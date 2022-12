toujours pas de corps, réponses insaisissables – Shaw Local

Il y a vingt ans, alors que les familles se préparaient pour les fêtes de Noël, un garçon de 17 ans de Johnsburg est entré dans une épicerie en face de chez lui et n’a jamais été revu.

Le mystère entourant la disparition et la mort présumée de Brian Carrick a laissé la petite ville avec plus de questions que de réponses.

Il a catapulté deux procès pour meurtre suivis d’une condamnation annulée, de centaines d’articles de journaux, d’une attention nationale et même d’un podcast.

Pourtant, ses parents sont allés sur leurs tombes sans savoir avec certitude ce qui était arrivé à leur fils et sans avoir la possibilité de lui donner un enterrement convenable.

L’un des 14 frères et sœurs d’une famille catholique irlandaise, Carrick, un junior du lycée Johnsburg, a travaillé comme garçon de stock chez Val’s Finer Foods pendant environ trois ans au moment où il y a été vu pour la dernière fois le soir du vendredi 20 décembre 2002. .

C’était le dernier jour d’école, le coup d’envoi des vacances de Noël et il était excité, ont déclaré ses parents lors d’entretiens antérieurs.

Sa famille, dont son père William Carrick, qui l’a vu quitter la maison cette nuit-là, a déclaré qu’il s’était rendu au magasin ce soir-là à 6h45.

Les personnes à l’intérieur du magasin qui l’ont vu entrer vers 18 h 45 ont déclaré qu’il cherchait un autre collègue pour changer d’heure de travail avec lui le samedi suivant.

Mais c’est là que les personnes proches de l’histoire cessent de savoir ou d’être d’accord sur son sort.

William Carrick a continué à vivre en face de l’épicerie où son fils Brian a été vu pour la dernière fois en 2002. William Carrick est décédé en 2014. (Daniel J. Murphy)

Le corps de Brian Carrick, le 11e des 14 enfants Carrick et le huitième enfant Carrick à travailler dans le magasin, n’a jamais été retrouvé.

Cependant, son sang a été retrouvé dans et autour de la glacière et sur des boîtes dans un compacteur derrière l’épicerie.

Sa mère, Terry Carrick, décédée en 2009, a déclaré dans une interview au Northwest Herald environ deux mois après sa disparition qu’elle voulait qu’il rentre à la maison mais ne croyait plus qu’il le ferait.

“J’adorerais le voir rentrer à la maison, mais les chances sont minces, et j’aimerais avoir l’opportunité de l’enterrer correctement”, avait-elle dit en larmes. «Je pense que quelqu’un a peur de se manifester, ou qu’il n’a pas peur et qu’il n’a pas de conscience et que le diable est entre ses mains. Peu importe ce que c’était, ça ne valait pas sa vie.

Dans cette interview, Terry Carrick a déclaré que Brian était la première chose à laquelle elle et son mari pensaient lorsqu’ils se réveillaient le matin et la dernière chose à laquelle ils pensaient avant de s’endormir le soir.

Elle a également dit qu’elle ne croyait pas que son fils était vivant.

“C’est trop long”, a déclaré Terry Carrick. «Nous savons que quelque chose s’est passé, accidentellement ou quelque chose comme ça. Vous ne vous évanouissez pas dans les airs. Quelqu’un doit commencer à parler. Nous aimerions l’avoir avant la décomposition.

Le matin du 21 décembre 2002, Terry Carrick a été alertée que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a vérifié la chambre de Brian pour découvrir qu’il n’était pas là. Ensuite, un appel téléphonique est arrivé de Val’s et l’appelant a dit qu’il ne s’était pas présenté au travail.

Cet après-midi-là, elle s’est rendue à la police de Johnsburg et a signalé que son fils avait disparu.

Ce dimanche-là, les enquêteurs se sont rendus à l’épicerie et ont appris qu’une sorte de bagarre s’était produite à l’intérieur de la glacière vendredi soir et ont conclu qu’un crime y avait été commis, selon les documents judiciaires de Carricks, de la police et du comté de McHenry.

Ils ont également trouvé le sang qui s’est avéré plus tard être celui de Brian Carrick, selon les témoignages de sa famille, de la police et du procès.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi sa disparition, les Carrick ont ​​eu de nombreux visiteurs chez eux, dont les propriétaires de l’épicerie qui leur ont apporté de la nourriture ; des affiches de personnes disparues ont été accrochées; et des centaines de bénévoles et divers services de police ont fouillé les zones boisées autour de sa maison et de l’épicerie ainsi que la rivière Fox.

