Touché par Uvalde, Bo Jackson a fait un don pour payer les funérailles

AUSTIN, Texas (AP) – L’ancienne superstar du sport Bo Jackson a aidé à payer les funérailles des 19 enfants et deux enseignants tués lors du massacre de l’école d’Uvalde en mai, se révélant comme l’un des donateurs auparavant anonymes qui couvraient les frais des familles après l’un des les fusillades en classe les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.

Jackson, dont les rares succès dans la NFL et la Ligue majeure de baseball ont fait de lui l’un des athlètes les plus grands et les plus commercialisables des années 1980 et 1990, a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il se sentait obligé de soutenir les familles des victimes après la perte de tant de de nombreux enfants.

“Je ne sais pas si c’est parce que je vieillis”, a déclaré Jackson, père de trois enfants et grand-père à l’approche de la soixantaine. “Ce n’est tout simplement pas bien pour les parents d’enterrer leurs enfants. Ce n’est pas juste.

«Je sais que chaque famille là-bas travaille probablement d’arrache-pied juste pour faire ce qu’elle fait. … La dernière chose dont ils avaient besoin était de débourser des milliers de dollars pour quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver.

Jackson a déclaré qu’il ressentait un lien personnel avec la ville qu’il a traversée plusieurs fois. Uvalde a été un arrêt régulier pour manger un morceau ou faire l’épicerie avant un long trajet plus à l’ouest pour visiter le ranch d’un ami lors de voyages de chasse.

C’était sa familiarité avec l’ambiance de la rue principale d’Uvalde, de la place verdoyante de la ville et des gens qu’il avait rencontrés lors de ces arrêts qui ont touché son cœur lorsque la nouvelle a éclaté le 24 mai de la fusillade à Robb Elementary. Les forces de l’ordre ont été fortement critiquées pour avoir mis plus d’une heure pour entrer dans la salle de classe où le tireur de 18 ans a perpétré l’attaque, et un rapport d’enquête de Texas House a blâmé le district scolaire, affirmant une culture de sécurité laxiste, alerte inégale système et les portes déverrouillées ont également contribué.

Trois jours plus tard, Jackson et un ami proche se sont envolés pour Uvalde, ont brièvement rencontré le gouverneur Greg Abbott et ont présenté un chèque de 170 000 $ avec une offre de payer tous les frais funéraires.

Abbott l’a annoncé comme un don anonyme lors d’une conférence de presse le 27 mai sur l’aide que l’État accordait aux victimes.

« Nous ne voulions pas de médias », a-t-il déclaré. “Personne ne savait que nous étions là.”

Et bien que Jackson ait suggéré qu’il n’avait pas gardé le secret, il n’avait pas parlé publiquement de ce qui l’avait poussé à faire le voyage à Uvalde et au don jusqu’à cette semaine.

« Uvalde est une ville qui reste dans votre esprit. Juste le nom », a déclaré Jackson. « Je ne connais personne là-bas. Cela m’a juste touché.

Jackson a refusé de nommer l’ami qui l’accompagnait et a également contribué au don.

D’autres efforts de collecte de fonds ont depuis permis de collecter des millions pour aider les familles, et les salons funéraires locaux ont déclaré qu’ils ne factureraient pas les services aux familles. Mais le don de Jackson a été un premier point de lumière pour les familles en deuil.

Le bureau d’Abbott a déclaré que l’argent de Jackson avait été “rapidement dirigé pour couvrir les frais funéraires” via OneStar, une organisation à but non lucratif créée pour promouvoir le bénévolat et le service communautaire au Texas, y compris les efforts de secours à Uvalde.

“Le véritable esprit de notre nation est que les Américains se soutiennent les uns les autres en cas de besoin et de difficultés”, a déclaré Abbott. “Dans un acte vraiment désintéressé, Bo a couvert tous les frais funéraires des familles des victimes afin qu’elles aient une chose de moins à s’inquiéter pendant leur deuil.”

Jackson a déclaré avoir suivi la couverture médiatique des funérailles, mais il a refusé de dire s’il avait été en contact direct avec l’une des familles.

Le jour du tournage, Jackson a tweeté, « Amérique… arrêtons s’il vous plaît toutes ces bêtises. Merci de prier pour toutes les victimes. Si vous entendez quelque chose, dites quelque chose. Nous ne sommes pas censés enterrer nos enfants. Je prie pour toutes les familles du pays qui ont perdu des êtres chers dans des fusillades insensées. Cela ne peut pas continuer.

Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer sur le “Cela ne peut pas continuer”, cependant, Jackson a refusé, disant seulement qu’il avait écrit ce qu’il voulait dire.

«Je ne veux pas transformer cela en quoi que ce soit (mais) ce que c’est. J’essayais juste (avec le don) de mettre un peu de soleil dans le nuage de quelqu’un, un nuage très sombre », a déclaré Jackson.

Mais il a aussi relevé la régularité des fusillades de masse dans le pays.

“La dernière chose que vous voulez entendre, c’est qu’il y a un tireur actif dans l’école de votre enfant”, a-t-il déclaré. “Cela se produit partout maintenant.”

Uvalde n’était pas le premier acte de philanthropie à grande échelle de Jackson. Il organise une balade à vélo annuelle dans son État d’origine, l’Alabama, pour collecter des fonds pour les fonds de secours en cas de catastrophe, un effort lancé après que des tornades ont tué près de 250 personnes. Le don d’Uvalde était son premier en réponse à une fusillade de masse.

« Ce sont les enfants. … Ce sont les enfants. … Ce sont les enfants », a déclaré Jackson, s’arrêtant avant chaque répétition pour se ressaisir. “Si ça ne te dérange pas, c’est que quelque chose ne va pas chez toi.”

Jim Vertuno, Associated Press