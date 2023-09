Toujours « aucun plan clair » pour poursuivre la transition vers le service de police de Surrey, selon un rapport

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, a déclaré que la « balle du leadership » est maintenant dans le camp du gouvernement provincial concernant la transition des services de police de la ville après que le conseil ait bombardé le chef de police Norm Lipinski du service de police de Surrey et le commissaire adjoint Brian Edwards de la GRC de Surrey d’environ une heure de questions. sur son état actuel lundi soir.

« Nous avons entendu aujourd’hui qu’il y avait beaucoup à faire pour mettre en place le cadre et tous les accords juridiques », a déclaré Locke, résumant l’heure. « La ville n’a aucune autorité pour faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas simplement inventer l’autorité, nous n’en avons pas le droit. La province doit s’assurer qu’il existe un plan et qu’il existe une voie à suivre.

« Ce conseil a fait tout ce qui nous était demandé et dans le cadre de notre autorité pour donner suite à notre obligation de déterminer le modèle de maintien de l’ordre pour notre ville », a-t-elle déclaré. « Une grande partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des questions provinciales et fédérales et cela est devenu une grande partie du blocage. »

Locke a souligné que si le gouvernement provincial néo-démocrate veut que la transition ait lieu, « il doit intensifier ses efforts, faire preuve de leadership et faire son travail ». Elle a déclaré qu’elle avait demandé à plusieurs reprises ce plan et qu’elle avait jusqu’à présent envoyé six lettres à des représentants du gouvernement provincial, parmi lesquels le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth et le premier ministre David Eby, « et n’avoir rien vu ».

« Je n’ai jamais entendu non plus pourquoi notre plan (de rester avec la GRC) a été rejeté », a ajouté Locke.

Un rapport d’entreprise soumis au conseil de Surrey lundi soir (11 septembre) a révélé qu’il n’y avait toujours « aucun plan clair, ni aucun document à l’appui en place, pour poursuivre la transition » vers le SPS de la GRC de Surrey en tant que police compétente pour cette ville.

« En conséquence, il reste beaucoup d’incertitude quant à la manière dont la transition vers le SPS sera réalisée », indique le rapport.

Le rapport d’entreprise soumis au conseil conclut que, même si Farnworth a demandé à la ville de Surrey d’aller de l’avant avec le SPS, « des défis restent à relever » et l’élaboration d’un « cadre global et de documents de planification est nécessaire pour toute transition vers le SPS ».

Le 19 juillet, Farnworth a ordonné au conseil municipal de poursuivre la transition de la GRC de Surrey au service de police de Surrey, bien que le conseil ait voté par 6 voix contre 3 le 12 décembre pour maintenir la GRC comme police compétente de la ville.

Farnworth a ensuite nommé Jessica McDonald au poste de conseillère en mise en œuvre stratégique de la province pour superviser la transition. Le rapport d’entreprise de lundi – rédigé par Terry Waterhouse, directeur général des services communautaires, Kam Grewal, directeur général des finances, et Joey Brar, directeur général par intérim des services généraux – note que le déploiement continu d’agents SPS dans la GRC de Surrey nécessitera une autre prolongation de un accord de cession passé le 30 septembre et les 150 millions de dollars promis par Farnworth du gouvernement provincial pour aider à couvrir les coûts liés à la transition « ne suffiront probablement pas à couvrir les coûts prévus ».

Grewal a déclaré lundi au conseil qu’aucune de ces 150 millions de dollars n’avait encore été allouée à la ville de Surrey. « En fait, je prendrais du recul et dirais que la ville n’a reçu aucun financement de la province pour la transition », a déclaré Grewal. « Je suis au courant de l’annonce publique, de l’engagement public de 150 millions de dollars dont j’ai dit à plusieurs reprises qu’il n’était pas suffisant pour couvrir les dommages causés à la ville, à la fois historiquement et à l’avenir. Pour l’instant, tout cela est hypothétique.

Le rapport d’entreprise note que « les défis en suspens comprennent, sans s’y limiter, l’absence d’un plan conjoint des RH pour guider les déploiements et la démobilisation, l’accord d’affectation doit être prolongé au-delà de septembre 2023 et le manque de cadres juridiques pour soutenir les membres de la GRC en service. sous le commandement d’un service de police municipale.

De plus, de nouvelles structures de gouvernance et de gestion de projet doivent également être établies.

« Il est également nécessaire de confirmer les plans de transfert ou de partage d’actifs, d’occupation des installations et de transfert de dossiers et de pièces, entre autres », indique le rapport.

Conseil. Rob Stutt a demandé à Edwards où en était la transition dans la mise en œuvre d’un plan et, compte tenu de ces progrès, quand le SPS sera en mesure de devenir la police compétente de Surrey.

« À l’heure actuelle, nous n’avons pas de plan suivi », a répondu Edwards. « Un plan devra être élaboré entre les parties, et l’architecture pour construire ce plan devra être développée. Donc pour moi, il est impossible de vous fournir un calendrier. »

Edwards a déclaré que 233 agents du SPS étaient soit déployés, soit sur le point de l’être, au sein de la GRC de Surrey, mais qu’il y en a actuellement « environ 179 » et 38 membres de la GRC de Surrey ont quitté la GRC pour rejoindre le SPS.

En attendant, le conseiller. Linda Annis a souligné que le fait d’avoir deux services de police coûte 266 000 $ par jour aux contribuables de Surrey. Elle a qualifié le rapport de « décevant car il reflète un sérieux manque d’urgence et un manque d’enthousiasme politique ou de leadership pour accomplir rapidement la transition ».

«Je comprends, le maire voulait garder la GRC, mais ce navire a appareillé», a déclaré Annis dans un communiqué de presse lundi, accusant la maire Brenda Locke et le conseil «d’intensifier» et de demander au personnel municipal et au SPS «de continuez à achever la transition le plus rapidement possible.

Lundi 11 septembre également, un communiqué du SPS a souhaité la bienvenue à sa cinquième promotion. Le 8 septembre, le SPS a officiellement accueilli sept nouvelles recrues qui commenceront désormais leur formation de policier municipal au Justice Institute of British Columbia (JIBC).

« Ce groupe est composé de quatre femmes et de trois hommes, âgés de 25 à 38 ans », précise le communiqué. « Toutes les recrues ont un lien avec Surrey – soit en tant que résidents, soit grâce à des emplois antérieurs, ainsi qu’une vaste expérience de bénévolat. Ils reflètent également la diversité de la communauté qu’ils serviront, avec des origines culturelles et des compétences linguistiques différentes.

