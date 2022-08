Toujours à la recherche de bénévoles – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez redonner à votre communauté ? Les amis de la bibliothèque publique de Yorkville sont peut-être la bonne personne. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles (tous les âges sont les bienvenus) pour des événements pour nos collectes de fonds ou pour aider autour de la bibliothèque.

Le but des Amis de la bibliothèque est d’attirer l’attention sur les services et les besoins de la bibliothèque, d’aider à renforcer et à étendre les services de la bibliothèque et de faire des collectes de fonds. Les fonds recueillis par les Amis sont utilisés pour des projets de bibliothèque, des programmes et l’achat d’équipements spéciaux.

Contactez les amis de la bibliothèque publique de Yorkville sur Facebook ou trouvez plus d’informations sur la page Amis du site Web de la bibliothèque, www.yorkville.lib.il.us/. Des informations supplémentaires sont disponibles dans le hall au bureau de prêt.

Nancy Aschauer

Au nom des Amis de la Bibliothèque publique de Yorkville

Yorkville