Des groupes féministes ont manifesté mercredi devant le musée de l’affiche de Toulouse. Ils ont demandé la fermeture de l’exposition des œuvres du photographe français de mode et commercial Guy Bourdin.

Les femmes tenaient des pancartes avec les mots, « Je ne suis pas qu’une jambe » et « S’il vous plaît, ayez plus d’imagination pour nos rêves érotiques. »

« La mairie préfère la culture du viol aux femmes artistes », le Collectif Midi-Pyrénées pour les droits des femmes a écrit sur les réseaux sociaux.

Le chapitre Occitanie/Toulouse de l’organisation de défense des droits des femmes Movement HF s’est rallié à ce qu’il a dit être « tolérer, justifier ou excuser les violences sexistes et sexuelles ».

« C’est inacceptable partout et à tout moment » dit le groupe.

Bourdin, décédé en 1991, est devenu célèbre dans les années 1970 pour ses œuvres présentant des images stylisées de femmes dans des poses provocantes et d’autres thèmes osés. Sa photographie a été décrite dans les médias et les livres comme « porno chic. »

осмотреть ту икацию Instagram икация от Guy Bourdin (@guybourdinofficial)

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a toutefois refusé de fermer l’exposition. « Nous n’acceptons pas ‘annuler la culture’. Nous ne jetons pas les peintures de David sur les batailles napoléoniennes ou les livres de Socrate », a écrit le responsable de la mairie dans un e-mail à la radio France Bleu.

Le communiqué cite Pierre Esplugas-Labatut, l’adjoint au maire chargé des musées, condamnant les violences faites aux femmes, mais disant que les photos de Bourdin étaient des produits de leur temps.

осмотреть ту икацию Instagram икация от Guy Bourdin (@guybourdinofficial)

« Nous avons choisi [to rely on] la liberté, la responsabilité et le discernement des visiteurs. Chacun est libre, avec sa sensibilité propre, d’apprécier ou non l’esthétique de l’artiste, et de les interpréter de manière positive ou négative. dit la mairie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !