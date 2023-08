Tour Championship : Viktor Hovland et Collin Morikawa partagent la tête à mi-chemin lors de la finale de la saison FedExCup | Actualités golfiques

Viktor Hovland vise une deuxième victoire en autant de semaines sur le PGA Tour

Viktor Hovland a réussi un birdie sur neuf derniers pour partager la tête à mi-chemin avec Collin Morikawa lors du championnat de fin de saison du PGA Tour.

Hovland, qui a commencé la semaine deuxième au classement après sa superbe victoire au Championnat BMW de dimanche, a réussi cinq birdies sur une séquence de six trous en route vers un brillant 64 au deuxième tour au East Lake Golf Club.

Le Norvégien a fixé l’objectif du club-house à 16 sous, avant que Morikawa ne le rejoigne en suivant son premier tour de 61 en signant un 64 sans bogey avec des birdies consécutifs pour poursuivre son début de tournoi sans défaut.

-16 Viktor Hovland (Norvège), Collin Morikawa (USA) -14 Scottie Scheffler (États-Unis) Autres : -13 Keegan Bradley (États-Unis) ; -12 Jon Rahm (Esp), Xander Schauffele (États-Unis) ; -10 Rory McIlroy (NIrl)

Collin Morikawa a réussi un birdie sur ses deux derniers trous et est le seul joueur sans bogey après 36 trous

Scheffler occupe la troisième place après un 65 sans bogey et Keegan Bradley est à la quatrième place avec 14 sous, tandis que Xander Schauffele se trouve un autre coup en arrière aux côtés de Jon Rahm et Rory McIlroy se dirige vers le week-end à six points de la tête.

Les stars continuent d’impressionner à East Lake

Scheffler – jouant dans l’avant-dernier groupe – a réussi un birdie sur le premier pour créer temporairement une égalité à quatre en tête, seulement pour que Morikawa reprenne l’avantage après avoir suivi son 61e tour d’ouverture en commençant par un birdie.

Scottie Scheffler sortira à nouveau dans l’avant-dernier groupe samedi

Hovland a ouvert avec trois normales consécutives et a réussi un trou de 10 pieds au quatrième pour égaler le birdie de Scheffler, les deux joueurs profitant du sixième par cinq pour passer à 12 sous.

Morikawa a également réussi un birdie au sixième et en a ajouté un autre de 12 pieds au huitième pour atteindre le premier virage devant Scheffler, Hovland étant encore en retrait après avoir échoué à monter et descendre du green pour sauver le par au septième.

Scheffler a égalisé avec un birdie au 12e, où Hovland a également décroché un tir pour commencer son birdie, tandis que Morikawa a raté de l’intérieur des quatre pieds au trou précédent pour avoir la chance de restaurer son avantage d’un coup.

Morikawa a répondu en réussissant un birdie au 12e pour reprendre la première place, seulement pour que Hovland se convertisse de 10 pieds au 13e et égale le birdie de Scheffler au suivant pour en faire une égalité à trois en tête avec 14 sous.

Viktor Hovland a combiné sept birdies avec un seul bogey au deuxième tour

Hovland a réussi un quatrième birdie consécutif au 15e et en a ajouté un autre au 17e pour doubler temporairement son avance, avant de s’aligner au dernier par cinq et de signer avec un par, tandis que Morikawa a suivi un birdie au 17e avec un deux putt. gagnez au 18 pour laisser la paire à égalité en tête.

Plus à venir…

