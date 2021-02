Toujours sans but avec la dernière place en séries éliminatoires sur la ligne

ISL 2020-21 Score en direct, FC Goa vs Hyderabad FC Dernières mises à jour: FC Goa et Hyderabad FC sont sans but dans le match numéro 109 de la saison 2020-21 de Super Ligue indienne (ISL) au stade Fatorda. Dans l’état actuel des choses, le FC Goa sera la quatrième équipe, car Hyderabad FC a besoin d’une victoire pour se hisser dans le top 4. ATK Mohun Bagan, Mumbai City FC et NorthEast United FC sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Le deuxième match de la nuit, Mumbai City FC contre ATK Mohun Bagan, décidera qui remportera le vainqueur du bouclier ISL et jouera en Ligue des champions de l’AFC. Voici les scénarios le dernier jour.

Pour Hyderabad FC, qui compte 28 points en 19 matchs, c’est un match incontournable. Ils ne peuvent pas se permettre d’abandonner ne serait-ce qu’un seul point car cela leur signalera une sortie. Les Gaur, avec 30 points en 19 matchs, n’ont besoin que d’un point pour se qualifier. Une victoire pour eux leur scellera la troisième place devant NorthEast United FC (33 points en 20 matches) sur la base de leur différence de buts supérieure et organisera un affrontement en demi-finale contre l’équipe classée deuxième qui sera décidé par le match ATK Mohun Bagan-Mumbai City FC plus tard dans la journée.

Il y a très peu de choix entre le FC Goa et le Hyderabad FC. Les deux équipes sont invaincues depuis un certain temps maintenant. Le FC Goa de Juan Ferrando n’a pas perdu depuis le 19 décembre et a été invaincu en 12 matchs depuis lors et un autre résultat invaincu leur permettra d’établir un nouveau record de Hero ISL en termes de la plus longue série d’invaincus.

Cette course indique que les Gaur sont en grande forme et qu’ils entrent dans le match après des victoires successives contre l’Odisha FC et le Bengaluru FC. Igor Angulo, Jorge Ortiz, Edu Bedia, Ivan Gonzalez, Alberto Noguera, Ishan Pandita ont tous eu de belles saisons et s’attendent à ce qu’ils passent à la vitesse supérieure dans ce qui est certainement le match le plus important pour eux cette saison.

«Le FC Goa joue toujours en attaque (mode). Si nous pensons qu’un tirage au sort suffit, alors nous ne ferons que dessiner. Nous gagnons 2 ou 3-1 dans nos matchs mais nous voulons marquer plus. C’est un bon challenge pour nous mais je préfère toujours jouer en attaque (mode). Nous devons prendre un minimum de risques. Ils savent qu’ils doivent gagner pour se qualifier, mais nous devons aussi gagner », a déclaré Ferrando avant le match.

Le Hyderabad FC de Manuel Marquez a également été invaincu lors de ses 11 derniers matchs. Ils n’ont pas perdu depuis le 30 décembre et accessoirement, la défaite est venue contre nul autre que le FC Goa qui a remporté le match retour 2-1.

Le Hyderabad FC, qui a fait match nul 2-2 avec l’ATK Mohun Bagan lors de son dernier match, a lui aussi de brillantes importations étrangères comme Fran Sandaza, Joel Chianese et Odei Onaindia. Ils sont également bénis avec certains des meilleurs talents nationaux de la ligue comme Akash Mishra, Liston Colaco et Halicharan Narzary. Cependant, l’absence de leur meilleur buteur Aridane Santana en raison d’une suspension pourrait avoir un impact sur le résultat.

«C’est comme un KO parce que l’équipe qui gagne continue et l’autre équipe rentre à la maison. C’est plus ou moins comme une finale. Quel défi est-ce que j’attends du FC Goa? Le FC Goa a 12 ans et le Hyderabad FC est invaincu à 11 matchs. Je suis sûr que ce sera un match difficile pour nous deux », a déclaré Marquez avant le match.