Tour de France 2023 : étape 18 de Moûtiers à Bourg-en-Bresse alors que le peloton quitte les Alpes

Réfléchissant à la course, Van Aert a déclaré: «J’ai commencé le Tour dans l’espoir de me rendre à Paris. J’avais souvent les jambes pour gagner l’étape, mais ça ne s’est pas fait.

L’absence du Belge ne devrait pas avoir d’impact sur son coéquipier et leader de la course Jonas Vingaard, qui est sur la bonne voie pour un deuxième titre consécutif après que son rival Tadej Pogacar ait perdu du temps suite à une chute lors de l’étape 17 de mercredi.

il y a 16 mois 06h00 HAE Préambule

« Je suis parti. Je suis mort. »

Quatre mots déjà engagés dans la légende du Tour de France. S’exprimant hier à la radio de l’équipe, Tadej Pogacar a concédé sa défaite dans sa bataille avec Jonas Vingaard, craquant sur le Col de la Loze lors de l’étape 17 un jour après la victoire spectaculaire de son rival dans le contre-la-montre solitaire de la course.

Les espoirs du GC du Slovène semblent en effet enterrés : il y a à peine 48 heures, l’attente était pour l’un des Tours de France les plus serrés de tous les temps, mais après deux jours dévastateurs dans les Alpes, le Danois mène désormais la course au général avec un gigantesque 7min 35sec. Heureusement, ce n’est bien sûr pas aussi définitif que la mort pour Pogacar et UAE Team Emirates : il peut toujours revenir l’année prochaine et tenter une autre chance, et même tenter une victoire d’étape.

Le long voyage d’aujourd’hui de Moûtiers à Bourg-en-Bresse, quant à lui, rappelle le fantôme de Mark Cavendish : depuis longtemps parti de cette course avec une clavicule cassée après avoir failli briser les 34 victoires d’étape en carrière d’Eddy Merckx dans le Tour. Toutes choses étant égales par ailleurs, Jasper Philipsen remportera cinq victoires plus tard dans la journée : peut-être que Cavendish regardera et se demandera s’il faut prendre l’option d’une autre année avec Astana-Qazaqstan, et une autre fissure à ce record. Pour les sprinteurs encore en course qui n’ont pas encore remporté de victoire, c’est-à-dire tous à l’exception de Mads Pedersen, c’est une chance précieuse de justifier leur sélection pour la plus grande course cycliste du monde.

Heure de début neutralisée : 12h05 UK / 13h05 CET