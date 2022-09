Toujours jeunes, beaux et sans scandale : la montée des influenceurs virtuels en Corée du Sud

Elle compte plus de 130 000 abonnés sur Instagram, où elle publie des photos de ses aventures de globe-trotter. Son maquillage est toujours impeccable, ses vêtements sortent tout droit des podiums. Elle chante, danse et modélise – et rien de tout cela n’est réel.

Rozy est une “influenceuse virtuelle” sud-coréenne, une humaine rendue numériquement si réaliste qu’elle est souvent confondue avec la chair et le sang.

“Es-tu une personne réelle?” demande l’un de ses fans sur Instagram. « Êtes-vous une IA ? Ou un robot ? »

Selon la société basée à Séoul qui l’a créée, Rozy est un mélange des trois qui chevauche les mondes réel et virtuel.

Elle est “capable de faire tout ce que les humains ne peuvent pas faire… sous la forme la plus humaine”, déclare Sidus Studio X sur son site Internet.

Cela inclut la réalisation de bénéfices pour l’entreprise dans les mondes de la publicité et du divertissement de plusieurs milliards de dollars.

Depuis son lancement en 2020, Rozy a décroché des contrats de marque et des parrainages, a défilé dans des défilés de mode virtuels et a même sorti deux singles.

Et elle n’est pas seule.

L’industrie de “l’humain virtuel” est en plein essor, et avec elle une toute nouvelle économie dans laquelle les influenceurs du futur ne vieillissent jamais, sans scandale et sans faille numérique – suscitant l’alarme chez certains dans un pays déjà obsédé par des normes de beauté impossibles à obtenir.

Comment fonctionnent les influenceurs virtuels

La technologie CGI (imagerie générée par ordinateur) derrière Rozy n’est pas nouvelle. Il est omniprésent dans l’industrie du divertissement d’aujourd’hui, où les artistes l’utilisent pour créer des personnages non humains réalistes dans des films, des jeux informatiques et des clips vidéo.

Mais il n’a été utilisé que récemment pour fabriquer des influenceurs.

Parfois, Sidus Studio X crée une image de Rozy de la tête aux pieds en utilisant la technologie, une approche qui fonctionne bien pour ses images Instagram. D’autres fois, il superpose sa tête sur le corps d’un modèle humain – lorsqu’elle modélise des vêtements, par exemple.

Une image de Lucy, l’humain virtuel coréen utilisé par Lotte Home Shopping. Le crédit: Courtoisie Lotte Home Shopping

La marque sud-coréenne Lotte Home Shopping a créé son influenceur virtuel — Lucy, qui compte 78 000 abonnés Instagram — avec un logiciel habituellement utilisé pour les jeux vidéo.

Comme leurs homologues de la vie réelle, les influenceurs virtuels se font un public via les médias sociaux, où ils publient des instantanés de leur « vie » et interagissent avec leurs fans. Le récit de Rozy la montre “voyageant” à Singapour et dégustant un verre de vin sur un toit pendant que ses fans complimentent ses tenues.

Générations plus âgées pourrait envisager d’interagir avec une personne artificielle quelque peu étrange. Mais les experts disent que les influenceurs virtuels ont touché une corde sensible chez les jeunes Coréens, les natifs numériques qui passent une grande partie de leur vie en ligne.

Lee Na-kyoung, une jeune de 23 ans vivant à Incheon, a commencé à suivre Rozy il y a environ deux ans en pensant qu’elle était une vraie personne.

Rozy l’a suivie, commentant parfois ses messages, et une amitié virtuelle s’est épanouie – une amitié qui a duré même après que Lee a découvert la vérité.

“Nous avons communiqué comme des amis et Je me sentais à l’aise avec elle – donc je ne la considère pas comme une IA mais comme une véritable amie”, a déclaré Lee.

“J’adore le contenu de Rozy”, a ajouté Lee. “Elle est si jolie que je n’arrive pas à croire qu’elle soit une IA.”

Une entreprise rentable

Les médias sociaux ne permettent pas seulement aux influenceurs virtuels de se constituer une base de fans, c’est là que l’argent arrive.

Chez Rozy Instagram, par exemple, est parsemé de contenu sponsorisé où elle fait la publicité de produits de soin et de mode.

“De nombreuses grandes entreprises coréennes veulent utiliser Rozy comme modèle”, a déclaré Baik Seung-yup, PDG de Sidus Studio X. “Cette année, nous prévoyons d’atteindre facilement plus de deux milliards de wons coréens (environ 1,52 million de dollars) de bénéfices, juste avec Rozy.”

