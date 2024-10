Touches personnelles sur le dernier design de masque de Woll mises en valeur dans la campagne Apple

Photo vedette : Getty Images

Peu d’équipements sportifs, voire aucun, sont aussi emblématiques que le masque de gardien de but – un look qui a évolué de sa forme la plus simple à de véritables œuvres d’art.

Avant ce qui sera sa 37e sortie en carrière dans la LNH, toutes avec les Maple Leafs de Toronto, Joseph Woll ne peut cacher son enthousiasme face au nouveau look qu’il arborera cette saison 2024-25.

Woll est depuis longtemps fasciné par les masques de gardien de but.

«C’est ce sentiment de pouvoir exprimer les choses que j’aime vraiment dans cette vie et d’être à l’aise pour les exprimer au monde», a-t-il déclaré à propos de ses masques au fil des années, avant et tout au long de sa carrière dans la LNH.

« C’est une chose très humaine, de se sentir de plus en plus à l’aise dans sa peau au fil du temps et de pouvoir partager ce qui nous passionne. »

C’est ce que Woll a fait grâce à son travail avec le célèbre artiste de masques de gardien de but David Gunnarsson et sa compagnie, Dave Art.

« Je devais avoir 14 ou 15 ans lorsque j’ai découvert Dave Art pour la première fois et j’ai toujours rêvé qu’un jour j’aurais un masque peint par lui », a déclaré Woll.

Gunnarsson, ainsi que d’autres artistes, ont collaboré avec sept gardiens de but de la LNH pour donner vie à leur vision créative sur la glace.

Woll figure aux côtés de six autres gardiens de la LNH, dont Thatcher Demko (Canucks de Vancouver), Linus Ullmark (Sénateurs d’Ottawa), Jeremy Swayman (Bruins de Boston), Sam Montembeault (Canadiens de Montréal), Jacob Markstrom (Devils du New Jersey) et Stuart Skinner ( Edmonton Oilers) dans le cadre de la campagne « Made on iPad » d’Apple, qui invite les amateurs de hockey à découvrir comment l’iPad Pro et l’Apple Pencil Pro ont été utilisés pour créer les motifs de leurs masques respectifs.

Gunnarsson a conçu quatre des masques. En plus de Woll’s, il a également travaillé sur les designs d’Ullmark, Skinner et Swayman. Jordon Bourgeault a conçu pour Montembeault et Markstrom tandis que Travis Michael a conçu pour Demko.

Au cours des prochaines semaines, Apple présentera sept courts métrages montrant le processus de conception de chaque masque.

«Tout au long de mes études, je me souviens avoir tellement voulu que Dave peigne un de mes masques», se souvient Woll.

«Quand Spencer Knight est arrivé au Boston College après mon départ, son premier masque, au cours de sa première année, a été peint par Dave Art. J’ai pensé : « Vous vous moquez de moi ? Tout ce temps, j’étais tellement jaloux.

« Dès que je suis devenu professionnel et que j’ai eu la possibilité d’utiliser Dave, c’était vraiment cool pour moi. »

Le résultat final de la collaboration entre Woll et Gunnarsson est un chef-d’œuvre visuel.

Conçu pour évoquer un sentiment de calme, inspiré par sa méditation d’avant-match, le masque de Woll présente des paysages de montagne sereins, y compris la représentation d’une formation rocheuse norvégienne appelée la Langue du Troll, en reconnaissance de son plaisir pour la randonnée et le plein air. Un piano à queue trône au sommet de la montagne, en hommage à sa passion pour la musique.

«Pour ce masque, en particulier, j’y ai mis beaucoup de réflexion et de personnalité, donc j’étais très heureux de la façon dont Dave lui a donné vie. Je lui ai beaucoup envoyé d’e-mails et j’avais une longue liste de choses à partager, ainsi que beaucoup de photos, mais il a fait un travail incroyable.

Gunnarsson a apprécié travailler avec Woll sur le projet.

