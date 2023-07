Tour de France 2023: mises à jour de la neuvième étape sur la course au Puy de Dôme – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 9 mois 08.05 HAE 162km à parcourir : Julian Alaphilippe attaque depuis le peloton, et quelques autres l’accompagnent (dont Egan Bernal ! C’est bien de le voir à nouveau agressif). Cependant, le peloton accélère l’attaque et maintient le rythme. Ils sont à un peu plus d’une minute de l’échappée.



il y a 18 mois 07h57 HAE 170km à parcourir : Donc un groupe de 14 se sont dégagés, en leur nombre Neilson Powless, Matteo Jorgenson, Matej Mohoric. Une échappée vraiment solide, qui travaille bien ensemble, et le peloton est évidemment inquiet. Ils essaient de combler l’écart, mais sont actuellement à environ 57 secondes. Pendant ce temps, Peter Sagan subit une mécanique, et perd environ deux minutes sur le peloton alors que son équipe TotalEnergies le rafistole sur le bord de la route. Le Slovaque fait face à une pédale exténuante vers le peloton de chasse.



il y a 25 mois 07h50 HAE 176km à parcourir: Les 10 coureurs attaquants à l’avant n’ouvrent pas encore l’écart, le groupe n’inclut pas les excuses d’O’Connor pour cela plus tôt – c’est difficile de les repérer ! La différence est d’une minute et neuf secondes.



il y a 27 min 07h48 HAE A quoi ressemble la ligne d’arrivée, encore longtemps avant d’y arriver ! 🤩 Le Puy de Dôme se prépare… 🤩 Le Puy de Dôme se prépare…#TDF2023 pic.twitter.com/j8Zjz9g6ee — Tour de France™ (@LeTour) 9 juillet 2023



il y a 30 min 07h44 HAE Il semble approprié que ce soit la Grande Boucle anniversaire aujourd’hui, il a gagné au Puy de Dôme en 1959 ! 💛 C’est le plus vieux vainqueur du Tour encore en vie, ayant gagné dans le Puy de Dôme lors de sa Grande Boucle victorieuse en 1959, et il fête aujourd’hui ses 95 ans. 🥳 Joyeux anniversaire à « L’Aigle de Tolède »: Monsieur Federico Bahamontes. https://t.co/tiXhRMx6iW — Tour de France™ (@LeTour) 9 juillet 2023



il y a 31 min 07h44 HAE 180,7km à parcourir: La course proprement dite a maintenant commencé et il y a eu une attaque précoce pour se détacher du peloton. Un groupe d’une dizaine de coureurs impliqués, dont Ben O’Connor. Un geste audacieux avec tant de temps à faire !



il y a 39 min 07h36 HAE Cavendish a déclaré la tournée 2023 serait son dernier mais maintenant il s’est terminé par une blessure, il y a beaucoup de discussions pour savoir s’il reviendra l’année prochaine. Son équipe, Astana Qazaqstan, lui a proposé un contrat. Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir via Twitter ou par e-mail. Lire l’histoire complète : Astana Qazaqstan offre un contrat à Mark Cavendish pour participer au Tour de France 2024 En savoir plus



il y a 43 mois 07h32 HAE La neuvième étape a commencé ! Eh bien la cérémonie de départ, la course proprement dite commencera après. Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour.

Mis à jour à 07h33 HAE

il y a 46 mois 07.28 HAE Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a déclaré à propos du retour du lieu : « C’est ce qui est unique. Ce n’est pas seulement la pente mais le fait que la route tourne dans la même direction. Cela n’arrive nulle part ailleurs, c’est ce qui a rendu cette ascension mythique. En savoir plus sur l’histoire derrière elle ici: Le Tour de France revient à l’ascension légendaire du Puy de Dôme après 35 ans En savoir plus



il y a 53 mois 07.22 HAE Arrivée du jour au Puy de Dôme n’a pas participé au Tour de France pendant 35 ans. Il comprend une montée difficile au sommet avec le premier vainqueur, Fausto Coppi, disant que c’était « plus dur que le Mont Ventoux » et l’homme qui a pris le Tour là-haut pour la première fois en 1952, Jacques Goddet, l’a décrit comme « littéralement un backbreaker » .



il y a 1h 07.16 HAE Mads Pedersen, vainqueur de la huitième étape a rendu hommage à Cavendish hier en disant : « Pour moi, ce fut un plaisir de pouvoir courir avec Mark. J’ai toujours eu une bonne relation avec lui dans le peloton et c’est tellement triste qu’une telle légende doive finir le Tour comme ça. Je souhaite tout le meilleur à Mark et j’espère que je pourrai faire la dernière course qu’il va faire aussi, pour honorer une légende qui est au top du cyclisme.



il y a 1h 07.11 HAE L’héritage de Cavendish est déjà sécurisé, selon notre propre William Fotheringham. Voici un avant-goût de son article sur le pilote britannique : « Les blessures cicatriseront, les os brisés se répareront, mais le fort parfum de peut-être perdurera, à supposer qu’un accident banal sur la route de Limoges marque bien la fin de la relation de 16 ans de Mark Cavendish avec le Tour de France. La condition a sa place, car bien que Cavendish ait annoncé qu’il prendrait sa retraite cette saison, ceux d’entre nous qui ont suivi sa carrière depuis ses premiers flirts avec le monde du cyclisme professionnel ont appris qu’il ne faut jamais dire jamais dans son cas spécifique. A lire en entier : La place de Mark Cavendish au panthéon du sprint du Tour de France est déjà assurée | William Fotheringham En savoir plus



il y a 1h 07.05 HAE Si vous voulez tous les détails sur le crash de Cavendish hierlisez notre histoire : Mark Cavendish abandonne son dernier Tour de France après une chute dans la huitième étape En savoir plus