“Toujours souriant”: l’homme qui gérait la salle de bal parmi ceux qui ont été tués

MONTEREY PARK, Californie (AP) – Pour ceux qui se sont rendus au Star Ballroom au fil des ans, Ming Wei Ma était une lumière vive, toujours souriante et encourageant ceux qui venaient dans la salle de danse de la région de Los Angeles, populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés. .

Ma, 72 ans, qui dirigeait le Star Ballroom Dance Studio, a été identifiée mardi comme l’une des 11 personnes tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu samedi soir à la salle de danse de Monterey Park. Les victimes, âgées de 57 à 76 ans, s’y étaient rassemblées pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Siu Fong a déclaré qu’elle y dirigeait parfois des sorties de karaoké pour les personnes âgées, où Ma disait toujours bonjour à tout le monde.

“C’était une personne très, très gentille, très serviable”, a déclaré Fong à l’Associated Press lundi soir lors d’une veillée. “Et il entrait dans ma session et parlait aux chanteurs et les saluait.”

Le professeur de danse Walter Calderon, qui a donné des cours à la salle de danse, se souvient de Ma comme d’un “gars très gentil qui souriait toujours”. Calderon a déclaré que Ma, qui l’a aidé avec les événements qu’il a organisés au studio, était également un danseur talentueux.

Calderon a déclaré que même si Ma ne parlait pas beaucoup l’anglais, il transmettait beaucoup avec ses expressions faciales.

“C’était une personne authentique et spéciale qui était aimée de tous”, a déclaré Calderon à l’Associated Press.

Il a dit que lorsqu’il rencontrait Ma devant la salle de danse, Ma lui offrait toujours une cigarette.

“J’ai vraiment aimé les cigarettes chinoises qu’il fumait et je lui ai demandé s’il accepterait de m’en acheter un paquet”, a déclaré Calderon. “Il les avait pour moi dès la semaine suivante.”

Calderon, originaire des Philippines, a déclaré que dans les communautés asiatiques, les salles de danse jouent un rôle important dans la vie des personnes âgées qui recherchent de la compagnie et “quelque chose à faire”.

Six femmes et cinq hommes ont été tués dans la fusillade. Parmi les victimes figuraient Mymy Nhan, 65 ans, une habituée du Star Ballroom depuis plus d’une décennie, dont la famille a rappelé son sourire, sa gentillesse et son amour pour ses nièces et ses neveux. La famille d’une autre victime, Valentino Alvero, 68 ans, a déclaré qu’il était un père de famille dévoué qui aimait la danse de salon et était “la vie de toute fête”.

Le massacre de la salle de danse était le cinquième massacre aux États-Unis ce mois-ci. Lundi, le sixième massacre du pays a eu lieu lorsque des responsables ont déclaré qu’un ouvrier agricole avait tué sept personnes lors de fusillades consécutives dans un cas de “violence au travail” dans deux fermes de champignons du nord de la Californie.

La fusillade à Star Ballroom a frappé l’une des plus grandes célébrations de vacances en Californie observées dans de nombreuses cultures asiatiques. Les Américains d’origine asiatique aux États-Unis ont été la cible de violences très médiatisées ces dernières années.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a qualifié le tireur, Huu Can Tran, âgé de 72 ans, de “fou”, et a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore établi pourquoi Tran avait ouvert le feu sur la salle de danse.

Environ 20 minutes après l’attaque de la salle de bal Star, Tran est entré dans la salle de bal Lai Lai voisine mais a été désarmé avant que quiconque ne soit abattu. Il s’est enfui et dimanche, il s’est tiré dessus et s’est suicidé.

Tran fréquentait autrefois les salles de danse qu’il ciblait et se plaignait de la façon dont il pensait que les gens le traitaient là-bas, a déclaré à l’Associated Press un homme qui s’est identifié comme un ami de longue date qui a perdu le contact avec Tran il y a des années. L’ancien ami, qui a demandé l’anonymat pour parler de Tran parce qu’il voulait éviter les projecteurs des médias, a déclaré que Tran était perpétuellement méfiant et paranoïaque et se plaignait régulièrement que les gens des clubs ne l’aimaient pas.

Kristina Hayes, qui organise des événements de tango à Star depuis juillet 2021, a déclaré que Ma était attentionnée et travaillait dur.

“Il vivait à peu près dans ce studio”, a-t-elle déclaré. “C’était la dernière personne à partir.”

Ma ne parlait pas couramment l’anglais, mais connaissait les mots “je t’aime” et il les prononçait souvent, a déclaré Hayes, ajoutant qu’elle reconnaissait les visages de certaines des victimes et qu’elle était toujours sous le choc.

“C’est incroyablement surréaliste de voir un endroit où les gens allaient se réjouir devenir le lieu de l’un des plus grands massacres par arme à feu du sud de la Californie”, a-t-elle déclaré. “Je n’arrive tout simplement pas à me faire à l’idée.”

Ma a déclaré au Pasadena Star-News pour une histoire de 2016 qu’il voulait faire de la salle de bal un lieu où différentes cultures pourraient se rencontrer à travers la danse.

“Je veux offrir un lieu actif à la communauté asiatique de Monterey Park pour les aider à prolonger leur vie et à améliorer leur santé”, a déclaré Ma au journal. “Avoir un endroit où les gens du monde entier peuvent se réunir et communiquer à travers la danse est la façon dont je peux aider.”

Bharath a rapporté de Los Angeles et Stengle de Dallas. La journaliste d’Associated Press Alanna Durkin Richer à Boston a également contribué à ce rapport.

Terry Tang, Deepa Bharath et Jamie Stengle, Associated Press