Il a ajouté qu’à mesure que Rozy devenait plus populaire, la société décrochait davantage de parrainages de marques de luxe telles que Chanel et Hermès, ainsi que de magazines et d’autres sociétés de médias. Ses publicités sont maintenant apparues à la télévision, et même dans des espaces hors ligne comme les panneaux d’affichage et les côtés des bus.

Lotte s’attend à des bénéfices similaires cette année de Lucy, qui a apporté des offres publicitaires de sociétés financières et de construction, selon Lee Bo-hyun, directeur de la division commerciale des médias de Lotte Home Shopping.

Les modèles sont très demandés car ils aident les marques à atteindre les jeunes consommateurs, selon les experts. Les clients de Rozy comprennent une compagnie d’assurance-vie et une banque – des entreprises généralement considérées comme démodées. “Mais ils disent que leur image est devenue très jeune après avoir travaillé avec Rozy”, a déclaré Baik.

Cela aide également que, par rapport à certains de leurs homologues réels, ces nouvelles étoiles nécessitent peu d’entretien.

Il faut à Lotte et Sidus Studio X entre quelques heures et quelques jours pour créer une image de leurs stars, et de deux jours à quelques semaines pour une publicité vidéo. C’est beaucoup moins de temps et de travail que nécessaire pour produire une publicité mettant en vedette de vrais humains – où des semaines ou des mois peuvent être consacrés à la recherche de lieux et à la préparation de la logistique comme l’éclairage, la coiffure et le maquillage, le stylisme, la restauration et le montage post-production.

Et, peut-être tout aussi important : les influenceurs virtuels ne vieillissent jamais, ne se fatiguent pas et ne suscitent pas la controverse.

Lotte a choisi un influenceur virtuel lorsqu’elle a réfléchi à la manière de maximiser ses “animateurs d’émissions”, a déclaré Lee.

Lotte Home Shopping engage des hôtes humains pour faire la publicité des produits à la télévision – mais ils “coûtent assez cher” et “il y aura des changements avec l’âge”, a déclaré Lee. Alors, ils ont trouvé Lucy, qui a “toujours 29 ans”.

“Lucy n’est pas limitée au temps ou à l’espace”, a-t-il ajouté. “Elle peut apparaître n’importe où. Et il y a pas de problèmes moraux.”

Une question sur la beauté

La Corée du Sud n’est pas le seul endroit à avoir adopté des influenceurs virtuels.

Parmi les influenceurs virtuels les plus célèbres au monde figurent Lil Miquela, créée par les co-fondateurs d’une startup technologique américaine, qui a soutenu des marques telles que Calvin Klein et Prada et compte plus de 3 millions de followers sur Instagram ; Lu of Magalu, créé par une société de distribution brésilienne, avec près de 6 millions de followers sur Instagram ; et FNMeka, un rappeur créé par la société de musique Factory New, avec plus de 10 millions de followers sur TikTok.

Mais il y a une différence majeure, selon Lee Eun-hee, professeur au Département des sciences de la consommation de l’Université Inha : les influenceurs virtuels dans d’autres pays ont tendance à refléter une diversité d’origines ethniques et d’idéaux de beauté.

Les humains virtuels ailleurs ont un “unicité”, tandis que “ceux en Corée sont toujours rendus beaux et jolis … (reflétant) les valeurs de chaque pays”, a-t-elle ajouté.

Une image de Rozy, l’influenceuse virtuelle développée par Sidus Studio X en Corée du Sud. Le crédit: Sidus Studio X

Et en Corée du Sud – souvent surnommée la «capitale mondiale de la chirurgie plastique» pour son industrie en plein essor de 10,7 milliards de dollars – on craint que les influenceurs virtuels n’alimentent davantage des normes de beauté irréalistes.

Les jeunes Coréens ont commencé à repousser ces idéaux ces dernières années, déclenchant en 2018 un mouvement baptisé « échapper au corset ».

Mais les idées de ce qui est populairement considéré comme beau dans le pays restent étroites ; pour les femmes, cela signifie généralement une petite silhouette avec de grands yeux, un petit visage et une peau claire et pâle.

Et ces fonctionnalités sont partagées par la plupart des influenceurs virtuels du pays ; Lucy a une peau parfaite, de longs cheveux brillants, une mâchoire fine et un nez guilleret. Rozy a des lèvres charnues, de longues jambes et un ventre plat sous ses hauts courts.