Le jour de l’an 2003, une veillée de prière de plus de 1 000 personnes a eu lieu sur le parking du Val’s, aujourd’hui rebaptisé Angelo’s.

À l’occasion du premier anniversaire, un service commémoratif avec places debout seulement a eu lieu à l’église catholique St. John the Baptist à Johnsburg.

Terry Carrick a déclaré que le service commémoratif n’était pas une “acceptation” mais une “reconnaissance” que son fils était mort.

“Au temps de Dieu, nous aurons les réponses, même si nous ne les obtenons pas ici”, a déclaré Terry Carrick à l’époque.

Au cours des premiers mois de l’enquête, le chef de la police de Johnsburg, Ken Rydberg, a déclaré qu’il sentait qu’ils progressaient, interrogeant plusieurs personnes, vérifiant 100 pages d’enregistrements téléphoniques et explorant jusqu’à 300 conseils.

Mais il a également déclaré aux journalistes qu’il estimait que la police avait besoin des habitants de la ville et des élèves du lycée Johnsburg pour aider à résoudre l’affaire.

Rydberg a déclaré à l’époque qu’il pensait que certaines des personnes qu’il avait interrogées savaient quelque chose sur ce qui s’était passé et n’avaient tout simplement pas été ouvertes.

“Nous assemblons lentement toutes les pièces du puzzle”, a déclaré Rydberg dans un reportage en 2003.

Pourtant, ce n’est qu’en 2010 que Mario Casciaro, dont la famille était copropriétaire de l’épicerie, a été arrêté et accusé de la rare accusation de meurtre par intimidation.

Une grande partie de l’affaire contre lui reposait sur le témoignage de Shane Lamb, un autre employé de l’épicerie, qui a déclaré lors des procès de Casciaro que le trafic de drogue avait eu lieu à l’épicerie et que Brian Carrick s’y serait mêlé.

Il a également affirmé avoir lancé un coup de poing mortel dans une tentative de percevoir l’argent dû à Casciaro sous la direction de Casciaro. Plus tard, il a rétracté son histoire.

Une affiche manquante et un ruban jaune pour Brian Carrick disparu sont vus le 2 décembre 2003 sur un arbre à Johnsburg. La condamnation pour meurtre de Mario Casciaro a été annulée à l’unanimité en septembre 2015 par la Cour d’appel du deuxième district de l’Illinois. Le témoin clé de l’État dans l’affaire, Shane Lamb, avait rétracté ses déclarations dans un affidavit, affirmant que son témoignage selon lequel Casciaro avait été condamné n’était qu’un mensonge. ENCADRÉ : Lamb (de gauche à droite), Casciaro et Carrick. (fichier Northwest Herald)

Une annulation du procès a été déclarée après le premier procès de Casciaro en 2012, mais il a été reconnu coupable après un deuxième procès un an plus tard et condamné à 26 ans de prison.

Cette condamnation a cependant été annulée depuis. En septembre 2015, la Cour d’appel du deuxième district a annulé à l’unanimité la condamnation de Casciaro et l’a libéré. La Cour suprême de l’Illinois a rejeté la demande du bureau du procureur de l’État du comté de McHenry d’entendre un appel.

Casciaro a continué à clamer son innocence et travaille aujourd’hui comme avocat.

Dans une récente interview, Casciaro a déclaré que lui et sa famille faisaient partie de ceux qui ont aidé à rechercher Carrick et ont apporté de la nourriture à sa famille «plusieurs fois au cours de [the] vacances.”

Il a dit qu’avant la disparition de Brian Carrick, sa famille était proche des Carrick. Lorsqu’il a disparu, Casciaro a déclaré qu’il s’asseyait souvent avec la famille et “branchait[ed]» pour essayer de comprendre où il aurait pu aller.

“Au départ, la pensée n’était pas un acte criminel, mais que Brian s’était enfui ou était allé chez un ami”, a déclaré Casciaro mercredi.

Cependant, de leur vivant, les Carrick ont ​​déclaré qu’ils n’avaient jamais cru que leur fils s’était enfui.

L’ancien procureur adjoint de l’État, Michael “Mick” Combs, a déclaré cette semaine qu’il soutenait son dossier contre Casciaro et qu’il ne ferait rien de différent s’il avait une autre chance.

