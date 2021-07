«Toujours en attente de vaccinations sanglantes»: les Australiens furieux contre la publicité graphique du gouvernement Covid disant aux gens de se faire piquer

L’annonce graphique, qui devrait être diffusée à Sydney – la plus grande ville d’Australie et la plus durement touchée par Covid – montre la femme haletant, les larmes aux yeux alors qu’elle est reliée à un respirateur à l’hôpital. « Covid-19 peut affecter n’importe qui. Rester à la maison. Faire tester. Réservez votre vaccination. l’annonce se termine.

ATTENTION: Voici le gouvernement australien GRAPHIC #COVID-19[FEMININE annonce à courir à Sydney. #COVID19nswpic.twitter.com/6IXgBy7miw – Karen Barlow (@KJBar) 11 juillet 2021

De nombreux Australiens n’ont pas tardé à critiquer ce qu’ils considéraient comme une publicité gouvernementale inappropriée, étant donné l’échec du Premier ministre Scott Morrison à obtenir suffisamment de vaccins Covid-19 pour l’ensemble de la population et les récentes erreurs liées aux coronavirus.

« Complètement offensant de diffuser une annonce comme celle-ci alors que les Australiens de ce groupe d’âge attendent toujours leurs vaccinations sanglantes » a protesté 10 Hugh Riminton, rédacteur en chef des affaires nationales de News First, tandis que Josephine Tovey, rédactrice en chef adjointe de Guardian Australia. appelé l’annonce un « insulter. »

Pourquoi ciblons-nous les jeunes qui ne peuvent même pas recevoir le vaccin recommandé ? Ne devrions-nous pas viser l’augmentation du taux d’hésitation à la vaccination chez les plus de 55 ans ? Pourquoi blâme-t-on toujours les jeunes ? – Darren Levin (@darren_levin) 11 juillet 2021

« Allez prendre les vaccins qui ne sont pas disponibles car nous n’en avons pas acheté depuis que nous avons essayé d’économiser quelques dollars. » Super truc du gouvernement. – L’usine de colle des idées (@kikkogurl) 11 juillet 2021

Un utilisateur de réseaux sociaux décrit « tout sur » l’annonce comme « insensible et offensant » tandis que l’auteure australienne Anna Spargo-Ryan déclaré, «Comment le gouvernement ose-t-il rejeter la faute sur l’individu. Ils ont trébuché sur tous les obstacles systémiques possibles : pauvreté forcée, pénurie de vaccins, hésitation à vacciner, quarantaine d’hôtels… »

Imaginez si vous êtes un jeune obligé de travailler dans le commerce de détail parce que c’est ouvert, vous ne pouvez pas accéder à une vaccination, et voyez cette annonce. Cela n’aide vraiment pas du tout. – Fiction de chiot (@jjjove) 11 juillet 2021

Le culot de ce gouvernement de diffuser ce genre d’annonces alors qu’il est responsable à 100 % de cela. – Julian Lalor (@SwizzleSister) 11 juillet 2021

Bien que l’Australie ait été l’un des pays les moins touchés par Covid-19, la propagation de la variante Delta et l’échec du gouvernement australien à acheter suffisamment de vaccins ont entraîné une augmentation des cas et l’inquiétude que le pays soit beaucoup moins préparé à combattre le virus que d’autres.

Morrison a défendu le déploiement de la vaccination par le gouvernement australien, affirmant qu’il n’avait que quelques mois de retard sur le calendrier et affirmant qu’un déploiement de vaccin plus avancé n’aurait pas empêché l’augmentation des cas à Sydney.

Selon le ministère australien de la Santé, seules les personnes âgées de 40 ans et plus sont actuellement éligibles à la vaccination, à l’exception des aborigènes, des soignants, des travailleurs essentiels et d’autres personnes vulnérables ou proches des personnes vulnérables.

Les Australiens âgés de 18 ans et plus sont autorisés à recevoir le vaccin AstraZeneca si un professionnel de la santé l’approuve, mais la plupart des pays ont mis en garde contre la distribution du vaccin AstraZeneca aux jeunes en raison de préoccupations concernant ses effets secondaires, qui peuvent inclure de rares caillots sanguins potentiellement mortels.

Morrison a été fustigé la semaine dernière après qu’il a été signalé que le gouvernement avait obtenu un « un accord qui change la donne » avec Pfizer pour les vaccins, seulement pour que Pfizer révèle que le nombre de doses envoyées en Australie n’avait pas changé. Certaines doses de Pfizer arriveront cependant plus tôt en Australie.

Morrison a également été critiqué après avoir semblé suggérer que le Royaume-Uni avait vacciné la majorité de sa population avec AstraZeneca et non Pfizer ou Moderna, alors qu’en fait le Royaume-Uni utilise couramment les trois, seuls Pfizer et Moderna étant utilisés pour les moins de 40 ans. Le Royaume-Uni se prépare également à utiliser le vaccin de Johnson & Johnson plus tard cette année.

