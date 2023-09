« Toujours mon peuple » : la diaspora birmane soutient la lutte pour la démocratie dans son pays | Actualités politiques

Jusqu’à récemment, le Myanmar n’était qu’un lointain souvenir pour Bawi Tin Par. La jeune femme de 26 ans a quitté son État Chin natal à l’âge de neuf ans et a été réinstallée en tant que réfugiée dans la ville américaine d’Indianapolis.

Au cours des 17 années qui ont suivi, ses liens avec le Myanmar se sont progressivement estompés, mais lorsque le pays est tombé dans la crise suite au coup d’État militaire de février 2021, elle s’est sentie obligée d’agir.

Ainsi, en décembre 2022, elle y est retournée.

En visitant des groupes de résistance armée et des camps de déplacés au cours de son voyage d’un mois, elle a pris pleinement conscience des grandes différences entre sa vie et celle de ses pairs restés.

« Nos parents nous ont toujours appris qu’il faut prendre soin de ses racines », a-t-elle déclaré. « Je pense que vous êtes immunisé si vous habitez loin de chez vous. Mais maintenant, ça fait mouche. »

Bawi Tin Par fait partie d’une diaspora qui s’est mobilisée depuis le coup d’État pour soutenir un mouvement pro-démocratie qui a reçu un soutien international limité. Recherche publié en décembre dernier par l’International Crisis Group, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, a identifié les contributions de la diaspora comme la « source de financement la plus importante » pour la résistance anti-coup d’État du Myanmar.

Alors que l’armée combat la résistance par des incendies criminels et des attentats à la bombe, les groupes de la diaspora ont également joué un rôle essentiel dans la réponse humanitaire. Une étude réalisée en février 2022 par Diaspora Emergency Action and Coordination, une organisation danoise à but non lucratif, a révélé que ces groupes avaient pu accéder aux populations difficiles à atteindre et agir relativement rapidement sans être contraints par une bureaucratie formelle, répondant à des besoins « impossibles pour le monde ». communauté internationale à résoudre ».

Pour certains, la réponse au coup d’État a également eu un profond impact personnel.

« Les choses auxquelles nous accordions la priorité ont changé », a déclaré Bawi Tin Par, qui fait désormais du bénévolat auprès de deux groupes dirigés par la diaspora. « Toutes les choses dont nous nous inquiétions ne sont plus aussi importantes que nous le pensions. »

Comptant plus de 3 millions de personnes, la diaspora du Myanmar s’étend sur plusieurs générations et sur plusieurs continents. Beaucoup ont fui la répression violente des manifestations en faveur de la démocratie par l’armée en 1988, tandis que d’autres sont partis au cours des deux décennies suivantes, rejoignant la main-d’œuvre migrante dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et le Japon ou étant réinstallés dans des pays occidentaux en tant que réfugiés.

Lutte pour l’avenir

Bien que certaines personnes soient revenues lors de l’ouverture politique du pays qui a commencé en 2011, le coup d’État a déclenché un nouvel exode massif. Néanmoins, les ressortissants du Myanmar vivant à l’étranger s’efforcent désormais de soutenir ce que beaucoup considèrent comme la lutte ultime pour l’avenir du pays. « Nous devons faire quelque chose, sinon nous n’aurons pas [a place] appeler chez moi », a déclaré Bawi Tin Par.

Ils contribuent à un mouvement populaire confronté depuis le début à un combat asymétrique. Alors que des millions de personnes ont participé à des manifestations pacifiques immédiatement après le coup d’État, la répression meurtrière menée par l’armée a provoqué un soulèvement armé. Des groupes de résistance nouvellement formés, brandissant des fusils de chasse et des explosifs artisanaux, ont affronté une armée disposant d’un arsenal d’armes coûtant plus de 2 milliards de dollars.

L’armée a depuis reçu 1 milliard de dollars supplémentaires en armes et équipements militaires, principalement de la Russie et de la Chine, tandis que les groupes de résistance restent essentiellement dépendants de l’aide militaire. armes artisanales et de contrebandeen plus de ceux confisqués aux forces militaires.

Néanmoins, ils ont considérablement amélioré leur offre, tout en intensifiant également leur prestation de services publics tels que la santé et l’éducation.

