Toulouse, tenant de la Heineken Champions Cup, affrontera les Wasps et Cardiff Rugby en phase de poules 2021/22 | Nouvelles du rugby à XV

Antoine Dupont et les champions d’Europe en titre Toulouse affronteront les Wasps et Cardiff lors des phases de poules 2021/22

Les vainqueurs de la Champions Cup en titre, Toulouse, affronteront les Wasps et Cardiff Rugby lors des phases de poules 2021/22, tandis que les champions de Premiership Harlequins affronteront Castres et Cardiff.

Les 24 clubs de la Premiership, du United Rugby Championship et du Top 14 de France ont été répartis dans deux poules de 12 et affronteront deux équipes de la même poule à domicile et à l’extérieur.

Les titulaires de Toulouse étaient jumelés aux Wasps et à Cardiff, tandis que les champions d’Europe 2020 Exeter affrontent Montpellier et Glasgow.

Les doubles champions de Munster affronteront les Wasps et Castres, tandis que Leinster était jumelé à Bath et Montpellier.

Quatre tours de matches se joueront en décembre et janvier et les huit clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale, les 16 derniers se déroulant sur deux manches et la finale se tenant à Marseille le 28 mai.

Toulouse a remporté le trophée pour la cinquième fois en mai, battant La Rochelle 22-17 en finale à Twickenham.

Voir ci-dessous pour quels clubs ont été tirés dans quelle poule et sur le graphique ci-dessous pour qui chaque club affrontera…

Piscine A – La Rochelle, Exeter, Leinster, Montpellier, Bath, Glasgow, Racing 92, Sale, Ulster, Clermont Auvergne, Northampton, Ospreys.

Piscine B – Toulouse, Arlequins, Munster, Castres, Guêpes, Cardiff, Bordeaux-Bègles, Bristol, Connacht, Stade Français, Leicester, Scarlets.

Les clubs du niveau 1 affrontent ceux du niveau 4 qui ne sont pas de leur ligue nationale, tandis que les clubs du niveau 2 affrontent ceux du niveau 3 qui ne sont pas de leur ligue nationale…