requin. Qui serait un cycliste professionnel ? Bonne chance, les gars!



il y a 47 min 07.10 HAE Les coureurs se déploient : Face à une montée raide de cinq kilomètres de catégorie 3 dès que le drapeau tombe et qu’ils reçoivent le signal pour commencer la course, la perspective du mauvais départ d’aujourd’hui a peut-être tempéré la journée de repos d’hier pour de nombreux coureurs. C’est une journée pour une échappée, qui risque de s’échapper très tôt cet après-midi.



il y a 1h 06.52 HAE Christian Prudhomme sur scène 10 : « Le Parc européen du volcanisme dédié à la culture scientifique a ouvert ses portes au public en 2002 et a reçu plus de sept millions de visiteurs en deux décennies », écrit le directeur du Tour dans son manuel. « Il est situé au cœur de la Chaîne des Puys, qui compte quelque 80 volcans et fait partie de la grande chaîne des volcans d’Auvergne. Le parc propose des attractions et des activités alliant spectacle, divertissement et éducation. Ce sera la première fois que Vulcania accueillera une course cycliste. Vulcania, le parc d’attractions et de loisirs des volcans, accueille le départ de l’étape 10. Photographie : imageBROKER/Alay



il y a 1h 06h35 HAE Woods remporte sa première victoire sur le Tour Rapport de la neuvième étape : Michael Woods a remporté l’étape, tandis que Tadej Pogacar a continué à creuser l’avance décroissante de Jonas Vingegaard, après avoir dépassé le champion en titre à l’arrivée au sommet volcanique. Reportage de Jeremy Whittle depuis le Puy de Dôme. Michael Woods pédale vers la victoire au Puy de Dôme. Photographie : Vincent Kalut/AP Pogacar ronge l’avance de Vingaard alors que Woods remporte la neuvième étape du Tour de France En savoir plus



il y a 1h 06h34 HAE Qui porte quoi ? Maillot jaune: Jonas Vingeard (Jumbo-Visma)

Maillot vert : Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Maillot à pois : Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Maillot blanc : Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis)



il y a 1h 06.32 HAE Le top 10 sur GC 1. Jonas Vingeard (Jumbo-Visma) 38h 37min 7sec

2. Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) +17sec

3. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +2min 40sec

4. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4min 22sec

5. Adam Yates (Emirats Arabes Unis) +4min 39sec

6. Simon Yates Jayco-Alula) +4min 44sec

7. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +5min 26sec

8. David Gaudu (Groupama-FDJ) +6min 01sec

9. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) +6min 45sec

10. Pello Bilbao (DSM-Firmenich) +7min 37sec