Ces progrès, ainsi que le soutien à un mouvement de désobéissance civile en cours et l’aide à quelque 1,6 million de personnes nouvellement déplacées, ont été en grande partie financés par les contributions de la diaspora, qui s’élèvent probablement à des dizaines de millions de dollars, selon des entretiens et une étude des fonds existants. publications menées par Al Jazeera.

« La révolution du printemps au Myanmar est une révolution populaire », a déclaré Kyaw Zaw, porte-parole du bureau présidentiel du gouvernement d’unité nationale (NUG). Au cours des deux dernières années, l’administration parallèle composée de politiciens et de militants opposés au coup d’État a collecté plus de 156 millions de dollars, dont une « partie importante » provenait de ressortissants du Myanmar vivant à l’étranger, a-t-il déclaré.

Pour générer des fonds, le NUG a vendu des obligations à taux zéro, organisé une loterie en ligne et vendu aux enchères des actions de propriétés militaires ainsi que des blocs miniers en prévision d’une future victoire sur les généraux.

Il a également collecté des millions grâce à des dons individuels.

« Je pense que je suis responsable de la révolution en tant que citoyen du Myanmar. Par conséquent, je paie mes impôts au gouvernement », a déclaré un ressortissant birman aux États-Unis, qui a requis l’anonymat pour protéger sa famille des représailles militaires. Il a déclaré à Al Jazeera que grâce à ses revenus de travail dans le secteur du travail, il verse chaque mois plusieurs centaines de dollars au NUG, en plus d’envoyer de l’argent à sa famille.

D’autres forces de résistance se sont également tournées vers des méthodes créatives de collecte de fonds – comme tirer au sort un bœuf domestique pour acheter des balles et organiser un « défi » de dons sur les réseaux sociaux pour l’achat de fusils M-16.

De nombreuses initiatives de collecte de fonds ont été lancées auprès des communautés de la diaspora elles-mêmes. Dans la ville japonaise de Hitotsubashi, l’étudiant universitaire Hnin Htet Htet Aung s’est joint à d’autres ressortissants du Myanmar pour se tenir devant une station de métro avec une boîte de collecte afin de collecter des fonds pour des causes humanitaires. « Bien que je sois au Japon en personne, mon esprit et mon âme sont dans mon pays, avec ma famille, mon peuple », a-t-elle déclaré. « Je réfléchis toujours à ce que je peux et à ce que je devrais faire pour mon pays. »

Les concerts de musique caritatifs sont une autre méthode de collecte de fonds populaire, en particulier parmi la minorité ethnique Chin du Myanmar. ChinTube, une organisation à but non lucratif basée à Indianapolis, a collecté près de 150 000 dollars en organisant des concerts à travers les États-Unis, auxquels participent en grande partie des réfugiés Chin. « [Chin people] ils n’ont pas grand-chose… mais parce que c’est nécessaire, ils retirent tout ce qu’ils ont », a déclaré Rosie Bathita Par, fondatrice de ChinTube et Chin-Américaine de deuxième génération.

En février, le groupe a également produit un rapport axé sur le plaidoyer Clip musical couverture de We Are the World, qui a depuis été vue plus de 4 millions de fois. « Nous essayons d’intéresser les gens, de les investir et de les motiver pour cette révolution », a déclaré Rosie. « Nous avons une dette envers nos courageux résistants qui ont sacrifié leur vie pour la victoire. »

Sens de la solidarité

Cependant, à mesure que le temps passe, certains membres de la diaspora craignent qu’il devienne de plus en plus difficile de maintenir les niveaux de soutien actuels.

« Les membres de la diaspora tentent de survivre, mais nous avons des limites. Nous ne sommes pas un gouvernement », a déclaré Vanceuuk Khenglawt, un leader communautaire sino-américain qui siège au conseil d’administration des Chin Baptist Churches USA.

Depuis le coup d’État, ces églises et d’autres églises Chin aux États-Unis ont collecté plus de 10 millions de dollars pour le mouvement pro-démocratie et la réponse humanitaire, mais les budgets sont de plus en plus tendus, selon Vanceuuk. « Les combats se poursuivent et la situation va de mal en pis. Nous avons vraiment besoin d’une aide internationale », a-t-il déclaré.

Le maintien des normes de responsabilité pose un autre défi. « [I had] beaucoup de passion, mais pas de réelles compétences pour m’assurer que je faisais ce qu’il fallait faire », a déclaré un étudiant universitaire qui s’est réinstallé dans un pays occidental en tant que réfugié et a participé à un comité de mobilisation et de collecte de fonds dirigé par des jeunes de la diaspora dans les mois qui ont suivi le coup d’État. . Il a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il était préoccupé par les réactions négatives des autres membres du comité.

