Touchwood Center Apple Store à Solihull, au Royaume-Uni, déménagera dans un nouvel emplacement en 2024, selon un rapport

Apple pourrait déménager son Apple Store Touchwood Center à Solihull, au Royaume-Uni, dans de nouveaux locaux plus grands l’année prochaine, selon un rapport de Bloombergqui dit Apple ouvrira et rénovera un total de sept magasins à travers le pays jusqu’en 2025.

Le magasin Touchwood Center d’Apple n’a pas encore présenté l’esthétique de magasin repensée du fabricant d’iPhone, manquant certaines des fonctionnalités et expériences trouvées dans d’autres magasins Apple Store du pays, comme un grand espace Today at Apple pour des sessions créatives en magasin, un disposition remaniée du Genius Bar, et plus encore.

Bien que les plans soient susceptibles de changer, Bloomberg rapporte que le nouvel Apple Store de Solihull, au Royaume-Uni, pourrait ouvrir en juin 2025.

Le Royaume-Uni est le troisième marché de détail d’Apple, qui compte environ 40 magasins.

Apple envisagerait un total de neuf Apple Stores nouveaux et remodelés à travers l’Europe jusqu’en 2027.