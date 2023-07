Tour de France 2023 : étape 15 à l’ombre du Mont Blanc – en direct

maintenant 07.06 HAE L’étape d’hier a vu sept coureurs abandonner le Tour et un certain nombre de coureurs sont tombés dans un accident de masse. Il y avait aussi une bataille épique de GC. De plus, une première victoire d’étape pour Rodriguez alors qu’il surprenait Vingegaard et Pogacar alors qu’il attaquait dans la descente de la dernière montée, le Col de Joux Plane. Qu’avons-nous en réserve aujourd’hui ?



il y a 9 mois 06.57 HAE Un peu de réflexion honnête avant l’étape d’aujourd’hui grâce au pilote français Adrien Petit. Il avait une entaille plutôt douloureuse sous ses fessiers après l’accident de masse d’hier. J’espère qu’il n’a pas trop mal. Heureusement, le deuxième jour de repos est presque sur le peloton. 🗣️ « Hier, tout était question de courage. Aujourd’hui, j’aurais préféré une étape plate » – 🇫🇷 @PetitAdrien62 #TDF2023 pic.twitter.com/NeFXUUMxSb — Tour de France™ (@LeTour) 16 juillet 2023

Mis à jour à 06h58 HAE

il y a 13 mois 06.54 HAE Bienvenue à l’étape 15 du Tour de France…Avant le blog en direct d’aujourd’hui, je me suis laissé aller à jardiner alors que le soleil brille si fort ici à Londres. Malheureusement, j’ai eu une écharde… dans un doigt de frappe. Mais, dans l’esprit du Tour, on se relève et on continue. Faites-moi savoir ce que vous avez fait pour préparer (ou pas) l’étape d’aujourd’hui. Il y a beaucoup de montées à venir et il semble que ce sera une autre journée de test pour le peloton.



il y a 19 mois 06h47 HAE Un petit mot sur Les Gets les portes du soleil, où débutera l’étape 15 : «La station de ski haut-savoyarde des Portes du Soleil a été à de nombreuses reprises sur le parcours du Tour, pour des étapes finales qui se sont terminées à Morzine et Avoriaz. Par exemple, ce dernier s’est rendu pour la dernière fois en 2010 lorsque Andy Schleck était le vainqueur. Trois étapes du Critérium du Dauphiné se sont également déroulées aux Gets, dont un prologue remporté par Alberto Contador au départ de l’édition 2016. « En hiver, le ski est l’attraction principale et en été, la station devient un point focal pour les vététistes. Les championnats du monde de VTT s’y sont déroulés en 2004 puis en 2022. Les couleurs françaises étaient à l’honneur l’été dernier, avec Pauline Ferrand-Prévot emportant deux maillots arc-en-ciel. Jonas Vingaard et Tadej Pogacar gravissent une montée dans la région des Portes du Soleil lors de l’étape 14 d’hier.

Photographie: Getty Images



il y a 24 mois 06h42 HAE Qui est dans quel maillot ? Jaune: Jonas Vingeard (Jumbo-Visma)

Vert: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Pois: Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

Blanc: Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) De gauche à droite : Neilson Powless (à pois), Tadej Pogacar (blanc), Jonas Vingaard (jaune) et Jasper Philipsen (vert). Photographie : Stéphane Mahé/Reuters

Mis à jour à 07.02 HAE

il y a 27 min 06h39 HAE Vingeard gagne une seconde sur Pogacar après que Rodríguez remporte l’épique étape 14 Rapport de l’étape 14 : Chaque seconde compte dans le Tour de France 2023, comme le champion en titre, Jonas Vingaard, et son plus proche rival, Tadej Pogacar, ont de nouveau démontré alors qu’ils se frayaient un chemin à travers les Alpes, supprimant des secondes de bonus sur l’étape 14, d’Annemasse à Morzine. Jeremy Whittle rapporte de Morzine… Vingeard gagne une seconde sur Pogacar après que Rodríguez remporte l’épique étape 14 En savoir plus



il y a 32 mois 06h34 HAE Les cinq premiers au classement général Jonas Vingeard (Jumbo-Visma) 57h 47min 28sec Tadej Pogacar (Emirats Arabes Unis) +10sec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4min 43sec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +4min 44sec Adam Yates (Emirats Arabes Unis) +5min 20sec Jonas Vingaard est toujours en tête du Tour de France de cette année, mais Tadej Pogacar se bat pour combler l’écart avec le coureur danois. Photographie : Bernard Papon/AFP/Getty Images