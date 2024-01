Toucher Eden House / Giroflée Architecture + Design

© Finbarr Fallon

+ 15

© Finbarr Fallon

“Au contact de l’amour, chacun devient poète.” Platon

Aux confins de l’utopie, le temps avance à son rythme langoureux. Les papillons voltigent à travers les rayons du soleil et l’air, chargé du parfum des fleurs, résonne du doux bourdonnement de la vie. Le chant des oiseaux s’harmonise avec le bruissement des feuilles dans une symphonie naturelle. Ici, une maison se dresse entourée de vignes et de végétation, nichée au milieu d’une tapisserie de végétation luxuriante. La lumière du soleil, filtrée à travers la canopée verdoyante, projette un jeu d’ombres fascinant sur la façade. Alors que la lumière du jour traverse le feuillage, elle baigne le manoir d’une lueur dorée, révélant son allure royale.

© Finbarr Fallon

© Finbarr Fallon

Havre de tranquillité et de sérénité niché au milieu d’une verdure luxuriante et embrassé par le doux pâturage de la nature, Touching Eden House se dresse au bord des jardins botaniques de Singapour, un havre de verdure centenaire et le premier site de la ville inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Situé au cœur de la ville urbaine de Singapour, il témoigne de la coexistence harmonieuse entre la vie urbaine et la nature dans notre City In The Garden. La philosophie de conception de Touching Eden House s’articule autour de l’intégration transparente d’éléments naturels dans la structure. Dès l’instant où l’on pose le pied sur la propriété, un sentiment de tranquillité devient palpable. Le terrain s’ouvre sur des jardins méticuleusement aménagés, où des fleurs éclatantes s’épanouissent et où les doux murmures du vent remplissent l’air. L’extérieur de la maison présente un voile d’intimité contemporaine et de protection solaire, soutenu par des lignes épurées et de grandes fenêtres vitrées offrant une vue imprenable sur la verdure environnante.

© Finbarr Fallon

© Finbarr Fallon

© Finbarr Fallon

En entrant dans Touching Eden House, on est accueilli par un intérieur qui respire la chaleur et le calme. L’utilisation de matériaux naturels tels que le travertin, le granit, les tissus aux tons terre et le bois haute performance crée un sentiment d’harmonie avec l’environnement. La conception intègre de grands espaces ouverts et des baies vitrées, permettant à une lumière naturelle abondante d’inonder les pièces et de brouiller les frontières entre l’intérieur et l’extérieur.

© Finbarr Fallon

© Finbarr Fallon

Le bureau et la salle de sport, stratégiquement positionnés au niveau supérieur, dévoilent des vues panoramiques sur la cime des arbres environnants. Ces sanctuaires surélevés offrent un environnement de bureau à domicile isolé et serein, permettant une immersion complète dans le travail et la remise en forme au milieu de la nature. Cette expérience transformatrice nourrit à la fois l’esprit et le corps. Les plantes suspendues tombent en cascade depuis le toit-terrasse et sur les côtés de la maison, créant un rideau de verdure et conférant à l’atmosphère un charme fantaisiste.

© Finbarr Fallon

Touching Eden House est une retraite éthérée où les rêves se déploient et où la magie de la nature s’entremêle harmonieusement. Réalisée par un propriétaire visionnaire, cette demeure de rêve est consciencieusement conçue par des équipes de consultants, de spécialistes et d’artisans. L’alchimie magique du mélange harmonieux de l’habitation humaine et de la splendeur naturelle est évidente partout. Les murs de ce sanctuaire sont intimement liés à la beauté de la nature, faisant de Touching Eden House un havre d’émerveillement et une maison enchanteresse de jour comme de nuit.