"Toujours un menteur... toujours un tel rêveur": George Santos s'est produit en tant que drag queen, dit un ami

Le républicain américain assiégé George Santos a concouru en tant que drag queen au Brésil.

Santos fait face à des appels de ses collègues républicains pour qu’ils se retirent des fabrications sur sa carrière et son histoire.

Une source dit que Santos aspirait à être Miss Gay Rio de Janeiro.

Le représentant américain George Santos a concouru en tant que drag queen dans des concours de beauté brésiliens il y a 15 ans, ont déclaré mercredi à Reuters deux connaissances, ajoutant aux contrastes qui ont suscité des critiques sur les opinions résolument conservatrices du membre du Congrès républicain ouvertement homosexuel.

Le membre du Congrès de première année assiégé a également fait face à des appels de ses collègues républicains de New York pour se retirer des fabrications sur sa carrière et son histoire.

Une artiste brésilienne de 58 ans, qui utilise le nom de drag Eula Rochard, a déclaré qu’elle s’était liée d’amitié avec le désormais membre du Congrès lorsqu’il s’était travesti en 2005 lors du premier défilé de la fierté gay à Niteroi, une banlieue de Rio de Janeiro.

Trois ans plus tard, Santos a participé à un concours de beauté drag à Rio, a déclaré Rochard.

Une autre personne de Niteroi qui connaissait le membre du Congrès mais a demandé à ne pas être nommée a déclaré qu’il avait participé à des concours de beauté drag queen et aspirait à être Miss Gay Rio de Janeiro.

Les e-mails adressés au bureau de presse du membre du Congrès et à un directeur des communications nouvellement embauché mercredi soir n’ont pas été renvoyés.

Santos est le premier républicain ouvertement gay à remporter un siège au Congrès en tant que non-titulaire, mais s’est positionné comme un conservateur convaincu sur de nombreuses questions sociales.

Il a soutenu le projet de loi “ne dites pas gay” de la Floride, qui interdit les discussions en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Les républicains dénoncent de plus en plus les drag shows et les interprètes, affirmant qu’ils sont nocifs pour les enfants.

Santos, répondant en octobre aux critiques de son soutien au projet de loi “ne dites pas gay”, a déclaré à USA Today : “Je suis ouvertement gay, je n’ai jamais eu de problème avec mon identité sexuelle au cours de la dernière décennie, et je peux vous dire et je vous assure que je serai toujours un défenseur des personnes LGBTQ.”

Rochard a déclaré que le membre du Congrès était une “pauvre” drag queen en 2005, avec une simple robe noire, mais en 2008 “il est revenu à Niteroi avec beaucoup d’argent”, et une robe rose flamboyante pour le montrer.

Santos a participé à un concours de beauté drag cette année-là, mais a perdu, a déclaré Rochard.

“Il a beaucoup changé, mais il a toujours été un menteur. Il a toujours été un rêveur”, a déclaré Rochard.