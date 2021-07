Toujours en télétravail ? Vos impôts 2021 peuvent être plus compliqués

Si vous faites partie des travailleurs qui envisagent de continuer à travailler à distance, vous voudrez peut-être évaluer votre situation fiscale 2021.

Alors que de nombreux États ont offert un sursis lié à la pandémie qui n’a généralement entraîné aucune obligation de déclaration de revenus pour les travailleurs à distance qui ont travaillé temporairement dans leur État, la clémence était pour les déclarations 2020. Et à mesure que la nation sortira de la pandémie, cette pause de conformité disparaîtra.

« Au fur et à mesure que les ordonnances d’urgence sont levées, les orientations changent », a déclaré Eileen Sherr, directrice de la politique fiscale et du plaidoyer auprès de l’American Institute of CPA. « Certains États les lèvent maintenant. »

De nombreux travailleurs ont commencé à faire leur travail à distance il y a plus d’un an lorsque les entreprises ont renvoyé massivement leurs employés chez eux en raison de la pandémie. En juin 2020, environ 42 % de la population active travaillait en télétravail, selon une étude du Stanford Institute for Economic Policy Research.

Parmi ceux qui faisaient encore leur travail à distance fin 2020, environ 30% ont déclaré qu’ils travaillaient dans un état différent de celui où ils avaient vécu et travaillé avant la pandémie, selon une enquête réalisée par le Harris Poll pour le compte de l’American Institute. des CPA. La plupart des personnes interrogées (72 %) connaissaient « très » ou « pas du tout » les exigences fiscales de leur État pour le travail à distance.

Cela peut être compliqué. Différents États ont des approches différentes quant au moment où ils s’attendent à ce que vous déclariez les revenus gagnés là-bas, et les règles ne signifient pas nécessairement que vous paierez globalement plus d’impôts, car la plupart des États offrent un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (bien que ce ne soit pas toujours le cas).

« Le concept n° 1 qu’un individu qui travaille à distance doit savoir est que, quel que soit l’État dans lequel vous résidez, vous devez imposer votre salaire, quel que soit l’endroit où vous l’avez gagné », a déclaré le CPA Michael Bannasch, responsable de la pratique fiscale au niveau national et local. avec RKL, cabinet d’expertise comptable et de conseil.

Cependant, a-t-il dit, vous pourriez avoir une obligation fiscale dans un autre État si vous y gagnez de l’argent ou y travaillez ou si c’est là où est située votre entreprise, selon les États concernés.