Toujours la norme: LeBron donne l’exemple aux prospects qui envisagent une carrière dans la NBA

Brandon Miller était à un peu plus de trois semaines de sa naissance lorsque LeBron James a fait ses débuts en NBA pour les Cleveland Cavaliers en 2003.

Deux décennies plus tard, James est toujours près du sommet de la ligue que Miller est sur le point d’entrer.

« Vingt ans, c’est beaucoup d’années. J’ai moi-même 20 ans. Je me sens vieux », a déclaré Miller en plaisantant.

Les prospects qui se sont réunis à Chicago cette semaine pour le NBA repêchage combiner voient toujours James comme l’étalon-or, 20 ans après avoir fait le saut de St. Mary-St. Vincent High School dans sa ville natale d’Akron, Ohio.

Ils voient un joueur qui est entré dans la ligue alors qu’il portait des couches – ou même pas né – toujours aussi fort à 38 ans. Il a une chance de couronner une saison au cours de laquelle il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que roi des marqueurs de la NBA en étant couronné. champion pour la cinquième fois, les Lakers affrontant les Denver Nuggets en finale de la Conférence Ouest.

Ils voient les résultats du travail qu’il fait pour se maintenir en pleine forme, les contributions qu’il apporte en dehors du terrain ainsi que sur celui-ci. Et ils prennent des notes.

« J’ai l’impression que tant que je prends soin de mon corps – et c’est la plus grande chose que LeBron ait faite », a déclaré Scoot Henderson. « Il s’est également fait un nom en dehors du terrain. … Tout le monde connaît LeBron à cause de sa domination en tant que joueur. Mais en tant que personne, il est puissant. Je le vois beaucoup en moi. Je pense que je peux être à ce niveau de grandeur. »

Largement projeté avec Miller parmi les trois premiers choix derrière Victor Wembanyama, Henderson est bien conscient des opportunités qui l’attendent.

Il a formé un partenariat avec Stephen Curry cela l’aide à créer sa propre marque commerciale et lui donne accès à des entraîneurs de tir et à une équipe de formation. En tant que modèles, la star des Golden State Warriors est évidemment bonne.

Henderson a déclaré qu’il avait essayé de supprimer les aliments frits de son alimentation, de manger plus de fruits et de se reposer suffisamment, en particulier pendant le processus de brouillon. Il a été actif dans la communauté, organisant des collectes de nourriture pour Thanksgiving et prévoit de continuer. Bien qu’il travaille avec Curry, il suit également un exemple similaire donné par James.

Miller, qui sort de la saison la plus productive d’un étudiant de première année en Alabama, se voit jouer dans 20 ans. C’est parce qu’il se consacre à rester dans les meilleures conditions.

« Je pense que je serai toujours dans la ligue », a déclaré Miller. « Je pense que la plus grande chose avec LeBron, il prend soin de son corps. C’est la plus grande chose d’être dans la NBA – le corps. Cela joue une grande partie de la carrière que vous construisez dans la ligue. »

La star de Gonzaga, Drew Timme, a grandi près de Dallas avec Dirk Nowitzki et les Mavericks. Mais dans son esprit, James est « le CHÈVRE ».

« C’est un témoignage de la quantité qu’il verse dans son propre corps », a déclaré Timme, dont les premiers souvenirs de lui remontent à Miami. « Jouer pendant 20 ans dans la ligue, c’est fou. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont fait ça. Je suis sûr qu’il ajoute tellement en lui-même en termes de nutrition, de force et de conditionnement. »

Mais pour Timme, l’exemple de James va au-delà de cela.

« C’est un bon père de famille », a-t-il déclaré. « Il s’assure que sa famille est bonne. J’ai aussi l’impression d’être plutôt axé sur la famille. Ma famille est assez forte comme la sienne. »

La star d’UConn, Adama Sanogo, a déclaré que les espoirs de la NBA peuvent tous « certainement apprendre de » James en matière de conditionnement et de nutrition. Mais ils peuvent aussi suivre son exemple dans la communauté.

Sanogo veut ouvrir une école dans sa ville natale de Bamako, au Mali, tout comme James l’a fait pour les enfants à risque à Akron. Il a dit que beaucoup de ses amis qui grandissaient n’avaient pas eu la chance de recevoir une éducation.

« Pour aller à l’école en Afrique, il faut payer », a-t-il déclaré. « Certains de mes amis ont dû travailler pour aider leur famille. Ils avaient environ 10, 11, 12 ans. Ils devaient travailler pour aider leur famille. Ils ne pratiquaient aucun sport. Ils ne pouvaient pas jouer au basket, ils ne pouvaient pas jouer au football, parce qu’ils avaient un travail à faire. »

Reportage de l’Associated Press.