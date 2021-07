Tour de France 2021 : Wout van Aert remporte la 11e étape au Mont Ventoux mais Tadej Pogacar reste en jaune | Actualités du cyclisme

Wout van Aert a été un impressionnant vainqueur de la 11e étape du Tour de France sur le Mont Ventoux

Wout van Aert s’est échappé lors de la deuxième ascension du célèbre Mont Ventoux pour remporter une superbe victoire d’étape alors que Tadej Pogacar était sous pression mais a prolongé son avance au classement général du Tour de France.

Vingt-quatre heures après avoir terminé deuxième derrière Mark Cavendish lors d’un sprint, Van Aert a présenté un spectacle d’un genre très différent pour prendre la gloire de l’un des jours les plus attendus du Tour de cette année, avec une double ascension de l’un de ses montagnes célèbres.

Van Aert a laissé Kenny Elissonde derrière à 11 km du sommet du Géant de Provence, en solitaire jusqu’à l’arrivée à Malaucène sur l’étape de 199 km au départ de Sorgues.

Pogacar a été distancé par Jonas Vingegaard tard dans la montée finale, montrant ses premiers signes de faiblesse, mais avec Ben O’Connor depuis longtemps distancé pour perdre son emprise sur la deuxième place au classement général, le Slovène a émergé avec son avance renforcée.

Tadej Pogacar a conservé sa place en tête du peloton, prolongeant son avance sous le maillot jaune

Le coéquipier Jumbo-Visma de Van Aert, Vingegaard, a attaqué à partir d’un groupe de favoris très réduit avec environ deux kilomètres de la montée.

Pogacar a immédiatement suivi mais a rapidement reculé, permettant à Richard Carapaz et Rigoberto Uran de rattraper le maillot jaune par le sommet, et les trois ont travaillé ensemble pour remonter Vingegaard dans la longue descente vers Malaucene, terminant ensemble une minute et 38 secondes après le passage de Van Aert la ligne.

Cela signifie que l’avance de Pogacar, qui était de deux minutes et une seconde sur O’Connor, passe désormais à cinq minutes 18 secondes sur Uran, avec Vingegaard jusqu’à la troisième avec 14 secondes supplémentaires.

La victoire d’étape de Van Aert a apporté une certaine consolation à son équipe Jumbo-Visma après avoir perdu son leader et espoir du maillot jaune Primoz Roglic sur blessure la semaine dernière.

« Je suis à court de mots, c’est stupide à dire bien sûr mais je ne m’attendais pas à gagner cette étape avant le Tour. « C’est l’une des ascensions les plus emblématiques du Tour, dans le monde du cyclisme et c’est peut-être ma meilleure victoire de tous les temps. » Wout Van Aert

Et le champion belge l’a livré avec style sur cette étape du Tour la plus attendue, construite autour de deux ascensions du célèbre Ventoux en fin de journée.

Après qu’Elissonde ait attaqué des restes de l’échappée pour la deuxième fois, Van Aert a secoué le champion du monde Julian Alaphilippe et Bauke Mollema dans la poursuite, puis s’est éloigné du Français pour rentrer en solo, remportant l’étape par une minute 14 secondes d’Elissonde .

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, peut désormais ajouter une étape de montagne majeure du Tour à son palmarès considérable.

« Bien sûr, c’est émouvant », a déclaré le joueur de 26 ans.

« Personnellement pour moi, il était difficile pour moi d’entrer dans ce Tour au bon niveau et la première semaine, nous avons eu tellement de malchance avec l’équipe, et même aujourd’hui, nous avons perdu Tony Martin dans un accident, donc c’est bien.

« Si vous continuez à être motivé, continuez à croire, un jour ça marchera et je suis vraiment fier. »