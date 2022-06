Toujours très chaud, malgré des licenciements isolés

Alors que Coinbase était l’une des nombreuses entreprises à avoir annoncé des licenciements ces dernières semaines, les recruteurs et autres personnes impliquées dans l’embauche de technologies ont déclaré à CNBC qu’elles étaient plus aberrantes que la règle. Même après plusieurs mois de cratérisation des cours boursiers et d’inflation dans l’ensemble de l’économie américaine, les entreprises de l’ensemble de l’industrie recherchent toujours désespérément des talents.

“Quand j’ai rejoint Coinbase, j’ai accepté que travailler dans cette industrie serait risqué”, a écrit Hong sur un post LinkedIn. “Mais d’un autre côté, je n’ai jamais donné plus à une entreprise et j’ai été rassuré pas plus tard que la semaine dernière que Moi / mon équipe était en sécurité.

La semaine dernière, le chef de produit senior pour Coinbase David Hong a écrit sur LinkedIn qu’il était debout à 4 heures du matin pour se préparer à une réunion lorsque son entreprise MacBook a brusquement fermé ses portes. Il a découvert plus tard qu’il faisait partie des près de 20% de l’entreprise qui étaient licenciés à cause de ce que le PDG de l’entreprise a appelé une récession imminente.

Les experts ont également cité des exemples comme un rapport publié plus tôt ce mois-ci par Reuters, qui indiquait qu’Elon Musk voulait supprimer 10% des emplois chez Tesla, citant un “super mauvais pressentiment” à propos de l’économie. Musk est revenu plus tard, affirmant que l’annonce du licenciement de Tesla n’affecterait qu’environ 3,5% de son effectif global, affirmant que le montant réel n’était “pas super important”.

“Les sociétés de crypto-monnaie qui semblent être dirigées par des collégiens pensant qu’ils vont conquérir le monde – ce sont celles qui ralentissent”, a déclaré Valerie Frederickson, fondatrice de la société de recherche de cadres Frederickson Partners, une division d’assurance et de risque. société de gestion Gallagher. “Lorsque les VC envoient des lettres disant” hé les garçons et les filles, il est temps de ralentir l’achat de baby-foot, il est temps de devenir sérieux ici “- cela arrive à ce type de groupe.”

“Les licenciements semblent être spécifiques aux entreprises qui se trouvent dans une situation financière plus fragile, comme si elles ne sont pas rentables et que le financement s’épuise, ou si elles n’ont tout simplement pas la piste pour continuer à fonctionner sans financement supplémentaire”, a déclaré Daniel Zhao, économiste senior chez Glassdoor, un site que les demandeurs d’emploi utilisent pour évaluer les employeurs potentiels .

Slabinsksi dit qu’un appel sur dix qu’elle reçoit est lié à des préoccupations économiques, mais la plupart sont des employeurs qui espèrent découvrir si d’autres talents deviennent disponibles. Les candidats reçoivent plusieurs offres à la fois, ont déclaré des experts.

“Lorsqu’un titre fait la une des journaux, une entreprise m’appelle et me dit ‘Je vois qu’il y a des licenciements, est-ce maintenant un moment où je peux avoir un meilleur accès aux talents ou demander plus de qualifications qu’il y a quelques mois ?’ dit Slabinsk. “Et ma réponse est” non “.”

Slabinkski indique qu’un récent rapport de l’entreprise montre que 52% des travailleurs de la technologie cherchent toujours à démissionner ou à rechercher de nouvelles opportunités dans les six prochains mois.

“Nous avons constaté un modeste recul de la demande de travailleurs de la technologie, mais le niveau est toujours bien supérieur à ce qu’il était avant la pandémie et les entreprises sont toujours désespérées”, a déclaré Zhao.

Les services des ressources humaines des entreprises qui touchent l’écosystème technologique sont également très demandés. “Beaucoup d’employeurs du secteur technologique viennent nous voir et demandent quatre à six recherches RH différentes simultanément parce qu’ils ont un besoin aussi important”, a déclaré Frederickson.

“Les travailleurs ont toujours un moyen d’exiger de meilleurs arrangements, mais au lieu d’avantages de bureau comme le déjeuner gratuit et les tables de ping-pong, les employés de la technologie recherchent le travail à distance et la flexibilité”, a déclaré Zhao.

“En ce moment, j’ai beaucoup de conversations sur les compromis entre les entreprises publiques ou les entreprises privées”, a déclaré llovsky de Capital G. “Le thème le plus courant est” devrais-je aller sur Facebook, Meta, Apple, Netflix, etc. et profiter de la baisse du cours de l’action en sachant qu’il remontera, espérons-le? Ou si leur capital est sous l’eau dans une grande entreprise de technologie, ils disent ‘devrais-je aller dans une entreprise privée?’

Ils utilisent également leur influence pour maintenir les pieds des employeurs sur le feu, ont déclaré des experts.

“Les candidats posent des questions vraiment difficiles auxquelles les fondateurs n’ont pas eu à répondre au cours des dernières années”, a déclaré llovsky. “Des choses comme ‘Envisagez-vous de relancer un down round?’ ” Sommes-nous sur la bonne voie pour respecter le plan de notre conseil d’administration ? ” ou “Êtes-vous prêt à travailler avec le vent contraire du marché?”