Lee Eun-hee a averti que des influenceurs virtuels comme Rozy et Lucy pourraient rendre les normes de beauté déjà exigeantes de la Corée encore plus inaccessibles – et accroître la demande de chirurgie plastique ou de produits cosmétiques chez les femmes qui cherchent à les imiter.

“Les vraies femmes veulent devenir comme elles, et les hommes veulent sortir avec des personnes de la même apparence”, a-t-elle déclaré.

Une image de Lucy, l’humain virtuel coréen utilisé par Lotte Home Shopping. Le crédit: Courtoisie Lotte Home Shopping

Les créateurs de Rozy et Lucy rejettent de telles critiques.

Le représentant de Lotte, Lee Bo-hyun, a déclaré qu’ils avaient essayé de faire de Lucy plus qu’une simple “jolie image” en créant une histoire et une personnalité élaborées. Elle a étudié le design industriel et travaille dans le design automobile. Elle publie des articles sur son travail et ses centres d’intérêt, tels que son amour pour les animaux et le kimbap – des petits pains de riz enveloppés d’algues. De cette façon, “Lucy s’efforce d’avoir une bonne influence dans la société”, a déclaré Lee, ajoutant : “Elle donne au public le message de ‘faire ce que vous voulez faire selon vos croyances'”.

Baik, le PDG de Sidus Studio X, a déclaré que Rozy n’était pas ce que “tout le monde appellerait belle” et que la société avait délibérément essayé de rendre son apparence unique et de s’éloigner des normes coréennes traditionnelles. Il désigna les taches de rousseur sur ses joues et ses yeux écarquillés.

“Rozy montre aux gens l’importance de la confiance intérieure”, a-t-il ajouté. “Il y a d’autres humains virtuels qui sont si jolis… mais j’ai créé Rozy pour montrer qu’on peut toujours être belle (même sans un visage conventionnellement attrayant).”

“Le visage noir numérique”

Mais les préoccupations vont au-delà des normes de beauté coréennes. Ailleurs dans le monde il y a débat sur l’éthique du marketing des produits auprès des consommateurs qui ne réalisent pas que les modèles ne sont pas humains, ainsi que le risque d’appropriation culturelle lors de la création d’influenceurs de différentes ethnies – qualifiés par certains de “face noire numérique”.

La société mère de Facebook et Instagram, Meta, qui compte plus de 200 influenceurs virtuels sur ses plateformes, a reconnu les risques.

“Comme toute technologie perturbatrice, les médias synthétiques ont un potentiel à la fois bon et mauvais. Les questions de représentation, d’appropriation culturelle et de liberté d’expression sont déjà une préoccupation croissante”, a déclaré la société dans un article de blog.

“Pour aider les marques à naviguer dans les dilemmes éthiques de ce média émergent et à éviter les dangers potentiels, (Meta) travaille avec des partenaires pour développer un cadre éthique pour guider l’utilisation des (influenceurs virtuels).”

Mais une chose semble claire : l’industrie est là pour rester. Alors que l’intérêt pour le monde numérique explose – allant des technologies de métaverse et de réalité virtuelle aux monnaies numériques – les entreprises affirment que les influenceurs virtuels sont la prochaine frontière.

Une image de Rozy, l’influenceuse virtuelle développée par Sidus Studio X en Corée du Sud. Le crédit: Sidus Studio X

Lotte espère que Lucy passera de la publicité au divertissement, peut-être en apparaissant dans un drame télévisé. L’entreprise travaille également sur un humain virtuel qui plaira aux acheteurs de 40 à 60 ans.

Sidus Studio X a aussi de grandes ambitions ; Rozy lancera sa propre marque de cosmétiques en août, ainsi qu’un NFT (jeton non fongible), et la firme espère créer un trio pop virtuel pour figurer dans les charts musicaux.

Baik souligne que la plupart des fans ne rencontrent pas de vraies célébrités en personne, ne les voyant que sur des écrans. Donc “il n’y a pas de grande différence entre les humains virtuels et les célébrités réelles qu’ils aiment”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons changer les perceptions de la façon dont les gens pensent aux humains virtuels”, a ajouté Baik. “Ce que nous faisons n’est pas de supprimer les emplois des gens, mais de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, comme travailler 24 heures sur 24 ou créer un contenu unique comme marcher dans le ciel.