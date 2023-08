Tour Championship : Rory McIlroy est de retour alors que Scottie Scheffler prend une grosse avance lors de la finale de la FedExCup | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la première ronde du championnat de fin de saison du PGA Tour au East Lake Golf Club à Atlanta

Viktor Hovland, Collin Morikawa et Keegan Bradley détiennent une part de la tête après une première manche remarquable au Tour Championship, où Scottie Scheffler a perdu une grosse avance et Rory McIlroy a surmonté une blessure pour rester en lice.

Morikawa a tiré neuf birdies dans un superbe 61 sans défaut pour fixer l’objectif du club-house à East Lake, Bradley inscrivant un 63 sans bogey et le vainqueur du championnat BMW de la semaine dernière, Hovland, faisant un 68 de moins de deux pour arriver également à 10 sous.

Le trio détient un avantage d’un coup sur le leader de la FedExCup, Scheffler, qui menait par cinq à un moment donné avant de perdre du terrain avec trois putts, avec Adam Schenk et Russell Henley un coup de plus en cinquième position.

-10 Viktor Hovland (NOR), Collin Morikawa (USA), Keegan Bradley (USA) -9 Scottie Scheffler (États-Unis) -8 Adam Schenk (États-Unis), Russell Henley (États-Unis) -7 Rory McIlroy (NIrl), Jon Rahm (Esp), Matt Fitzpatrick (Eng)

McIlroy – qui cherche à devenir le premier champion consécutif de la FedExCup – a souffert d’un problème au bas du dos tout au long du premier tour, bien qu’il ait mélangé quatre birdies avec autant de bogeys dans un niveau par 70 pour rejoindre son coéquipier de la Ryder Cup, Jon Rahm. et Matt Fitzpatrick sur sept sous.

Un classement encombré voit les grands gagnants Brian Harman et Wyndham Clark dans le groupe à quatre coups de derrière avec Xander Schauffele et Tyrrell Hatton, tandis que 20 des 30 joueurs se trouvent à six coups de la tête après la journée d’ouverture.

Jeudi extraordinaire à East Lake

Scheffler a étendu son avantage d’avant-tournoi en roulant de 10 pieds au premier et a répondu à une opportunité de birdie manquée au suivant avec un effort époustouflant de 30 pieds au quatrième, ce qui l’a fait avancer de quatre lorsque Hovland n’a pas réussi à se convertir de huit pieds. .

Viktor Hovland vise des victoires consécutives, après son impressionnante victoire au Championnat BMW dimanche.

Hovland n’a pas réussi à profiter du cinquième par cinq, permettant à son partenaire de jeu de marquer cinq sans faute malgré le gaspillage d’un glorieux regard d’aigle à l’intérieur de sept pieds, seulement pour que Scheffler donne de l’espoir au terrain avec un bogey de trois putts au huitième.

L’avance de Scheffler a été réduite à deux lorsque Morikawa a réussi un birdie sur chacun de ses trois derniers trous pour compléter un superbe 61 sans bogey et fixer l’objectif du club-house à 10 sous, pour ensuite commencer son neuf arrière avec un birdie pour restaurer un coussin de trois coups.

Collin Morikawa est arrivé en finale de la saison neuf coups en arrière

Le numéro 1 mondial a réussi un autre bogey de trois putts au 11e et a laissé tomber un tir au 12e après avoir attrapé le rebord du bunker du fairway avec son deuxième tir dans le par quatre, alors que Hovland convertissait un birdie depuis la frange au 13e et Bradley a décroché un tir en dernier lieu pour que les deux se rapprochent d’un seul.

Scheffler a perdu la première place lorsqu’il a trouvé de l’eau au 15e tee et a effectué trois putts de 15 pieds pour enregistrer son premier triple bogey de la saison, le faisant tomber deux derrière, McIlroy étant également à huit sous après avoir été en lice avec trois birdies dans un tronçon de quatre trous à partir du 13.

Scottie Scheffler a réussi un birdie sur trois de ses six premiers trous avant de bégayer jusqu’à un premier tour de 71

McIlroy a commis un bogey dans le dernier pour retomber à sept sous et Scheffler a réussi un birdie de huit pieds au 17e pour revenir à un, tandis que Hovland n’a pas réussi à tirer au dernier par cinq et est resté dans le groupe à 10 sous. .

Scheffler a jailli du sable à 12 pieds lors du dernier par cinq et a eu une opportunité de birdie pour établir une égalité à quatre au sommet, mais n’a pas réussi à se convertir et a dû se contenter d’un premier tour de 71.

