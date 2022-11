Toujours le chanteur de mariage, enfin la mariée

Zac Rossi, un ami de lycée de la mariée, avec qui elle a formé son premier groupe à l’âge de 13 ans, jouait de la guitare électrique lors du cortège nuptial tandis qu’une autre amie de la famille, Becky Michaud, chantait. “Je savais juste qu’ils étaient tous les deux maîtres de leur art et qu’ils n’auraient aucun problème à apprendre trois chansons à distance et à se réunir et à les parcourir et à être parfaits”, a déclaré Mme Doherty. “C’est exactement ce qu’il s’est passé,”

M. Bolton, l’oncle de la mariée, a joué des chansons folkloriques douces avec son groupe Big Medicine lors du cocktail. C’était un mariage différent de tout ce qu’il avait fait, puisqu’il avait vu la mariée grandir. “Elle a demandé des morceaux qui signifiaient quelque chose pour elle, et ce sont des morceaux que nous avions joués ensemble un million de fois”, a-t-il déclaré. “Elle souriait et levait les pouces tout le temps.”

Cela lui a également donné l’occasion de rendre un service que Mme Doherty lui avait rendu il y a 22 ans, alors qu’elle avait 10 ans. “Elle a en fait joué à mon mariage”, a-t-il déclaré. “Elle a chanté” Dans les bras d’un ange “et il n’y avait pas un œil sec dans la maison.”