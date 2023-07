Tour de France 2023: Adam Yates devance le frère jumeau Simon Yates dans le thriller de l’étape 1, Tadej Pogacar juste derrière

Adam Yates (UAE Team Emirates) a devancé son frère jumeau Simon Yates (Jayco-AlUla) lors de l’étape 1 alors que le Tour de France 2023 commençait en fanfare.

Le duo britannique s’est dégagé après la montée finale, les favoris d’avant-course Jonas Vingaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se contentant de s’asseoir après avoir éclairé la scène plus tôt.

L’action du CYCLING World Tour 2023 – Tour De France – Étape 2 – Vitoria-Grsteiz – Donostia Saint-Sebastien peut être regardée EN DIRECT sur EUROSPORT et EUROSPORT HD à partir de 16h00 (16h00 IST) le dimanche 2 juillet, 2023. La chaîne Eurosport peut désormais être diffusée en direct sur l’application Discovery+.

Adam a pris le dessus sur Simon sur la ligne, tandis que Pogacar a tiré le premier sang dans sa bataille du GC avec Vingaard après avoir remporté le sprint pour la troisième et quatre secondes de bonus.

Sur le parcours bosselé, composé uniquement de montées et de descentes le long de la côte de Gascogne, la première ascension catégorisée est arrivée tôt. Calmejane a été le premier dès la pause à tenter sa chance en marquant des points de montagnes sur la Côte de Laukiz de troisième catégorie, mais c’est Gregaard qui a fait le geste le plus efficace. Il a ramassé les deux proposés au sommet, pour prendre un avantage précoce dans la compétition.

Le sprint intermédiaire a donné un premier aperçu des sprinteurs, et c’est Mads Pedersen (Lidl-Trek) qui a décroché le meilleur score des points restants, après que l’échappée ait pris les cinq premières places. Dans la roue du Danois se trouvait un certain Peter Sagan (Total Energies) qui dispute son dernier Tour de France.

Pogacar et Vingaard sont passés les premiers avant qu’Adam Yates et son frère Simon ne se lancent au-dessus. Ils ont rapidement commencé à travailler ensemble pendant que le peloton se rassemblait et ont obligé Jumbo-Visma à travailler pour ramener la paire – s’ils le souhaitaient.

La route étant en grande partie en descente ou à plat, une poignée de secondes était tout ce dont ils auraient besoin. Il est vite devenu évident qu’à quelques kilomètres de l’arrivée à Bilbao, cela allait revenir au plus fort des jumeaux.

Adam Yates a conclu l’accord avec moins d’un kilomètre restant, alors que Simon se cramponnait et tombait de sa roue. Les Emirats Arabes Unis ont pris le maillot jaune avec les moins fantaisistes de leurs coureurs, qui ont soutenu que parler de « co-leadership » était exagéré.

« Je ne suis pas vraiment le leader », a-t-il déclaré à l’arrivée, « je suis plus en soutien. Quand je peux faire des choses comme ça, ça met la pression sur les autres équipes et ça marche comme ça, c’est parfait… Sur la suite quelques semaines, je suis à 100% pour Tadej. Je suis sûr que nous ferons du bon travail. »

Pogacar a remporté le sprint derrière les jumeaux Yates pour prendre la troisième et quatre secondes de bonus, apaisant les craintes concernant sa forme et sa forme physique après s’être fracturé le poignet lors de la préparation de la course.

Adam Yates est désormais le premier favori du classement général, détenant huit secondes d’avance sur son frère. Le bonus de temps de Pogacar signifie qu’il est troisième au classement général, à quatre secondes du champion en titre Vingaard.

Carapaz, saignant des deux genoux, a pu boucler l’étape, arrivant à 15 minutes des leaders et bien dans le temps imparti.