Tour de France 2021 : Wout van Aert nie que Mark Cavendish remporte une étape record | Actualités du cyclisme

Ce n'était pas pour Mark Cavendish lors de la 21e étape du Tour de France

Wout van Aert a refusé à Mark Cavendish un autre morceau de l’histoire du Tour de France alors que le champion national belge a remporté dimanche l’étape 21 sur les Champs-Elysées à Paris.

Cavendish cherchait sa cinquième victoire d’étape de ce Tour qui l’aurait éloigné d’Eddy Merckx en tant que vainqueur d’un record de 35.

Mais ce n’était pas le cas car le Manxman s’est fait écraser sur la ligne d’arrivée et le compatriote de Merckx a remporté sa troisième victoire d’étape de ce Tour – complétant le set avec un sprint après ses succès en montagne et dans le contre-la-montre de samedi.

Cavendish a dû vérifier son sprint plus d’une fois alors qu’il luttait pour trouver un écart avant de terminer troisième derrière Van Aert et Jasper Philipsen.

Tadej Pogacar, 22 ans, a franchi la ligne en toute sécurité pour confirmer son deuxième titre consécutif pour l’UAE Team Emirates.

La fin de conte de fées de cette tournée ne devait pas être, mais cela restera toujours comme une performance remarquable de Cavendish.

Après plusieurs saisons perturbées par des blessures et des maladies, le joueur de 36 ans ne s’attendait pas à participer au Tour, mais est intervenu après une blessure à son coéquipier Sam Bennett et s’est remis à son meilleur alors qu’il remportait ses premières victoires d’étape depuis 2016.

Alors que l’histoire l’appelait, Van Aert avait plaisanté en disant qu’il ferait de son mieux pour défendre le record de Merckx pour la Belgique, et bien qu’il ne puisse pas empêcher Cavendish de l’égaler, le coureur Jumbo-Visma était là pour s’assurer qu’il ne soit pas battu sur les Champs-Elysées.

La victoire d’étape s’ajoute au travail de sauvetage remarquable que Jumbo-Visma a accompli dans ce Tour après avoir perdu le leader Primoz Roglic lors de la semaine d’ouverture – après avoir remporté quatre étapes et pris la deuxième place au classement général grâce à Jonas Vingegaard, tout en n’ayant terminé qu’avec quatre coureurs.

Wout Van Aert de Belgique célèbre sa victoire de l'étape 21

« Ce Tour a été incroyable », a déclaré Van Aert, le premier homme depuis Bernard Hinault en 1979 à remporter une étape de montagne, un sprint et un contre-la-montre sur le même Tour.

« Cela a été une telle montagne russe et terminer avec une victoire comme celle-ci est au-delà de mes attentes.

« Je suppose que je me suis posé un problème parce que je dois prendre un vol ce soir [to the Olympics] et toutes ces interviews vont prendre un certain temps, je vais devoir voir si je peux y arriver mais je ne suis certainement pas désolé d’y être allé aujourd’hui.

« Gagner trois étapes comme celle-ci n’a pas de prix, donc grâce à ma petite équipe. »

Cette année, la fameuse ligne d’arrivée des Champs-Elysées avait été déplacée 350 mètres plus haut sur le boulevard, plus près de l’Arc de Triomphe.

Le run-in plus long du dernier virage aurait dû convenir à la solide équipe de Deceuninck-QuickStep de Cavendish, mais ils se sont perdus de vue dans les deux derniers kilomètres, laissant Cavendish improviser.

Il y a eu un bref moment où l’espace s’est ouvert à la droite de Van Aert, mais Philipsen a balayé pour laisser Cavendish frapper son guidon alors qu’il terminait troisième.

Cependant, le Manxman avait fait assez pour assurer le classement par points – une décennie après avoir déjà pris le maillot vert en 2011.

