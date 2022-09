Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Les actions s’ajoutent aux gains de la semaine dernière Achetez SBUX avant la journée des investisseurs Voici quelques mentions rapides 1. Les actions s’ajoutent aux gains de la semaine dernière Wall Street est sortie en force lundi alors que les rendements obligataires ont chuté et que le dollar a chuté face à l’euro. La semaine dernière a été excellente pour les actions, le S & P 500 ayant rompu une séquence de trois semaines de défaites. Avec cette vente intense de la mi-août aux premiers jours de septembre, l’oscillateur S & P indiquait toujours des conditions de survente sur le marché. Il n’est pas aussi survendu qu’au début du mois, mais la faiblesse d’août après une forte reprise à partir de la mi-juin est restée un surplomb. N’oubliez pas que septembre est historiquement le pire mois de l’année pour les actions. Il pourrait donc y avoir une certaine volatilité. Mais comme Jim Cramer l’a écrit dimanche, il pense que nous avons vu le creux du marché boursier. Nous vendions principalement le rallye d’été et avons commencé à acheter au fur et à mesure que les choses avançaient. Les prix du pétrole américain suivent une tendance à la baisse depuis début juin. Mais il y a eu des poches de force ici et là – et lorsque cela s’est produit, nous avons réduit notre exposition à l’énergie et bloqué nos bénéfices. 2. Achetez SBUX avant la Journée des investisseurs Acheter des actions Starbucks (SBUX) avant la réunion de la Journée des investisseurs de mardi serait une bonne idée pour les membres du Club qui cherchent à démarrer une position. Nous avons lancé Starbucks le 22 août et avons renforcé la position en cas de faiblesse. Dès l’Investor Day, nous voulons voir comment Starbucks va innover et améliorer l’expérience client dans ses magasins. Comme nous l’avons écrit, nous aimons Laxman Narasimhan, que Starbucks a choisi comme PDG pour succéder à Howard Schultz qui occupait le poste par intérim. Narasimhan viendra à Starbucks pour observer le triple PDG Schultz en octobre. Il prendra officiellement les rênes en avril 2023. Nous apprécions la vaste expérience de Narasimhan dans les entreprises axées sur le consommateur. Il quitte le poste de PDG chez Lysol et le fabricant de Clearasil Reckitt Benckiser à la fin de ce mois. 3. Voici quelques mentions rapides Plus de mauvaises nouvelles pour les stocks de puces : l’administration Biden prévoit le mois prochain d’élargir ses restrictions sur les ventes américaines de semi-conducteurs utilisés pour l’intelligence artificielle et les outils de fabrication de puces à la Chine, selon Reuters. Lam Research (LRCX) et Applied Materials (AMAT) sont ceux qui pourraient être touchés par celui-ci. Le club détenant Nvidia (NVDA) a été critiqué il y a quelques semaines, lorsque les premières restrictions du gouvernement en Chine ont été annoncées. Advanced Micro Devices (AMD) a également pris un coup à l’époque. Mais AMD a déclaré que les restrictions n’étaient pas importantes pour son activité. Les actions de puces lundi n’ont pas été trop durement touchées, ce qui nous indique que la pire action gouvernementale a peut-être été intégrée aux actions, mais le groupe reste controversé. Disney (DIS) semble vouloir conserver ESPN après tout. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré aux journalistes lors de l’exposition D23 de ce week-end qu’il avait de grands projets pour le réseau sportif, qui fait depuis longtemps l’objet de spéculations sur la cession. L’investisseur activiste Dan Loeb, qui avait été l’un des partisans de la filature ESPN, a tweeté qu’il renversait cette position et voyait la sagesse de le garder dans la famille Disney. Le Club a toujours pensé que Disney devrait faire plus avec ESPN. Maintenant qu’ils ont décidé de le conserver, Disney devrait se pencher sur la monétisation de leurs offres fantastiques et voir comment tirer parti des paris sportifs légaux. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long SBUX, NVDA, AMD et DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 