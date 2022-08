“Toujours autour du ballon” Taiden Thomas est une force sur la ligne D d’Oswego – Shaw Local

OSWEGO – La taille et l’ADN de Taiden Thomas ont apparemment remplacé son penchant naturel pour le terrain de football.

Le junior d’Oswego se souvient que sa préférence était de courir avec le football à l’époque où il était jeune. Dès qu’il a eu une conscience, il a regardé des ballons de football pour mettre la main dessus.

“Ma mère a dit que j’avais jeté une spirale quand je suis sorti de l’utérus”, a déclaré Thomas.

Maintenant, Thomas passe plutôt son temps à chasser les quarts-arrière.

Il a prouvé qu’il était naturel.

L’ailier défensif athlétique et longiligne a fait irruption sur la scène en deuxième année l’automne dernier sur la ligne défensive d’Oswego. Thomas a réussi 41 plaqués, sept sacs et sept plaqués pour la défaite. Le n ° 89 en bleu, blanc et orange était régulièrement une terreur pour les quarts et les porteurs de ballon des équipes adverses, ouvrant les yeux lors de sa première saison universitaire.

“Il est juste toujours autour du ballon”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. «Nous avons une phrase, vous ne faites peut-être pas le tacle, mais vous faites le jeu. Il fera la technique et exécutera les tendances dont nous avons besoin pour réussir du côté défensif, prenant le contre de la bonne manière, absorbant un contre ou deux afin de laisser quelqu’un d’autre faire le tacle. Il fait les petites choses, est extrêmement intelligent, bouscule. Il y a un an, je n’aurais pas pensé qu’il serait sélectionné pour toutes les conférences, mais il l’a bien mérité.

Thomas a admis que le football universitaire était difficile en deuxième année, mais il a joué un âge pendant ce qui semble être toute sa vie.

Dans le tacle des jeunes, il portait une double bande sur son casque, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas attraper ou porter le ballon et devait être un joueur de ligne offensif ou défensif.

“C’était nul. J’ai toujours voulu courir le ballon. En tant qu’enfant, c’est ce que vous voulez faire », a déclaré Thomas. «L’année de première année, j’ai joué quelques bouts serrés, mais quand j’ai été transféré à l’université, nous avions [Michigan recruit] Deakon [Tonielli] là, alors peut-être l’année prochaine. En ce moment, je m’en tiens à l’ailier défensif, je travaille pour atteindre le quart-arrière.

Ce savoir-faire est de famille.

Le père de Thomas a joué au football au lycée à New York et à l’université. Également ailier défensif, il a établi le record de sac de son école.

“Il me donne des trucs et des conseils”, a déclaré Thomas. “Beaucoup de crédit que je donne et continue de donner à [assistant] entraîneur [Andrew] Cook et tous les entraîneurs pour m’avoir développé. Je prends ces informations, je les intègre.

FND.100121.Football Oswego Le porteur de ballon de Plainfield North Jared Gumila (26 ans) est taclé hors du terrain par l’ailier défensif d’Oswego Taiden Thomas (89) et le secondeur de ligne Nate Perry (54) après avoir remporté un premier essai lors d’un match de football universitaire à Oswego High School vendredi. (Steven Buyansky/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Thomas a déclaré qu’il avait remarqué pour la première fois que les équipes planifiaient des matchs pour le ralentir contre West Aurora l’année dernière. L’arrière est entré et a essayé de frapper Thomas à chaque jeu, la première fois qu’il a appris qu’il devait s’adapter.

Thomas a passé l’intersaison à essayer d’augmenter sa flexibilité, et devenir plus fort a été une priorité principale. Il a également travaillé pour perfectionner sa technique et perfectionner ses mouvements de passe.

“Il a travaillé pour mettre plus de mouvements dans sa boîte à outils, et pas seulement compter sur les choses qu’il est à l’aise de faire”, a déclaré Cooney. «Les équipes contre lesquelles nous jouons verront ces tendances, les joueurs de ligne contre lesquels nous affronterons verront ces techniques. Il existe une variété de façons d’accéder au ballon et il apprend cela.

Thomas est l’un des deux seuls partants de retour dans la défense d’Oswego. Le secondeur senior Braedon Hellinger est l’autre. Cette défensive subira un test difficile dès le départ avec Neuqua Valley et le talentueux quart-arrière Mark Mennecke, qui a inscrit 37 points sur Oswego lors du premier match de la saison dernière.

Thomas poursuit une solide tradition récente de joueurs de ligne défensifs d’Oswego. Noah Shannon est maintenant à Iowa et Jack Hugunin à NIU parmi les nombreux anciens talentueux de la ligne D des Panthers. Thomas a déjà été élu capitaine d’équipe en tant que junior.

« Il n’a pas besoin qu’on lui dise de se mettre au travail ; il est motivé », a déclaré Cooney. « Il est dévoué, le genre de leader que vous voulez. C’est bien d’avoir encore deux ans.

Thomas pourrait être intégré à l’attaque cette saison dans des forfaits doubles serrés avec Tonielli, la tête d’affiche de l’attaque d’Oswego.

Entraînement de football d’Oswego Le receveur Deakon Tonielli (89 ans) tente de conserver une passe sous la couverture étroite de son coéquipier Jeremiah Cain (8 ans) lors d’un entraînement de football au lycée d’Oswego le mardi 7 août 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Tonielli, qui s’est engagé au Michigan au cours de l’été, a réussi un sommet d’équipe de 32 attrapés pour 385 verges et deux touchés l’automne dernier lors de sa deuxième saison universitaire. Ses capacités de capture de passes ont fait de Tonielli l’un des meilleurs espoirs de l’État, mais il se concentre sur d’autres domaines avant cette saison.

“En ce moment, ce sur quoi j’ai vraiment essayé de travailler, c’est mon blocage et ma vitesse, c’est ce qui compte le plus pour moi”, a déclaré Tonielli. “Je sais que [blocking] est une grande partie de ce que je vais faire au prochain niveau.

L’un des cinq partants de retour sur l’attaque d’Oswego, Tonielli a joué le rôle dans la pré-saison d’un partant de troisième année.

“C’est un athlète et son leadership s’est beaucoup amélioré, il a été choisi par ses coéquipiers comme l’un de nos trois capitaines”, a déclaré Cooney. «Il fera des bottés de dégagement, de longs claquements, des bouts serrés, fera ses trucs de blocage là-bas, exécutera des itinéraires, jouera en défense dans certains forfaits d’empêchement. Il en aime chaque instant. Il ressemble à un senior.

Tonielli est conscient qu’il sera une priorité absolue pour les défenses adverses, mais ne se soucie pas de l’attention supplémentaire.

«Cela dépendra en grande partie de la façon dont la défense nous joue. Ils vont avoir des gars sur moi et je m’y attends », a déclaré Tonielli. “Cela donne des opportunités à des gars comme Jordan [Katzenbach] et Nick [Scott] avoir une journée sur le terrain.