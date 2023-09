Toujours sans Cam Rising, le n°11 de l’Utah mène sa défense vers une victoire 14-7 contre le n°22 de l’UCLA

SALT LAKE CITY (AP) – Karene Reid a renvoyé une interception pour un touché et Landen King a attrapé un TD pour le n°11 de l’Utah, qui a utilisé une performance défensive étouffante pour battre le n°22 de l’UCLA 14-7 avec le quart-arrière Cam Rising toujours à l’écart. Samedi.

Il y a eu des spéculations toute la semaine quant à savoir si Rising, qui s’est déchiré un LCA lors du Rose Bowl de la saison dernière, serait prêt à revenir. Il s’est entraîné sans limites chaque jour et s’est échauffé en coussinets et en uniforme complet avant de réapparaître juste avant le coup d’envoi en T-shirt.

Et puis une défense étouffante a emporté la mise pour les Utes (4-0, 1-0 Pac-12).

Après avoir partagé les répétitions d’entraînement avec Rising, Nate Johnson avait l’air vif au début de son deuxième départ en carrière, mais l’offensive de l’Utah a été limitée en seconde période par la défense de l’UCLA et quelques appels de jeu conservateurs.

Johnson était 9 sur 17 pour 117 verges alors que l’Utah a précipité le ballon 48 fois. Jaylen Glover a réalisé 25 courses pour 86 verges.

L’étudiant de première année Dante Moore, qui était sous pression tout le match, a trouvé Josiah Norwood pour un touché de 17 verges avec 3:39 à jouer pour aider les Bruins (3-1, 0-1) à éviter leur premier blanchissage en 12 ans.

Après avoir forcé un trois-et-out, les Bruins avaient une dernière chance. Mais Jonah Elliss a réussi deux sacs consécutifs, puis Sione Vaki a remporté la victoire avec un autre sac en quatrième et 14e avec 1:49 à jouer.

Moore, la recrue de quart-arrière la mieux classée de l’histoire récente de l’UCLA, s’est montré calme et efficace lors des trois premières victoires des Bruins contre des adversaires moindres. Ce n’est pas le cas contre l’Utah, qui a limogé Moore sept fois.

Lors de sa première passe contre l’Utah, Moore a télégraphié une passe vers la gauche. Reid est entré dans la voie de passe pour saisir une interception et a couru 21 verges pour un touché.

Moore, qui avait 15 sur 35 pour 234 verges, s’est finalement connecté sur des passes consécutives de 17 et 41 verges au troisième quart, mais a ensuite tâté sur un jeu d’option lorsqu’il a été touché par Lander Barton. Tao Johnson a récupéré sur la ligne des 8 verges de l’Utah.

Les Utes n’ont pas laissé un quart-arrière de première année les battre au stade Rice-Eccles depuis Justin Herbert de l’Oregon en 2016.

Kain Medrano a forcé le premier échappé perdu de l’Utah de l’année après que Johnson ait parcouru 11 verges au premier quart. Les Utes ont fini par tâtonner à trois reprises.

Juste avant la mi-temps, Johnson a lancé une passe de touché de 7 verges à King pour porter le score à 14-0.

LES À EMPORTER

UCLA : Les Bruins ont eu une chance d’égaliser lors de leur dernier drive, mais n’ont pas réussi à protéger le quart-arrière. UCLA s’est précipité 32 fois pour 9 yards et le premier choix 6 a joué un rôle important tout au long du match alors que les Bruins ont contrecarré l’offensive unidimensionnelle de l’Utah.

Utah : Les Utes ont énormément manqué Rising alors que les Bruins ont emballé la boîte contre la course. Le résultat n’a jamais semblé douteux, mais l’Utah a besoin d’une attaque plus fiable. Le plus gros problème de l’Utah pourrait être une liste de blessés avec 15 joueurs réguliers – y compris désormais le porteur de ballon principal Ja’Quinden Johnson, qui a quitté le match en première mi-temps.

SUIVANT

UCLA : Après un laissez-passer, accueille le n°21 de l’État de Washington le 7 octobre.

Utah : visite le 14e État de l’Oregon vendredi.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll