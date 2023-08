Tour Championship : Viktor Hovland repousse Xander Schauffele pour remporter la victoire dominante de la FedExCup | Actualités golfiques

Viktor Hovland a résisté au défi de Xander Schauffele pour remporter la FedEx Cup

Viktor Hovland a traversé une bataille finale avec Xander Schauffele pour assurer la gloire de la FedExCup et un salaire de 18 millions de dollars avec une victoire impressionnante au Tour Championship de fin de saison.

Hovland a pris une avance de six coups lors du tour final à East Lake et a détenu au moins un avantage de trois coups tout au long de la dernière journée, bien que Schauffele ait dû travailler dur pour enregistrer un sixième titre du PGA Tour et un deuxième en autant de semaines.

Le Norvégien a réussi sept birdies dans un 63 sans bogey pour terminer la semaine à 27 sous et devenir le troisième plus jeune champion FedExCup de l’histoire, tandis que Schauffele a dû se contenter de la deuxième place malgré un superbe tour final de 62.

-27 Viktor Hovland (Ni) -22 Xander Schauffele (États-Unis) Autres : -16 Wyndham Clark (USA), -14 Rory McIlroy (NIrl), -13 Patrick Cantlay (USA)

Hovland a réussi sept birdies et aucun bogey lors du tour final 63

Le dernier succès de Hovland fait suite à sa victoire au Championnat BMW dimanche et devrait le voir passer au 4e rang mondial, tandis que le champion de l’US Open, Wyndham Clark, a pris la troisième place avec 16 sous et Rory McIlroy a terminé quatre coups supplémentaires après un tour final de 65. .

Fusillade de dimanche à East Lake

Schauffele est entré dans la dernière journée avec six coups de retard et a dû réussir un birdie de cinq pieds au premier pour éviter de prendre davantage de retard, après que Hovland ait roulé de 15 pieds, avec la paire au deuxième trou lorsque le jeu a été interrompu pendant près de deux heures. à cause des tempêtes.

Le premier tir de Hovland après la reprise a été de réussir un tir de 15 pieds pour sauver le par, alors que Schauffele a réussi deux putts depuis la frange, puis a réduit l’écart à cinq lorsqu’il a réussi un birdie de huit pieds au troisième.

Schauffele s’est converti de 15 pieds pour égaler le birdie de Hovland au quatrième mais n’a pas pu en ajouter un autre au suivant, où son partenaire de jeu a restauré son coussin de six tirs, les deux se levant et descendant ensuite du sable pour profiter du par- cinq sixième.

Le 62e tour final de Schauffele a été assez bon pour lui valoir la deuxième place

Les deux joueurs sont sortis du green pour sauver le par au septième et Schauffele a de nouveau clôturé avec un birdie au huitième, tandis que Hovland a complété un difficile deux putts au neuvième par trois pour conserver un coussin de cinq tirs au tournant.

Les deux hommes ont tous deux gaspillé des regards de birdie à l’intérieur de sept pieds au 10e, avant que Schauffele ne réduise l’écart à quatre lorsqu’il a drainé un birdie de 20 pieds au suivant et que Hovland n’a pas réussi à convertir son effort à l’intérieur de huit pieds.

L’Américain ne s’est approché qu’à trois coups de Hovland toute la journée de dimanche.

Schauffele s’est temporairement déplacé à moins de trois au 12e après avoir enregistré un septième birdie de la journée, tandis que Hovland n’a conservé son avance que lorsqu’il a répondu à un chip maladroit juste à côté du green en réalisant un 25 pieds pour sauver le par au 14e.

Hovland a repris le contrôle du tournoi avec des birdies consécutifs à partir du 16e pour prendre une avance de cinq tirs jusqu’au dernier, où il a jailli du sable à huit pieds et a égalé le birdie de Schauffele pour clôturer la victoire avec style.

Clark a réussi deux birdies sur ses trois derniers trous pour terminer la semaine à 16 sous, tandis que McIlroy a mélangé sept birdies avec deux bogeys le dernier jour pour obtenir un 65 au tour final et l’ancien champion de la FedExCup Patrick Cantlay a complété le top cinq avec une clôture. 66.

L’Anglais Tommy Fleetwood partage la sixième place avec Collin Morikawa et le numéro un mondial Scottie Scheffler, avec Matt Fitzpatrick neuvième avec moins-10 et l’espoir de la Ryder Cup Sepp Straka à égalité au 14e rang.

Et après?

La nouvelle campagne FedExCup d'automne commence avec le Fortinet Championship en Californie du 14 au 17 septembre, le PGA Tour prenant ensuite une semaine de congé avant la Ryder Cup au Marco Simone Golf Club de Rome du 29 septembre au 1er octobre.