«Nous avons fait plusieurs enquêtes de grand jury. Nous sommes allés au magasin avec des enquêteurs du FBI, mes enquêteurs, ont interrogé de nombreuses personnes au cours de quelques années, essayant simplement d’obtenir des réponses, d’apporter la paix à la famille », a déclaré Combs, qui travaille aujourd’hui dans un cabinet privé en tant que un avocat de la défense.

“Je voulais trouver Brian pour cette famille”, a-t-il déclaré. “Je n’ai finalement jamais pu obtenir les réponses que je voulais obtenir pour la famille, qui était de retrouver le corps de Brian Carrick.”

Il se moque des allégations faites lors de l’appel de Casciaro désignant un autre garçon de stock comme le tueur. Cet homme est mort d’une overdose entre les deux procès pour meurtre et n’a jamais été inculpé et n’a témoigné à aucun des deux procès.

Combs, qui a rejoint le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry en 2008, a déclaré qu’il avait assez bien connu William Carrick au fil des ans, bien que Terry Carrick soit décédé en 2009, au début de son implication dans l’affaire.

William Carrick, décrit par sa famille comme n’étant pas un homme vengeur, est décédé en 2014. Il avait 67 ans.

En 2010, le patriarche Carrick a déclaré au Northwest Herald lorsque Casciaro a été accusé de meurtre qu’il voulait que « justice soit rendue, mais ce n’est pas la vie. La vie n’est pas une question de vengeance. Je crois au paradis et à l’enfer, et tu vas gagner l’un ou l’autre.

Combs a déclaré que les Carricks et leur famille avaient une forte foi catholique et que trouver le corps de Brian et pouvoir l’enterrer était “très important”, afin qu’ils aient un endroit pour le pleurer correctement.

Dans une interview le 20 décembre 2005, trois ans après avoir vu son fils en vie pour la dernière fois, Terry Carrick a déclaré qu’elle avait accepté qu’il était mort, mais qu’elle voulait juste que son corps revienne pour qu’elle puisse “commencer la progression du deuil”.

Ne mentionnant jamais aucun nom, elle a dit qu’elle ne pouvait pas croire « qu’ils » se soient débarrassés du corps de son fils d’une manière qu’il ne sera jamais retrouvé.

“C’est un trou vide dans votre cœur qui ne sera jamais comblé”, a-t-elle déclaré.

S’il a des regrets, a déclaré Combs, c’est qu’il n’a pas pu obtenir les informations nécessaires pour conduire les Carricks à la dépouille de Brian.

L’avocat Michael “Mick” Combs devant le centre gouvernemental du comté de McHenry le mercredi 21 décembre 2022. Il y a vingt ans, Brian Carrick, 17 ans, a disparu et a été présumé assassiné. Il a été vu pour la dernière fois au Val’s Finer Foods à Johnsburg le 20 décembre 2002. Combs était le procureur qui a jugé Mario Casciaro, qui a été arrêté et accusé de meurtre par intimidation, mais sa condamnation a été annulée en appel. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

La juge à la retraite du comté de McHenry, Sharon Prather, qui a présidé les deux procès pour meurtre de Casciaro ainsi que son procès pour parjure en 2008 au cours duquel il a été acquitté, partageait les sentiments de Combs.

“Tout le monde voulait apporter une sorte de fermeture à la famille Carrick”, a déclaré Prather.

“Tout le monde que je connais était tellement attristé par l’affaire”, a-t-elle déclaré. « Le jeune homme de 17 ans est porté disparu et n’est jamais retrouvé, et tout le monde a le cœur brisé. Le fait que c’est arrivé aux alentours de Noël, [it’s] d’autant plus triste. C’était une affaire très médiatisée et tout le monde regardait.

Prather, qui a pris sa retraite en 2019, a déclaré que l’affaire avait affecté de nombreuses vies “pendant longtemps”, y compris des enquêteurs, des avocats et des témoins, ainsi qu’elle-même.

“C’était juste un cas vraiment difficile et triste”, a déclaré Prather. “J’ai passé beaucoup d’heures dans cette affaire.”

Le président du village de Johnsburg, Ed Hettermann, a décrit cette semaine Brian Carrick et sa famille comme « des membres et une famille de la communauté de Johnsburg ».

À ce jour, 20 ans plus tard, il a déclaré que “les cœurs et les pensées de la communauté vont à la famille Carrick, en particulier à cette période de l’année”.

“Nous espérons que justice sera rendue afin que la famille puisse obtenir des réponses, ce qui pourrait leur apporter un peu de réconfort”, a déclaré Hettermann dans un e-mail.