Au départ organisateur enthousiaste, il a déclaré à Al Jazeera qu’il s’est rapidement senti dépassé lorsque la méfiance et les luttes intestines ont éclaté entre les membres du groupe sur la manière de distribuer les fonds. « Dès que l’argent est entré en jeu… c’était le début, le véritable tournant où tout a mal tourné », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, la diaspora du Myanmar a su s’adapter aux tentatives de l’armée pour arrêter le flux d’argent vers les groupes de résistance ou l’acheminement de l’aide humanitaire à un moment où les Nations Unies et les organisations humanitaires internationales ont du mal à atteindre les populations touchées.

« Non liées à la nécessité de rechercher le consentement et d’obtenir l’accès de ceux qui sont à l’origine de la catastrophe humanitaire, les contributions de la diaspora vont loin dans les zones difficiles d’accès et les communautés gravement touchées par la crise », a déclaré Adelina Kamal, ancienne directrice exécutive de l’Association. du Centre de coordination de l’assistance humanitaire des nations de l’Asie du Sud-Est (Centre AHA) et maintenant analyste et stratège indépendant axé sur l’élaboration de politiques internationales. Le sentiment de solidarité des groupes de la diaspora face aux difficultés communes, a-t-elle ajouté, les a aidés à « construire des liens et une confiance solides avec les intervenants de première ligne et les communautés locales ».

Selon Salai Van Thang de l’Organisation Chin des Droits de l’Homme, l’un des plus grands prestataires humanitaires locaux de l’État, les groupes de la diaspora ont également été en mesure de répondre de manière relativement rapide et flexible à des besoins spécifiques. « La nature de leur soutien, avec moins de restrictions et de contraintes, a rendu leurs efforts de réponse plus efficaces et plus significatifs pour les personnes en situation d’urgence », a-t-il déclaré.

Maintenir la pression

Les membres de la diaspora ont également été à l’avant-garde du militantisme en réponse au coup d’État.

Au Japon, qui abrite plus de 35 000 ressortissants birmans, des groupes de la diaspora ont organisé des manifestations appelant le gouvernement à nier toute légitimité à l’armée birmane et à cesser de canaliser l’aide publique au développement via des entités contrôlées par l’armée.

Hnin Htet Htet Aung, étudiante à l’université de Hitotsubashi, a déclaré qu’elle se concentrait sur la sensibilisation et l’empathie parmi ses pairs japonais. « C’est ma responsabilité de contribuer à mon pays », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, les groupes de la diaspora ont joué un rôle crucial dans le lobbying en faveur de l’adoption de la loi BURMA, qui élargit le soutien du gouvernement américain au mouvement pro-démocratique du Myanmar et son autorité pour imposer des sanctions contre l’armée. Dans les mois qui ont précédé l’adoption de la loi en décembre 2022, les églises Chin de tout le pays ont diffusé une vidéo expliquant sa signification et offrant des instructions sur la façon d’écrire aux membres du Congrès.

« Ils ont constitué une sorte de force pour faire adopter la loi BURMA », a déclaré Ro Ding, un militant et homme politique sino-américain qui a aidé à organiser la campagne.

D’autres membres de la diaspora birmane ont pris des mesures plus drastiques. Jonathan, un vétéran de l’armée américaine qui a quitté le Myanmar lorsqu’il était enfant et s’est réinstallé en tant que réfugié à l’adolescence, est revenu dans le pays pour rejoindre un groupe de résistance armée locale. Al Jazeera lui a donné un pseudonyme en considération de sa famille.

« Cela me fait bouillir le sang », a-t-il déclaré à propos du coup d’État. « Ne rien faire est simplement un gaspillage de mes capacités et de mes compétences. »

Depuis son retour, il a dû s’adapter à un paysage accidenté et à la pénurie d’aliments nutritifs, tout en réapprenant le birman. Il a néanmoins exprimé son attachement à la cause. « Ils font toujours partie de mon peuple et personne de l’extérieur ne les aide », a-t-il déclaré.

« Le moins que je puisse faire, j’aimerais le faire. »

Hpan Ja Brang a contribué à ce rapport.