Le compositeur de musique AR Rahman, lauréat d’un Oscar, a partagé un portrait de lui-même réalisé par un fan utilisant un script tamoul sur les réseaux sociaux.

Touché par le geste, Rahman s’est rendu sur Instagram jeudi et a partagé le fan art unique avec sa famille en ligne.

L’œuvre présente un croquis décrit de l’image de Rahman.

C’était un cadeau et présenté au maestro comme une marque d’hommage à sa contribution et se consacre à célébrer la beauté de l’écriture tamoule à travers le lettrage, la calligraphie et la typographie personnalisés. Il a été réalisé par Tamil Typography – une entreprise spécialisée dans l’art typographique.

Vérifiez le ici:

Les mots utilisés pour faire le portrait de Rahman dans l’œuvre d’art étaient les noms des chansons composées par lui.

Il comporte également le nom de l’artiste – Tharique Azeez de la typographie tamoule dans la partie inférieure de l’œuvre. L’artiste a non seulement fait un usage intelligent de la calligraphie tamoule, mais de manière décalée, il a également ajouté des taches dans son œuvre pour lui donner un aspect original.

L’arrière-plan de l’esquisse ressemble à une sensation de papier parchemin, ce qui lui confère une ambiance exotique. Le portrait était tout simplement capable de faire ressortir le caractère et la personnalité du compositeur dans cette combinaison unique de jeux de mots intelligents.

La publication de Rahman a déjà recueilli près de 1,5 lakh likes quelques heures après sa mise en ligne et une multitude de commentaires élogieux de la part de ses abonnés. Le « Mozart de Madras » a tagué le pseudo Instagram officiel des créateurs Tamil Typography dans la légende, ce qui a conduit ses fans et ses abonnés à aimer et à apprécier l’art sur leur poignée également.

Appréciant le message comme « Art génial », un utilisateur a écrit sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos: « C’est parfait » a commenté un autre. Il y en avait plusieurs autres qui ont exprimé leur amour en utilisant du feu ou des émojis en forme de cœur.

Certains ont même écrit «Thailavaa», qui signifie chef ou chef en tamoul. D’autres l’ont qualifié de travail «incroyable» qui mérite d’être présenté au public.

Parallèlement, le compositeur a récemment été choisi comme ambassadeur de la marque des British Academy Film Awards (BAFTA).

Sur le plan du travail, les fans de Rahman peuvent écouter ses airs pour « Ponniyin Seivan », un film tamoul qui sortira l’année prochaine et « Atrangi Re », un film en hindi dont la sortie est prévue en février 2021.