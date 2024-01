Tour Aeternitas : Dubaï construit la plus haute tour d’horloge résidentielle du monde

Note de l’éditeur : cette série de CNN est, ou a été, sponsorisée par le pays qu’elle met en avant. CNN conserve le contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément aux Notre politique.





Dubaï est sur le point d’ajouter une autre figure imposante à son horizon.

La tour Aeternitas, officiellement dévoilée lors d’un événement de lancement la semaine dernière, sera la plus haute tour d’horloge résidentielle du monde avec une hauteur stupéfiante de 450 mètres (1 476 pieds), soit plus de quatre fois la hauteur du Big Ben de Londres et seulement 22 mètres (72 pieds). ) à côté du plus haut bâtiment résidentiel du monde, la Central Park Tower à New York.

En passe de devenir la deuxième plus haute tour de l’horloge du monde (après celle Tour Royale de l’Horloge de La Mecque à La Mecque, en Arabie Saoudite), la tour Aeternitas est le résultat d’un partenariat entre le promoteur immobilier London Gate basé à Dubaï et le fabricant suisse de montres de luxe Franck Muller.

London Gate a acheté le terrain de la marina de Dubaï, qui comportait déjà les prémices d’une structure inachevée de 106 étages, et savait que la taille monumentale de la tour nécessitait une façade saisissante, a déclaré Tom Hill, coordinateur des relations avec les médias du promoteur.

“Nous pensons que l’horloge sera visible à six kilomètres de distance en raison de la hauteur du bâtiment”, a déclaré Hill, ajoutant que le cadran de l’horloge mesurera 40 mètres (131 pieds) de haut et 30 mètres (98 pieds) de large.

“Nous voulions faire quelque chose de différent qui n’a jamais été fait auparavant à Dubaï”, a déclaré Hill.

Porte de Londres D’une hauteur de 450 mètres (1 476 pieds), les résidences domineront les gratte-ciel voisins de la marina de Dubaï et remplaceront la Marina 101 en tant que bâtiment principal de la ville. deuxième plus haut bâtiment.

La tour résidentielle comprend 649 unités, avec un mélange d’appartements d’une à trois chambres, en plus de duplex de villas et de manoirs.

Avec un service de ménage, un service de conciergerie, un voiturier et un porteur 24 heures sur 24, les résidents auront accès à des services et des installations de type hôtelier, mais avec l’intimité et le confort de la maison.

Ses équipements communs vont des installations de santé, dont une salle de sport, un court de padel, un spa, un studio de yoga et une piscine, à des espaces artistiques et culturels tels qu’un cinéma, une salle de musique et une bibliothèque.

Le projet sera remis aux résidents en 2027, selon London Gate.

Le nom de la tour signifie « éternité » en latin et s’inspire de la collection de montres Franck Muller Aeternitas, l’une des créations les plus complexes de la marque. qui présente un « calendrier éternel », a déclaré Erol Baliyan, directeur général de Franck Muller pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Porte de Londres La tour Aeternitas disposera d’équipements pour les résidents tels qu’une salle de sport, un studio de yoga, un cinéma et une piscine, illustrés dans ce rendu numérique.

L’horloger suisse considère son entrée dans l’immobilier comme une démarche qui contribuera à créer un monument qui « reflète l’innovation, le savoir-faire et l’élégance intemporelle de la marque », a déclaré Baliyan.

Outre le cadran frappant de l’horloge (inspiré de la collection Long Island de style art déco de Franck Muller, qui présente des chiffres irréguliers écrasés et étirés dans un boîtier rectangulaire), l’horloger insufflera sa philosophie de design dans toute la résidence, a déclaré Baliyan.

Il met en avant des matériaux luxueux comme les métaux brossés et polis, qui contrasteront avec les surfaces en marbre, les tissus texturés et les couleurs vives. Pendant ce temps, dans le hall et la réception, le cadran oblong emblématique de la montre Curvex de la marque est représenté avec des murs incurvés, des arcades et un mobilier ovale.

“L’attention portée aux détails est primordiale, avec des menuiseries méticuleusement conçues et un éclairage et un mobilier soigneusement disposés, garantissant une ambiance raffinée”, a déclaré Baliyan.

Porte de Londres Un rendu numérique montre l’espace de vie de l’un des duplex de luxe de la tour.

La tour Aeternitas s’inscrit dans une tendance croissante à Dubaï. L’immobilier de luxe est en plein essor dans l’Émirat, et les résidences de marque – des collaborations entre marques de créateurs et promoteurs immobiliers – gagnent en popularité.

En octobre 2023, la ville comptait 51 projets achevés, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2030. selon Savills Researchavec des marques comme la maison de couture Karl Lagerfeldconstructeur automobile Mercedes-Benzet les hôteliers 25 heures tous ont annoncé des projets résidentiels au cours de la dernière année.

London Gate a entamé la première phase de ses ventes la semaine dernière, avec des appartements d’une chambre commençant à 1,6 million d’AED (435 600 $).

“Nous avons reçu un niveau d’intérêt incroyable depuis le lancement”, a déclaré Hill, ajoutant qu’au cours des deux premiers jours, London Gate a vendu environ 30 % de la version initiale de 30 étages, y compris tous les appartements d’une chambre disponibles.

Porte de Londres Le design de la tour Aeternitas a été officiellement dévoilé lors d’un événement de lancement le 9 janvier 2024, au Ritz-Carlton Dubaï (photo).

Hill estime que l’un des facteurs qui suscitent l’intérêt est l’emplacement de la tour dans la marina de Dubaï, où les sites de développement sont rares, ajoutant qu’une « tour emblématique » comme l’Aeternitas est le premier projet de ce type à être lancé dans le quartier ces dernières années. .

Bien qu’il s’agisse du premier projet de résidence de marque de London Gate, ce ne sera pas le dernier, a déclaré Hill, ajoutant que la société annoncera son prochain partenariat de marque d’ici la fin du premier trimestre de cette année.

En tant que marché en évolution rapide, les propriétés à Dubaï sont souvent vendues sur plan, les acheteurs attendant des années avant de voir leur achat. C’est là que les résidences de marque offrent une couche de sécurité supplémentaire, en particulier pour les acheteurs étrangers, a déclaré Hill.

« Quand on a une marque aussi mondialement connue que Franck Muller par exemple […] vous avez la tranquillité d’esprit de savoir que vous allez recevoir un produit de classe mondiale », a-t-il ajouté.