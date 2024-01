Tour 36 de KPF : approbation pour le gratte-ciel de Miami

Avec l’aimable autorisation de KPF | Par Atchain

La « Tour 36 » de KPF a reçu l’approbation unanime à Miami, en Floride. Le bâtiment comprend un espace de bureaux, qui deviendra le plus haut de la région avec 193 mètres. Mettant l’accent sur le bien-être des occupants, la tour est conçue en intégrant le paysage environnant et en augmentant l’accès aux espaces extérieurs.

La tour sert d’entrée nord à la zone de grande hauteur de Miami, à l’intersection de Biscayne Boulevard et de la 36e rue. Agissant comme une porte d’entrée vers le quartier, le projet relie Miami Beach au continent de Miami. Pour compléter les étages de bureaux, le podium du bâtiment comprend des commerces au rez-de-chaussée, un parking pour vélos et voitures et un restaurant sur le toit paysager.

La particularité de la tour est sa façade en verre emblématique, visant à intégrer la nature dans le design, révélant des terrasses à chaque étage de bureaux. Destinées à donner une impression de mouvement à travers le bâtiment, ces terrasses offrent des espaces extérieurs à tous les bureaux.

Le langage architectural de la tour utilise une forme élégante et effilée, sculptée pour révéler les sols des terrasses extérieures dans une géométrie qui transmet une sensation d’activité et de mouvement. L’écran texturé définissant le podium est sculpté pour mettre en valeur à la fois les commerces du rez-de-chaussée faisant face à la 36e rue et les jardins paysagers, les restaurants et les commodités sur le toit. — Robert Whitlock, directeur de la conception KPF.

