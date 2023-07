Tour de France 2023 : étape 17 à travers les Alpes jusqu’à Courchevel – en direct

Bonjour tout le monde! Le voyage des coureurs à travers la zone neutre avant l’étape Queen d’aujourd’hui a commencé et ils recevront le signal pour commencer la course une fois qu’ils auront parcouru environ quatre kilomètres.

Christian Prudhomme sur la scène d’aujourd’hui : « L’étape sera un beau défi, avec plus de 5 000 mètres de dénivelé positif à gérer ou à exploiter tout au long de la journée », écrit le directeur du Tour. « La finale mettra en vedette la deuxième visite du Tour à l’impressionnant Col de la Loze, puis plongera dans Courchevel, où la bataille finale aura lieu sur la piste à 18% de l’altiport. »

Le coureur italien du Lidl-Trek Giulio Ciccone passera aujourd’hui sa deuxième journée consécutive sous le maillot à pois. Il devance Neilson Powless de cinq points et les deux coureurs espèrent ajouter à leur palmarès dans l’étape d’aujourd’hui.

il y a 16 mois 06.09 HAE Etape 17 : Saint-Gervais Mont-Blanc à Courchevel (165,7km)

William Fotheringham sur scène 17 : La dernière étape alpine se termine sur la plus longue montée de la semaine, le Col de la Loze de 28 km, avec un dernier 6 km incessant à 24%, et après la descente vers Courchevel, il y a une courte et raide traction vers la ligne d’arrivée.

Si une première échappée gagne du terrain, attention aux purs grimpeurs comme Pello Bilbao, sinon c’est Jonas Vingegaard et Tadaj Pogacar, qui ont remporté à eux deux quatre étapes de montagne l’an dernier. L’étape d’aujourd’hui devrait se dérouler vers 11h30 (BST).