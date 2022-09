Toulouse vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 31 août 2022

Les joueurs du PSG célèbrent après avoir marqué un but contre Toulouse en Ligue 1. LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images

Les buts de Neymar et Kylian Mbappe ont aidé le Paris Saint-Germain à rester en tête du classement de la Ligue 1 avec une victoire 3-0 à Toulouse mercredi.

Neymar et Mbappe ont marqué de chaque côté de l’intervalle alors que les champions de France sont passés à 13 points en cinq matchs, devant Marseille et Lens à la différence de buts.

Marseille, troisième, a battu Clermont 1-0 à domicile grâce à un but de Pape Gueye tandis que Lens a joué son football attrayant habituel pour détruire la visite de Lorient 5-2, Florian Sotoca marquant deux fois.

Lyon, qui a un match en moins, est quatrième avec 10 points après avoir battu le promu AJ Auxerre 2-1 à domicile.

A Toulouse, Lionel Messi s’est rapproché à la 25e minute avec un tir bas d’une passe de Neymar dans la surface, seulement pour sa tentative d’être détourné par Maxime Dupe.

Toulouse défendait habilement et menaçait à la pause tandis qu’un Dupe inspiré repoussait Messi et Mbappé à deux reprises.

Il ne pouvait rien faire, cependant, à la 37e minute lorsque Neymar a récupéré une belle balle en profondeur de Messi et a inscrit le ballon à la maison pour donner l’avantage au PSG.

Le septième but du Brésilien cette saison a porté son total de carrière à 109 avec le PSG, ce qui l’a propulsé au quatrième rang de la liste des meilleurs buteurs du club aux côtés de Pedro Miguel Pauleta.

Mbappe a doublé le total cinq minutes après le début de la seconde mi-temps alors qu’il profitait de la réduction de Messi à l’intérieur de la surface pour son cinquième but en championnat.

Un gardien de but plus superbe de Dupe signifiait que Toulouse était toujours dans le match, mais le but de Juan Bernat dans les arrêts de jeu à bout portant a mis fin aux espoirs de retour des hôtes.

Neymar a été remplacé à la 68e minute alors que l’entraîneur Christophe Galtier cherchait à reposer l’attaquant brésilien avant le déplacement à Nantes et le match d’ouverture de la Ligue des champions la semaine prochaine contre la Juventus.

Ailleurs, Monaco a subi sa deuxième défaite lorsqu’il s’est incliné 4-2 à domicile contre Troyes, un résultat qui l’a laissé 16e au classement avec cinq points.

Monaco, qui n’a pas gagné en trois matchs à domicile au stade Louis II cette saison, était réduit à 10 hommes après 44 minutes lorsque Guillermo Maripan a écopé d’un deuxième carton jaune.