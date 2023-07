Toujours voulu venir en Inde : Emiliano Martinez après avoir atterri à Calcutta

Emiliano Martinez, l’architecte argentin de la Coupe du Monde de la FIFA et vainqueur du gant d’or, a atterri à Kolkata lundi soir avec une foule d’événements prévus au cours des deux prochains jours.

La ville qui a accueilli Pelé, Maradona, Messi et Cafu accueillera pour la première fois un vainqueur en titre de la Coupe du monde dont l’héroïsme lors de la séance de tirs au but contre la France en décembre dernier a valu à l’Argentine son premier titre mondial en 36 ans.

Martinez a été chaleureusement accueilli par les responsables de Mohun Bagan à l’aéroport où des centaines de supporters argentins ont agité les couleurs de l’Albiceleste. Au milieu de mesures de sécurité strictes, le gardien d’Aston Villa s’est enregistré dans son hôtel cinq étoiles sur EM Bypass.

« Je me sens bien. C’est un pays charmant. Je suis ravi d’être ici. Je suis vraiment excité. J’ai promis que je viendrais en Inde donc je suis là. C’est un endroit où j’ai toujours voulu venir », a déclaré Martinez au début de sa visite de deux jours.

Martinez, 30 ans, passera la matinée dans son hôtel.

Ses engagements dans la ville commenceront par un programme intitulé « Tahader Katha » dans l’après-midi où il interagirait avec environ 500 écoliers de Biswa Bangla Mela Prangan.

Ensuite, il se dirigera vers le terrain de Mohun Bagan où il devrait féliciter 10 gardiens de but du Bengale, dont Bhaskar Ganguly et Hemanta Dora. Martinez inaugurera également la porte Pele-Maradona-Sobers de Mohun Bagan.

Un match d’exhibition aura lieu entre Mohun Bagan All Stars et Kolkata Police All Stars dans la soirée.

Mercredi, dernier jour de son voyage, Martinez se rendra au Sreebhumi Club de Lake Town où il participera au programme « Paanch e Paanch ».

Il récompensera les gagnants du programme en plus de s’engager dans une clinique de football pour les jeunes sur la place Santosh Mitra.

Martinez s’est envolé pour la Cité de la joie depuis Dhaka où il a rencontré le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina.

Le qualifiant de voyage « extraordinaire », Martinez a écrit sur son Instagram : « Les gens d’ici, avec leur amour, leur attention et leur hospitalité inégalée, ont vraiment fait fondre mon cœur. J’attends avec impatience mon retour dans ce beau pays dans un proche avenir. »

Martinez a présenté à Hasina un maillot dédicacé de l’Albiceleste et il a également été vu se faire photographier et accepter un bajpakhi (faucon).

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au cabinet du premier ministre, à la police, à l’administration aéroportuaire et à d’innombrables autres personnes dont je ne connais peut-être pas les noms mais dont les efforts n’ont pas été moins importants. Vous avez tous joué un rôle dans la création de ce lien spécial que je partage maintenant avec le Bangladesh.

« Alors, jusqu’à ma prochaine visite, je vous dis au revoir, en laissant ici un morceau de mon cœur. Je suis à jamais charmé par le baazpakhi du Bangladesh », a déclaré Martinez.

La visite de Martinez ajoute au rendez-vous de la ville avec les légendes du football.

Célèbre coupe du monde de l’URSS à l’époque, Lev Yashin a visité la ville à deux reprises – une fois avec l’équipe soviétique qui a visité l’Inde en 1955 et en tant qu’invité principal lors de la finale de l’IFA Shield en 1973.

Kolkata figurait alors sur la carte du football mondial lorsque le grand brésilien Pelé et son compatriote Coupe du monde Carlos Alberto ont rendu visite au New York Cosmos pour un match nul contre Mohun Bagan en 1977, ce qui a suscité un énorme intérêt parmi la foule de la ville.

La légende allemande et du Bayern Munich, Oliver Kahn, a fait ses adieux au football de compétition en disputant un match d’exhibition contre Mohun Bagan à l’été 2008.

Gerd Muller, Karl Heinze Rumminiege et Diego Forlan avaient également honoré la ville.

(Avec les contributions des agences)