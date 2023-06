Tour de France 2023 : les cinq étapes charnières

Le Tour de France 2023 démarre samedi de la ville basque de Bilbao, ouvrant un itinéraire de 21 jours entrecoupé de paysages spectaculaires et de défis quotidiens conçus pour provoquer un drame sportif.

Un aperçu de cinq des étapes les plus accrocheuses du parcours de 3 404 km où le récit principal sera la quête de Tadej Pogacar pour reprendre le maillot jaune du champion à Jonas Vingaard.

Etape 1 : Le Pays basque espagnol

L’ouverture de l’excursion de trois jours est un circuit de craquage autour de Bilbao. Traversant des collines étroites et boisées, il livrera le premier maillot jaune d’une 110e édition montagneuse de la plus grande course cycliste du monde.

L’itinéraire vallonné de l’étape 1 passe par des hauts lieux touristiques tels que le musée Guggenheim de Frank Gehry et offre une invitation aux non-conformistes à l’esprit d’attaque tels que le phénomène néerlandais Mathieu van der Poel. Les fans basques passionnés joueront leur rôle dans l’acte d’ouverture, avec une étape 2 également chargée de paysages télévisuels encourageant les frissons et les débordements possibles et se terminant par une descente vers la pittoresque baie du fer à cheval de Saint-Sébastien.

Étape 9 : Le volcan

Exposée, austère et brutalement escarpée, l’ascension de 13 km du volcan Puy de Dome, site du patrimoine mondial, où Fausto Coppi et Luis Ocana ont autrefois remporté des victoires épiques, offre au peloton une toile de fond digne des héros.

Le régal pour les yeux des observateurs occasionnels du monde entier sur l’étape 9 sera également acclamé par les foules massives du week-end de vacances pour une première ascension de ce volcan depuis 1988. Les coureurs courront ses derniers 4 km super raides dans un splendide isolement avec même les voitures d’équipe interdites . Le champion Vingaard et son principal rival Pogacar peuvent poser un marqueur ici. Certains des meilleurs candidats trébucheront probablement sur la ligne d’arrivée avec leurs chances en lambeaux.

Étape 17 : Double coup dur

Du Mont Blanc à Courchevel, l’étape 17 pourrait être le témoin du moment charnière. Non seulement à cause des quelque 60 kilomètres d’ascension qui culminent avec les 28 km de la montagne du Col de Loze à 2 304 mètres d’altitude, mais aussi parce que l’étape suit le seul contre-la-montre individuel du Tour. Tout cavalier qui a posé le marteau la veille risque de trop cuisiner dans cet acharné de Haute-Savoie.

Étape 20 : Saloon de la dernière chance

Le champion 2023 ne sera confirmé que sur l’étape 20 dans les Vosges de l’extrême-orient. Un coureur de tête qui s’estompe pourrait être pris sur l’une des six ascensions, surtout si la maladie a fait des ravages dans les grandes courses récentes lorsque les leaders se sont soudainement retrouvés dépouillés de leurs coéquipiers.

Etape 21 : Champs Elysées chant du cygne

La légende britannique du sprint vétéran Mark Cavendish doit prendre sa retraite cette saison, et quelle dernière étape 21 se révélerait être si le « Manx Missile » devait devancer le grand cycliste de tous les temps Eddy Merckx en se précipitant pour battre le record du 35e Tour de France victoire d’étape.

Offrir à ses fans dévoués un dernier aperçu du rugissement de la victoire de marque avec une cinquième victoire sur les Champs-Élysées pavés à Paris serait un envoi approprié de sa carrière remarquable.

