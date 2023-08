Tour Championship : Viktor Hovland prend une grosse avance et se rapproche de la victoire de la FedExCup à East Lake | Actualités golfiques

Viktor Hovland prend six coups d’avance avant le dernier tour de la finale de la FedExCup

Viktor Hovland se rapproche des titres consécutifs du PGA Tour et de la victoire de la FedExCup après avoir pris une avance de six coups avant le tour final du Tour Championship.

Le vainqueur du Championnat BMW de la semaine dernière a partagé la première place avec Collin Morikawa avant le week-end de la finale de la saison, mais s’est dégagé du peloton lors d’une troisième manche perturbée par les conditions météorologiques à East Lake.

Hovland a mélangé cinq birdies avec un bogey solitaire lors d’un impressionnant quatre sous 66 pour passer à 20 sous, le laissant confortablement devant le défi le plus proche Xander Schauffele et dans une position privilégiée pour décrocher le jackpot de 18 millions de dollars.

Viktor Hovland a tiré un 61e tour final pour remporter le championnat BMW dimanche

Schauffele a affiché un score de moins de 68 pour occuper la deuxième place devant Morikawa et Keegan Bradley, qui ont réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour sauver un niveau par 70, avec le numéro 1 mondial Scottie Scheffler parmi ceux du groupe à égalité cinquième après avoir lutté. à un trois sur 73.

Hovland prend les commandes du Tour Championship

Après l’ouverture de la dernière paire avec des pars consécutifs, Hovland a raté un birdie de 10 pieds au troisième et Morikawa n’a pas réussi à se convertir à une distance similaire au suivant, car aucun des deux n’a pu prendre l’avantage.

Collin Morikawa jouait aux côtés de Hovland dans le groupe final samedi à East Lake

Morikawa a réussi son premier tir abandonné du tournoi lorsqu’il a frappé un mauvais jeton dans un bunker alors qu’il se dirigeait vers un double-bogey au cinquième, donnant à Hovland une avance de deux coups avec un par, seulement pour que Schauffele réussisse trois birdies dans un quatre trous s’étendent du quatrième pour se fermer en un.

Hovland a mis fin à une série de pars en réalisant des birdies consécutifs à partir du sixième, ce qui lui a permis de marquer quatre sans faute lorsque Schauffele a commis un bogey au huitième, le Norvégien gaspillant un regard de 10 pieds sur le même trou après une superbe récupération du bunker du fairway. .

Xander Schauffele jouera dimanche dans le groupe final

Schauffele a commencé son neuf arrière avec un birdie de huit pieds, mais a laissé tomber un tir au 12e après qu’un coup de départ capricieux l’ait laissé sortir des arbres, Hovland restant quatre devant lorsque le jeu a été interrompu à 17h28, heure locale (22h28 BST). pendant 75 minutes en raison de la menace de la foudre.

Hovland a pris un départ de rêve lorsque le jeu a repris alors qu’il suivait un birdie de 10 pieds au 12e en se convertissant du double de la distance au suivant, ce qui l’a brièvement vu avancer de sept lorsque Schauffele a raté de cinq pieds pour sauver la normale au 15e.

Tournée de golf de la PGA en direct Vivre de

Schauffele a répondu en réalisant un birdie de 12 pieds au 16e, lui permettant de se rapprocher en moins de cinq lorsque Hovland a commis un bogey au 14e après un entraînement errant et une mauvaise approche, seulement pour que le leader rebondisse en se déversant de 15 pieds au par- trois ensuite.

Hovland a gaspillé des regards de birdie à l’intérieur de 10 pieds sur chacun de ses trois derniers trous, mais est resté six devant et en contrôle après que Schauffele n’ait pu parer que le dernier, avec Bradley et Morikawa un coup supplémentaire en arrière avant la dernière journée.

Viktor Hovland a menacé d’étendre encore son avance sur les derniers trous

« Je dois sortir et essayer de lui mettre autant de pression [Hovland] demain sur ce front neuf autant que je peux et j’espère que tout ira pour le mieux », a déclaré Schauffele. « Il joue tout simplement un golf incroyable. »

Le champion de l’US Open Wyndham Clark et le vainqueur du Masters Jon Rahm partagent la cinquième place avec 11 sous le leader de la FedExCup Scheffler, qui a réussi son seul birdie de la journée sur le dernier trou, avec Rory McIlory à deux coups supplémentaires dans une part de huitième après un un. -plus de 71 l’a fait tomber à neuf sous.

