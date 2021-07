Tour de France 2021 : Tadej Pogacar prolonge son avance après la victoire de la 17e étape | Actualités du cyclisme

Tadej Pogacar a remporté sa deuxième étape du Tour de France pour étendre son avance au général et se rapprocher de succès consécutifs (AP)

Tadej Pogacar a remporté l’étape 17 du Tour de France pour étendre son avance dans le maillot jaune alors que Jonas Vingegaard et Richard Carapaz sont passés aux deuxième et troisième.

Le trio est arrivé ensemble à l’arrivée au sommet du Col du Portet après plusieurs attaques, le champion en titre Pogacar s’étant échappé dans les 150 derniers mètres pour remporter sa deuxième victoire d’étape du Tour.

Rigoberto Uran, qui a débuté la journée deuxième au général, avait été lâché dans la montée finale de l’étape de 178 km depuis Muret, permettant à Carapaz de se hisser sur la dernière des marches du podium derrière Pogacar et Vingegaard.

La victoire de Pogacar porte l’avance du Slovène à cinq minutes et 39 secondes sur Vingegaard, avec Carapaz quatre secondes de plus en troisième, tandis qu’Uran a glissé de plus de 90 secondes.

« Nous étions 50-50 sur l’opportunité d’aller sur scène ou de défendre mais tout le monde se sentait bien alors nous avons essayé et nous avons réussi et je suis super content. « Nous sommes tous les trois allés sans faute mais seuls moi et Jonas travaillions. Nous avons essayé plusieurs fois de faire un sans faute, simplement parce que plus de temps c’est mieux, mais ils étaient vraiment bons aujourd’hui. Au final, j’ai juste sprinté dans les 50 derniers mètres et c’était suffisant. » « (Jonas) m’a dit que Carapaz bluffait et je le savais aussi. Ce n’est pas inhabituel, c’est la tactique, mais quand il a attaqué, j’étais vraiment motivé pour le rattraper et juste aller avec sa roue mais c’était super dur. « C’est une journée fantastique. Gagner en jaune est quelque chose que je ne peux pas décrire. » Leader du Tour de France et vainqueur de la 17e étape Tadej Pogacar

Pogacar avait attaqué hors du groupe des favoris avec huit kilomètres des 16 km de montée du Portet à parcourir alors que le dernier de l’échappée était balayé, avec seulement Vingegaard et Carapaz capables de le suivre.

Carapaz a essayé de monter un fauteuil dans la montée, ne passant pas en tête alors que Pogacar et Vingegaard cherchaient à le laisser tomber, l’Équatorien lançant alors son propre mouvement voué à l’échec dans les 1500 derniers mètres.

Anthony Perez et Dorian Godon – les deux derniers rescapés d’une échappée à six – avaient entamé la montée finale avec près de quatre minutes d’écart sur le peloton et rêvent de remporter une victoire française le jour de la Bastille.

Pogacar détient une avance considérable après avoir remporté sa première étape en portant le maillot jaune de leader (AP)

Perez a attaqué son ancien coéquipier avec encore 13 km de montée, mais le joueur de 30 ans a rapidement commencé à voir son avantage s’effondrer – et les espoirs d’une première victoire d’étape de Cofidis sur le Tour depuis 2008 ont pris fin lorsque Pogacar a attaqué juste alors que le groupe de favoris s’approchait de sa roue arrière.

La victoire sur une grande étape de montagne a permis à Pogacar de souligner sa domination après avoir remporté le contre-la-montre de la cinquième étape lors de la semaine d’ouverture.