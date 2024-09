Tour Camlica / Architectes Melike Altınışık

© NAARO

+ 17

© NAARO

Tour de télévision et de radio d’Istanbul – Conçue par MAA – Melike Altınışık Architects, un cabinet d’architecture international avec des bureaux à Istanbul et à Séoul, les travaux sur la tour de télécommunication sont en cours depuis 2015. La nouvelle tour de télécommunication futuriste d’Istanbul, haute de 369 mètres, recherche un sens du mouvement et du rythme dans sa silhouette qui change lorsqu’elle est vue depuis différentes directions autour d’Istanbul.

© NAARO

La tour de radio d’Istanbul n’est pas une ligne ou une trace, mais une expression de l’histoire, de la culture, de la communication et de l’interaction. De plus, elle constitue un aspect sociologique de la silhouette et une déclaration de la ville à ses citoyens en fonction de ses besoins. Elle est le reflet de sa nature. La tour a une structure organique qui n’est pas familière avec le tissu urbain d’Istanbul. La conception est principalement influencée par des facteurs tels que la direction du vent, la topographie environnante et les paysages reflétés dans la structure de la tour.

© NAARO

© NAARO

Ses formations architecturales allient élégance et beauté aux mathématiques et à la géométrie, dont le concept innovant permet de relier les espaces habitables à l’ensemble du noyau de la tour. Dans cette tour unique qui nécessite des techniques d’ingénierie avancées tant en termes de conception architecturale que de méthodologie de construction, toutes les caractéristiques de conception, la planification architecturale et les sélections de matériaux ont été réalisées en tenant compte de ces processus. Alors que les essais de vent ont été utilisés pour confirmer la stabilité globale de la structure monumentale, ils ont également été utilisés pour développer la conception unique de la façade et optimiser la façon dont la charge de l’enveloppe du bâtiment agirait sur le noyau en béton. La façade conçue permet non seulement une optimisation structurelle, mais permet également à l’espace habitable de rayonner autour du noyau central en béton de la tour.

© NAARO

© NAARO

Un bâtiment qui se transforme en espace de dialogue et d’exploration – La tour de télécommunication abritera un restaurant à 360° sur deux étages et une terrasse d’observation surplombant Istanbul, de l’Asie à l’Europe. Il y aura également un foyer public, un café, une exposition et des espaces médiatiques à l’intérieur du podium d’entrée. Le design intérieur a été développé car le bâtiment comprend des espaces uniques qui offrent une nouvelle expérience et contiennent des personnages de design futuristes. Des ascenseurs panoramiques s’élèveront des deux côtés du bâtiment comme éléments qui alimentent et divisent le corps monolithique. Les visiteurs feront l’expérience d’un voyage vertical sur 180 mètres vers la péninsule historique d’un côté et les côtes de la mer Noire de l’autre côté. Ils pourront observer Istanbul depuis les étages d’observation et de restaurant situés à 400 m au-dessus du niveau de la mer.

© NAARO

L’objectif principal est de créer des rencontres surprenantes en établissant des relations fortes avec l’endroit où il se trouve, en utilisant la lumière, la nature et les espaces spatiaux ; afin de changer la perspective des gens et de les encourager à penser différemment. La nouvelle structure emblématique a achevé son processus de construction et a commencé ses principales fonctions de télécommunication en novembre 2020. La tour de télévision et de radio d’Istanbul a ouvert ses portes au public en mai 2021 et depuis lors, elle a accueilli des visiteurs du monde entier.