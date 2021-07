Tour de France 15ème étape : récapitulatif de la première montée pyrénéenne

Depuis 1903, le Tour de France ne cesse de surprendre les spectateurs. Après Quillan, les sprinteurs s’attaquent aux Pyrénées pour la quinzième étape. C’est vers la principauté d’Andorre que les cyclistes se dirigent. Décisive, cette étape aura un certain impact sur le classement général avant le dernier repos général de ce lundi 12 juillet. Zoom sur les moments forts de cette course.

Un véritable parcours du combattant

Précédant le dernier jour de repos, cette quinzième étape est cruciale. Les coureurs devaient passer par le plus haut sommet de la Grande Boucle : le Port d’Envalira. Sur une distance de 191,3 kilomètres, les 100 derniers kilomètres de ce circuit ont été difficiles pour tout le peloton. Avant de franchir la ligne d’arrivée à Andorre-la-Vieille, ils ont dû affronter quatre grandes difficultés.

La montée du Mont-Louis, première de la compétition, faisait 8,4 kilomètres. La seconde fut celle du col de Puymorens. Sur une distance de 5,8 kilomètres, elle précédait le Port d’Envalira. Se situant à 2 408 mètres de hauteur, ce dernier fut le plus dur avec une distance de 10,7 kilomètres à parcourir. La dernière montée était le col de Beixalis, à tout juste 20 kilomètres de la ligne d’arrivée. La course s’est terminée sur une descente plutôt calme.

Victoire américaine : une première en 10 ans

La victoire de Sepp Kuss restera dans les annales du cyclisme américain. La dernière fois qu’un de leur compatriote a remporté une étape remonte à 2011 avec Tyler Farrar. C’était tout juste une année après le grand tournant du Tour de France en 2010. Analysés par Betway Paris Sportifs blog, la modernisation et l’internationalisation de la compétition étaient sans précédent.

Originaire du Colorado, Sepp Kuss s’est installé en Andorre. Ainsi, gagner là où il a élu domicile et devant sa famille était vraiment exceptionnel, a-t-il déclaré. Le joueur semble alors avoir retrouvé sa motivation.

Pour remporter cette étape, l’Américain a montré ses connaissances du terrain. Prendre de l’avance sur la montée de Beixalis était plus que nécessaire pour lui. Une stratégie réussie puisque l’athlète de 26 ans a réussi à devancer ses concurrents sur cette dernière ligne. Tenant tête au favori Alejandro Valverde, il remporte la quinzième étape avec 23 secondes d’avance.

Un coup dur pour Guillaume Martin

Se positionnant à la deuxième place du classement général après la quatorzième étape, Guillaume Martin a fait un départ remarquable à Céret. Toutefois, ses concurrents ne se sont pas laissés impressionner.

Malheureusement, le Français n’a pu garder sa deuxième place à l’issue de ce circuit. Les quatre cols des Pyrénées n’ont pas réussi au coureur. Au terme de la quinzième étape, Martin retombe à la neuvième place du classement général.

Avec presque 4 minutes de retard, il s’éloigne des maillots jaunes. Après un circuit réussi la veille, pourquoi cette descente soudaine ? S’agit-il d’une mauvaise stratégie ou d’un manque de calcul ? C’est sur le Port d’Envalira que Martin s’est fait distancer par son peloton. Un retard qu’il n’a pas pu recouvrir jusqu’à Andorre-la-Vieille.

Le classement général

Sepp Kuss se trouve à la première place du classement d’étape. Alejandro Valverde et Wout Poels complètent le podium pour ce weekend. Avec chacun 1 minute et 15 secondes de retard, Ion Izagirre, Ruben Guerreiro, Nairo Quintana et David Gaudu apparaissent dans le top 7. Les trois dernières places du top 10 sont attribuées à Daniel Martin, Franck Bonnamour et Aurélien Paret-Peintre.

Concernant le classement général, aucun grand changement n’est à noter, si ce n’est la neuvième place du Français Guillaume Martin. Tadej Pogacar reste en tête pour le moment, et de loin face à ses adversaires. Il est suivi de près par ses rivaux Rigoberto Uran et Jonas Vingegaard. Le top 10 est complété par Richard Carapaz, Ben O’Connor, Wilco Kelderman, Alexey Lustenko, Enric Mas, Guillaume Martin et Peio Bilbao.