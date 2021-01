Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, a critiqué CNN, après s’être empressé d’annoncer qu’il «avait démissionné, invoquant les violences au Capitole». Il a dit qu’il resterait jusqu’à l’inauguration et que sa lettre d’adieu faisait partie d’une procédure standard.

CNN a récupéré la lettre de départ d’Azar – une pratique courante pour tous les fonctionnaires sortants avant une transition présidentielle – vendredi, rapportant que le secrétaire démissionnait de son poste à cause de la rhétorique post-électorale de Trump et de sa réponse aux troubles à Capitol Hill. Azar, cependant, a contré cette affirmation, déclarant qu’il restera à son poste jusqu’à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier.

«Contrairement au chyron de CNN, je suis toujours là au service du peuple américain à [Health and Human Services]. Je crois qu’il est de mon devoir d’aider à assurer une transition en douceur vers l’équipe du président élu Biden pendant la pandémie et je resterai secrétaire jusqu’au 20 janvier. » Azar a écrit sur Twitter vendredi soir.

J’ai remis ma lettre cette semaine avec tous les autres candidats politiques, à compter du 20 janvier à midi.

Alors qu’Azar cite l’émeute du Capitole dans sa lettre, la jugeant «Attaque contre notre démocratie», et appelle le président à «Continuer à condamner sans équivoque toute forme de violence», la missive ne suggère aucune rupture avec Trump sur les troubles. Au lieu de cela, le secrétaire a écrit que «Les actions et la rhétorique qui ont suivi les élections menacent de ternir [the] héritages historiques de cette administration, » sans porter d’accusation contre le président lui-même.

L’émeute à DC a fait tomber une série d’allégations sur le président pour sa réponse aux troubles, les opposants démocrates prétendant qu’il «Insurrection incitée» dans une nouvelle offre d’impeachment. Trump, cependant, a dénoncé à plusieurs reprises les violences observées mercredi dernier. La Maison Blanche a dénoncé le comportement des émeutiers comme « Épouvantable, répréhensible et antithétique à la manière américaine » la semaine dernière, alors que Trump lui-même a jugé l’incident «Attaque odieuse» réitérant ce message à de nombreuses reprises depuis.

Bien que la lettre d’Azar n’ait pas marqué une démission typique, une série de responsables de Trump ont quitté leurs postes à la suite de l’émeute, parmi lesquels la secrétaire aux transports Elaine Chao, la secrétaire à l’éducation Betsy Devos, le chef par intérim du Département de la sécurité intérieure Chad Wolf, ainsi des membres du personnel de niveau inférieur tels que le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger et l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Sarah Matthews.

