Tour de France 2023 : étape 16 contre-la-montre individuel de Passy à Combloux – en direct

il y a 25 s 07h25 HAE Cours du jour : Le tout premier virage du parcours d’aujourd’hui pose problème et trois coureurs y sont déjà tombés. Il y a des marquages ​​routiers peints sur la surface qui peuvent être glissants, bien qu’il n’y ait aucun signe de pluie.



il y a 2 m 07.24 HAE Un email: « Je suis surpris que Pogacar ne soit pas un solide favori aujourd’hui car il a écrasé Roglic et le terrain lors de la troisième semaine du TT en 2020 pour remporter la tournée », écrit Scott. « Les deux derniers tours avaient déjà de gros écarts de temps donc le dernier TT n’était pas pour les jaunes. De plus, les coureurs s’améliorent généralement en TT à mesure qu’ils vieillissent. Je suppose que Tadej gagne 30 secondes.



il y a 4 mois 07.22 HAE Cees Bol : Le sprinteur néerlandais, qui est entré dans le Tour en tant que leader de Mark Cavendish, n’a pas abandonné et est sur la route. Il devait sortir deuxième mais ne l’a pas fait. Au moins un de nos premiers partants semble être parti dans le désordre. Vous aviez un travail, les gars !



il y a 7 mois 07.18 HAE Alexis Renard : Le pilote Cofidis fait tomber sa chaîne peu de temps après le départ et demande l’assistance d’un mécanicien de l’équipe. Quelques premiers drames !!!



il y a 8 mois 07.17 HAE Jean Degenkolb : Le pilote DSM-Firmenich arrive tôt, sa roue arrière glissant sous lui alors qu’il négociait un virage peu après avoir quitté la cabane du starter. Il remonte et continue son chemin mais sent son poignet et son coude.



il y a 11 min 07h15 HAE Michel Morkov : À la dernière place du classement général, Michael Morkov a l’air de pédaler dans la mélasse alors qu’il négocie la première montée de la journée. Le Danois peut secrètement espérer conserver son statut de lanterne rouge car il s’accompagne d’un certain nombre de félicitations et peut être assez lucratif lorsqu’il s’agit de négocier des frais pour les courses de critérium post-Tour.



il y a 14 mois 07.11 HAE Les contrôles horaires du jour : Il y en a trois dans l’étape d’aujourd’hui, à 7,1 km, à 16,1 km et 18,9 km. Tous les coureurs partiront sur des vélos de contre-la-montre, mais il y a des spéculations selon lesquelles plusieurs passeront aux vélos de route avant d’atteindre la montée finale vers l’arrivée.



il y a 18 mois 07.08 HAE L’étape 16 est lancée ! Michael Morkov (Soudal–Quick-Step) se lance dans sa course de vérité et est suivi par Yevgeniy Federov (Astana). Cees Bol (Astana) devait sortir deuxième, donc je ne peux que conclure qu’il a dû se retirer de la course. Plus de nouvelles au fur et à mesure que je les reçois…



il y a 20 m 07.05 HAE Le préféré du jour : Il reste 157 coureurs dans le Tour de cette année, mais les compilateurs de cotes ne donnent qu’à trois coureurs une chance sportive de gagner le contre-la-montre d’aujourd’hui. Jonas Vingaard est le favori étroit devant Tadej Pogacar, tandis que Wout van Aert est troisième dans les paris et le seul autre coureur avec une cote à un chiffre. Notre duo de tête n’est séparé que de 10 secondes, une situation qui changera presque certainement aujourd’hui, mais tout le monde peut deviner de combien et de quelle manière le pendule est susceptible de se balancer. Des choses étranges peuvent arriver aux coureurs le lendemain d’une journée de repos – même si les coureurs sont sortis pour de longues randonnées hier, les jambes peuvent devenir raides ou même se gripper après seulement une journée loin de la chaleur blanche du combat alpin. Avouons-le, les contre-la-montre individuels peuvent être assez ennuyeux et si vous avez des affaires importantes à régler, vous êtes excusé pour les prochaines heures, mais assurez-vous d’être de retour pour la fin des affaires d’aujourd’hui devrait être fascinante. Wout van Aert descend la rampe peu après 15h19 (BST), Tadaj Pogacar doit partir à 15h58 et notre chef de course Jonas Vingaard est le dernier homme à sortir de la cabane du démarreur à 16h précises. Il y a aussi des points King of the Mountains à gagner aujourd’hui, donc Giulio Ciccone (15h03) et Neilson Powless (14h22) mèneront également leur propre guerre privée. Les fans ont commencé à faire leur chemin dans les rues de Combloux avant le départ de l’étape d’aujourd’hui. Ces spectateurs se sont dressés devant une peinture murale de Nicolas Maurel

Mis à jour à 07h20 HAE

il y a 38 mois 06h47 HAE Qui porte quel maillot ? Jaune: Jonas Vingeard (Jumbo-Visma) 62h 34min 17sec

Vert: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 323 points

Pois: Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Blanc: Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) 62h 34min 27sec Le coureur italien Lidl-Trek Giulio Ciccone prendra le départ de la 16e étape avec le maillot à pois en tant que nouveau leader du classement du roi de la montagne. Photographie : Jean Catuffe/Getty Images



il y a 49 min 06.37 HAE Victoire pour Poels alors que Vingaard reste en jaune Rapport de l’étape 15 : Wout Poels a remporté la course à Saint-Gervais Mont-Blanc, tandis qu’après une autre journée de chaleur intense, de multiples ascensions et de fatigue croissante, Jonas Vingaard a conservé son avance étroite sur Tadej Pogacar et a exprimé son scepticisme à l’égard de ses performances dominantes, affirmant qu’il « avait parfaitement compris ». il. Jeremy Whittle rapporte… Vingeaard conserve la tête du Tour de France et « satisfait du scepticisme » sur sa vitesse En savoir plus



il y a 49 min 06.36 HAE L’équipe du Tour de France envisage une action en justice après qu’un fan a provoqué un crash En savoir plus



il y a 49 min 06.36 HAE Les cinq premiers au classement général Jonas Vingeard (Jumbo-Visma) 62h 34min 17sec Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) +10sec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +5min 21sec Adam Yates (Emirats Arabes Unis) +5min 40sec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +6min 38sec Le coureur danois de Jumbo-Visma, le champion en titre du Tour de France Jonas Vingaard, conserve sa mince avance sur le double vainqueur Tadej Pogacar à l’étape 16. Photographie : Marco Bertorello/AFP/Getty Images