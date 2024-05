Toujours vital à 91 ans

Le fait que Willie Nelson est toujours en tournée à 91 ans et est souvent célébré comme un exploit d’endurance surhumaine : il vient de livrer un set exceptionnel au Stagecoach Festival et est sur la route tout l’été avec Bob Dylan. Mais la production d’enregistrements de Nelson au cours de ses années d’or est tout aussi impressionnante. Au cours des dix dernières années seulement, il a sorti 16 albums studio différents qui, entre autres vanités, ruminaient sur la mortalité et les relations perdues, rendaient hommage aux chansons de Frank Sinatra et de George Gershwin et réinventaient son propre matériel sous la forme de rave-ups bluegrass.

Nelson n’a jamais hésité à défier ses auditeurs avec des messages sociaux subtils – du droit au mariage homosexuel au pouvoir des urnes – et ce n’est pas une coïncidence s’il a intitulé son dernier album La frontière à une époque où tous les regards sont tournés vers la ligne invisible qui sépare les États-Unis du Mexique.

La chanson titre de l’album (son 152e si vous comptez) est en fait une reprise de la chanson de Rodney Crowell et Allen Shamblin de 2019 sur un garde-frontière consumé par son travail ingrat et le désespoir dont il est témoin. « Des cabanes et des bidonvilles viennent les affamés et les pauvres/Certains se noient au passage à niveau, certains ne souffrent plus », chante-t-il dans une lamentation. Il s’agit de l’un des enregistrements récents les plus émouvants et cinématographiques de Red Headed Stranger, une chanson-histoire dans laquelle le bilan et la complexité de la question de l’immigration vous piquent au visage aussi durement que le sable du désert. (La photo de couverture de l’album représente le parc national de Big Bend, juste à la frontière entre le Texas et le Mexique).

Produit par Buddy Cannon, collaborateur de longue date de Nelson, l’album comprend quatre nouveaux co-écrits Nelson/Cannon. « Once Upon a Yesterday » nous ramène à l’enfance de Willie, lorsque « le temps s’arrêtait » ; « Et si je perds la tête » lui permet de remettre en question sa santé mentale, l’un de ses tropes lyriques préférés ; et « Kiss Me When You’re Through » permet à un amoureux de lui briser le cœur encore et encore, à condition de le sceller avec un baiser. Mais c’est « Combien ça coûte » qui se démarque, avec sa question d’ouverture : « Combien ça coûte d’être gratuit ? – et Willie réfléchissant à la malédiction d’être un auteur-compositeur qui « essaie toujours de faire rimer tout cela ».

À 91 ans, Nelson a essuyé de nombreuses défaites récentes. Son meilleur ami et batteur Paul English est décédé en 2020, et sa sœur Bobbie Nelson est décédée deux ans plus tard, suivie en février dernier par le décès de son copain chanteur Toby Keith. Willie revient à l’idée du chagrin et de l’incertitude de ce qui nous attend dans le morceau « Many a Long and Lonesome Highway », une autre chanson de Crowell qui donne La frontière son cœur et Nelson une occasion de plus de chanter le mystère de la route.

« Pour ébranler mon monde de deuil/Je suppose que je continuerai jusqu’à ce qu’il disparaisse », chantonne-t-il, regardant sans broncher l’autoroute qui s’ouvre devant lui. Il jure de le parcourir – tout comme sa carrière – selon ses propres conditions : « Et en fin de compte, je le ferai à ma manière. »