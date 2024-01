Tour de division du classement NFL Power Rankings 2023 : les Ravens ne font plus consensus sur le numéro 1 après un laissez-passer

La majorité des experts nationaux considèrent toujours les Ravens de Baltimore comme la meilleure équipe incontestée de la ligue après la ronde de division des séries éliminatoires, même si certains les placent au deuxième rang et l’un d’eux les place même au quatrième rang. Maintenant, il est temps de voir où l’équipe se situe dans le paysage des classements de puissance de la NFL avant la ronde de division où elle a une semaine de congé pendant son congé.







NFL.com : 1 (La semaine dernière : 1)

De Eric Edholm

Baltimore a changé l’effectif dans de nombreux domaines depuis la campagne 14-2 en 2019, mais certains Ravens de cette équipe restent, et ils se souviennent de la façon dont cette saison s’est terminée : avec une défaite sourde de 28-12 contre les Titans au stade M&T Bank. . Baltimore a devancé le Tennessee, 530-300, mais a retourné le ballon sur sept de ses 11 possessions (quatre revirements sur des downs, deux choix et un échappé). Lamar Jackson est l’un des joueurs qui étaient là à l’époque et qui sont ici maintenant – et lui et John Harbaugh savent mieux que quiconque à quel point ce prochain match de la ronde de division sera lié à leur héritage, avec une seule victoire en séries éliminatoires en duo. indiquer. Baltimore ressemblait à la meilleure équipe de football tout au long de la saison régulière, et c’est l’équipe que les gens s’attendent à voir lors des séries éliminatoires. Que faut-il pour battre le n°1 ? Les Ravens font presque tout bien, même si leur défense contre la course et leur protection contre les passes peuvent fuir un peu de temps en temps. Ils sont clairement les favoris de ce derby, même si quelques résultats choquants du Super Wild Card Weekend ont dû les mettre un peu sur leurs gardes.

Fil de touché : 1 (La semaine dernière : 1)

De Jarrett Bailey

Eh bien, nous sommes déjà venus ici avec les Ravens. Ils ont écrasé tout le monde en saison régulière et quand est venu le temps de jouer, ils se sont effondrés. Cette équipe est cependant très différente de celle de 2019. Lamar Jackson a parcouru un long chemin en tant que passeur et est franchement un type de joueur différent en 2024 qu’il ne l’était en 2020. Baltimore peut accéder à son premier match. Championnat AFC Match dans plus d’une décennie avec une victoire, mais Houston ne va pas se contenter de le leur donner.

Fox Sports : 1 (La semaine dernière : 1)

De David Helman

Le seul défaut de la réputation par ailleurs excellente des Ravens est une fiche de 2-5 en séries éliminatoires au cours de la décennie écoulée depuis leur victoire. super Bowl XLVII. Leur marque avec Lamar Jackson partant n’est que de 1-3. Les victoires ne sont peut-être pas une statistique de quart-arrière, mais nous pouvons supposer que Jackson sera sérieusement touché si sa campagne MVP est déraillée par le parvenu. Texans.

La 33ème équipe : 1 (La semaine dernière : 1)

De Ryan Reynolds

Les Ravens de Baltimore ont terminé avec le meilleur bilan de la NFL, derrière la meilleure défense de la ligue et son probable MVP, le quart Lamar Jackson. Après leur congé, les Ravens accueilleront les Texans, qu’ils ont battus de manière décisive lors de la première journée. De nombreux joueurs clés de Baltimore se sont assis pour la finale de la saison régulière, leur accordant ainsi deux semaines de repos. Les Ravens sont la meilleure équipe, la plus expérimentée. La cohérence est la base du succès des Ravens tout au long de ce siècle. Si Baltimore bat Houston, la pression sera sur les Ravens dans le championnat AFC. Qu’elles affrontent Buffalo ou Kansas City, les deux puissances de l’AFC ont plus d’expérience dans ces situations.

Analyse pointue du football : 1 (La semaine dernière : 1)

De Raymond Summerlin

Contrairement à la NFC, les quatre premières têtes de série de l’AFC ont progressé, organisant un deuxième tour à la craie. Les Ravens ont déjà battu les Texans lors de la semaine 1, mais ils affronteront cette fois-ci un jeu de course bien différent de CJ Stroud et des Texans. La défense pourrait avoir les mains pleines samedi.

Pro Football Network : 1 (La semaine dernière : 1)

De Dalton Miller

Baltimore pourrait également devoir lutter contre la fuite des cerveaux, alors que les coordinateurs Todd Monken et Mike Macdonald, ainsi que les dirigeants Joe Hortiz et Nick Matteo, suscitent l’intérêt au cours du cycle d’embauche de la NFL. L’entraîneur-chef John Harbaugh et le directeur général Eric DeCosta ont constitué l’une des meilleures équipes de la ligue, et il n’est pas surprenant que les autres clubs de la NFL souhaitent faire appel à leurs adjoints.

République de l’Arizona : 1 (La semaine dernière : 1)

De Jeremy Cluff

Les Ravens affronteront les Texans lors de la ronde divisionnaire. Nous aimons leurs chances contre Houston, mais le match pourrait être plus serré que ce que les gens pensent.

CBS Sports : 2 (La semaine dernière : 1)

De Bryan DeArdo

Baltimore entre dans les séries éliminatoires avec un Jackson en bonne santé et la défense la mieux classée de la saison régulière. Jackson remportera probablement son deuxième titre de joueur par excellence de sa carrière après avoir lancé plus de trois fois plus de passes de touché que d’interceptions et avoir également mené les Ravens au sol. On peut dire sans se tromper que Jackson aime jouer dans l’offensive de première année du CO Todd Monken. Aussi génial que soit Jackson, il n’obtiendra pas ce qui lui est dû tant qu’il n’aura pas remporté le Super Bowl. Cela pourrait arriver cette saison tant que Jackson reste en bonne santé. Si Baltimore est capable de tout gagner, ce sera probablement grâce à Jackson et à une défense qui a récolté 60 sacs et 18 interceptions au cours de la saison régulière.

Actualités sportives : 4 (La semaine dernière : 2)

De Vinnie Iyer

Les Ravens ne peuvent pas dépasser les brûlants Texans lors de la ronde de division à Baltimore, même s’ils les ont éliminés pour commencer la saison régulière à domicile. Lamar Jackson doit avoir confiance dans son dépassement, mais ne pas non plus éviter une course explosive, un peu comme Allen. La course aux passes avec l’ancien Texans Jadeveon Clowney doit être la carte de visite défensive ultime.

En savoir plus