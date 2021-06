Tour de France 2021 : le retour improbable de Mark Cavendish après une maladie et une blessure, une belle histoire de cyclisme | Actualités du cyclisme

Mark Cavendish sera de retour sur le Tour de France pour la première fois depuis 2018 au sein de l’équipe de huit hommes de Deceuninck – Quick-Step

Mark Cavendish est de retour sur le Tour de France. Compte tenu des difficultés qu’il a traversées ces dernières années, il s’agit d’une réalisation incroyable – et qui semblait à peu près aussi improbable qu’un garçon de l’île de Man remportant 30 étapes de la plus grande course cycliste.

Mais là encore, Cavendish n’a jamais aimé qu’on lui dise ce qu’il ne peut pas faire.

En tant que jeune fougueux, il avait ignoré les critiques des entraîneurs britanniques axés sur les données pour devenir le sprinter hors pair de sa génération.

Son talent et son dynamisme l’ont amené à prendre d’assaut le monde de la course sur route. À un moment donné, il semblait presque certain de battre le record de longue date de victoires d’étape d’Eddy Merckx sur le Tour.

Alors que les chutes et les rivaux rapides ont réduit son taux de victoire après son premier blitz de victoires, il a continué à se rapprocher du record de 34 étapes qui, depuis 1975, semblait hors de portée.

La plus récente victoire de Cavendish sur le Tour de France a eu lieu dans le cadre d’un parcours en quatre étapes en 2016, lorsqu’il a également porté le maillot jaune pour la première fois. Il volait et a ajouté une première médaille olympique à son armoire à trophées plus tard cet été-là.

Mais en 2017 est venu le grand plongeon. Il a été diagnostiqué avec le virus d’Epstein-Barr au printemps de cette année-là, une maladie qui l’a poursuivi jusqu’en mai 2019 et l’a laissé fatigué.

Au milieu de la recherche d’une pleine santé et d’une forme optimale, une série d’accidents a aggravé le problème, avec une omoplate cassée, des côtes fracturées et des dommages aux ligaments de la cheville parmi sa liste croissante de blessures.

Après s’être battu pour retrouver la forme, Cavendish a été négligé de manière controversée pour la sélection du Tour de France en 2019, manquant la course pour la première fois depuis 2007, et lorsqu’un changement d’équipe pour 2020 n’a pas donné de meilleurs résultats dans une saison touchée par le coronavirus, il est apparu que le le sprinter emblématique était sur le point de raccrocher ses roues.

Dans une interview en larmes après la course en octobre, il a pris les fans de cyclisme au dépourvu en suggérant que sa carrière était peut-être terminée. Heureusement, il a changé d’avis.

Les attentes quant à ce que Cavendish pourrait réaliser dans l’équipe belge Deceuninck – Quick-Step en 2021 étaient faibles, du moins de l’extérieur. Mais au lieu de cela, sa renaissance a été l’une des histoires de bien-être de la saison.

Il n’avait pas gagné de course depuis 2018, mais a remporté quatre victoires d’étape au Tour de Turquie en avril. Cette première victoire au sprint a suscité la confiance et le Manxman s’est glissé dans son ancien rythme pour dominer le peloton tout au long de la semaine.

C’était un rappel réjouissant des jours de gloire pour ses supporters, heureux de voir Cavendish lever à nouveau les bras. Mais personne ne s’emballe.

Cela a changé plus tôt ce mois-ci lorsque Cavendish a de nouveau gagné, cette fois lors de la dernière journée du Tour de Belgique.

Contrairement à la Turquie, Cavendish a vaincu un solide peloton de sprinteurs en Belgique. Entamant son effort tôt et en retardant les poursuivants jusqu’à la ligne, il a montré qu’il avait toujours la vitesse initiale mais aussi l’endurance au sprint pour battre les meilleurs.

C’était un résultat accrocheur pour un coureur dont la compétitivité au plus haut niveau semblait être derrière lui. Puis, dramatiquement, une opportunité s’est présentée.

L’Irlandais Sam Bennett quitte Deceuninck – Quick-Step à la fin de la saison mais a remporté le maillot vert au Tour de France l’année dernière et était le sprinteur sur lequel ils fondaient leurs espoirs pour la prochaine édition.

Sa présence dans l’équipe a rendu improbable tout retour de Cavendish sur le Tour. Cela n’avait pas été un problème : au début de cette saison, Cavendish ne devait de toute façon pas être un concurrent pour l’équipe du Tour.

Sam Bennett a été exclu du Tour de France en raison d’une blessure

Mais une blessure au genou pour Bennett a compliqué ses préparatifs et, après une certaine confusion vendredi, alors que Bennett semblait avoir le feu vert pour rouler, il a été annoncé lundi qu’à la place, le Cavendish rajeuni prendrait sa place.

Il semble y avoir huit étapes sur le Tour qui pourraient se terminer dans un sprint massif. Deceuninck – Quick-Step possède l’un des meilleurs trains de départ de la course. En conséquence, la tentation de rêver que Cavendish porte son total à 31 ou au-delà est alléchante.

Mais compte tenu des souffrances subies par Cavendish ces dernières années, le départ de la ligne de départ à Brest sera un moment important en soi. Les attentes envers le Manxman dans les sprints devraient être tempérées, mais sa position de retour dans le peloton est quelque chose à célébrer.

Cavendish, cependant, a peut-être l’intention de prouver à nouveau que ses sceptiques ont tort…