«C’est génial de travailler avec Joseph. J’ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Il est très créatif et a imaginé des trucs très sympas pour ses masques.

Woll, le choix de troisième ronde des Maple Leafs au repêchage 2016 de la LNH, a passé des heures à rechercher ce qu’il voulait inclure sur le masque.

L’objectif était que ce soit une vitrine authentique de sa personnalité et de ses intérêts personnels.

« Ce sont les détails qui rendent le masque spécial pour moi.

« D’un côté, j’ai le Mont Blanc [the highest mountain in the Alps and Western Europe]. J’ai fait une boucle vraiment cool autour des Alpes l’été dernier et je voulais avoir le Mont Blanc sur le masque du point de vue que je l’ai vu lorsque j’étais dans la vallée de Chamonix. Je me souviens d’y être arrivé pour la première fois et cette montagne ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu.

L’autre côté du masque représente l’affinité de Woll pour la nature et la musique, y compris le paysage de Troll’s Tongue.

« Ce qui a inspiré cela, c’est l’artiste Kygo », a déclaré Woll, à propos du DJ, auteur-compositeur et producteur de disques norvégien. « Sur son album le plus récent, il a donné un concert entier sur Troll’s Tongue, qui est ce petit rebord sur les montagnes en Norvège. Cela s’inscrit donc dans le thème de la montagne, où j’aime passer beaucoup de temps.

«J’aime aussi Kygo, la musique et jouer du piano, donc il y a un piano sur ce rebord. Toutes les parties de cette Langue de Troll sont spéciales et très personnelles pour moi.

L’illustration sur le dessus du masque est tout aussi significative pour Woll.

« Il y a des étoiles, et nous avons essayé de faire un travail de type aurores boréales sur le dessus du masque. – J’ai toujours été fasciné par l’espace et la physique de l’espace – donc tous mes passe-temps et intérêts étaient rassemblés sur un seul masque.

Woll, qui a signé un contrat de trois ans avec Toronto en juillet, portera également cette saison un masque qui rend hommage à l’ancien joueur vedette des Maple Leafs, Curtis Joseph, connu sous le nom de Cujo à l’époque où il était dans la LNH.

C’est aussi un hommage à un précieux souvenir d’enfance au hockey.

«Je me souviens de mon tout premier masque, c’était un masque de chien-loup noir. C’était le premier que j’avais. Cette année, mon autre masque, que Dave a également peint, est un loup, ce qui est un petit hommage à mon premier masque, et il fonctionne aussi avec le masque que portait Cujo. – c’est plutôt doux.

Travailler de concert avec Gunnarsson pour créer les deux masques était exactement ce que Woll envisageait.

Peut-être même mieux.

«Dave est incroyable. Ce qu’il fait est vraiment une œuvre d’art – à quel point il est détaillé et créatif. C’est incroyable de voir ce qu’il peut créer sur un casque. C’est spécial.

« Apporter cette authenticité au sport est quelque chose de très spécial pour moi. »

Et pour l’homme qui voit son travail prendre vie dans les arénas de la LNH à travers la ligue.

«C’est toujours agréable de voir mes peintures sur un masque lors d’un match de la LNH, c’est irréel», a déclaré Gunnarsson, qui a commencé à travailler sur les masques à l’âge de 20 ans.

«C’est un rêve pour moi de travailler avec ma plus grande passion, peindre, comme travail à temps plein pendant tant d’années.»

Bien que ses récents produits finis soient loin des expériences d’adolescent de Woll avec les masques de gardien de but, une chose est restée inchangée dans le processus.

« Quand [Dallas Stars goaltender] Jake Oettinger et moi étions avec l’équipe nationale américaine à Ann Arbor, nous nous sommes fait équiper pour nos masques – en gros, ils mettent un gros moule de plâtre sur ton visage – quand nous avions 16 ans.

« J’utilise toujours le même moule, alors j’espère que ma tête n’a pas beaucoup changé depuis. »

Pas dans cette dernière création, un projet qui, dans tous les sens, s’accordait parfaitement.