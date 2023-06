"Touché de manière inappropriée": La femme d’un soldat allègue une attaque au Tamil Nadu

Dimanche, l’épouse d’un jawan de l’armée a affirmé avoir été agressée et agressée sexuellement par plus de 40 personnes et également agressée verbalement.

« Plus de 40 personnes m’ont attaqué. Ils m’ont agressé verbalement, en utilisant un langage obscène. Ils m’ont également touché de manière inappropriée. Ils ne laissent pas notre famille vivre en paix. Ils me menacent », a déclaré la femme du jawan à Vellore.

Plus tôt dans la journée, le jawan avait allégué que sa femme avait été partiellement déshabillée et battue très violemment.

Le surintendant de la police, Thiruvannamalai, Karthikeyan, a déclaré qu’un FIR avait été enregistré en vertu des sections pertinentes sur une plainte déposée par le jawan.

« Sur la base d’une plainte du jawan, un FIR (premier rapport d’information) a été déposé sous les sections pertinentes. Deux des accusés – Ramu et Hariprasad – ont déjà été arrêtés », a déclaré le SP.

Il a déclaré que l’enquête préliminaire suggérait que l’incident était la conséquence d’un « conflit civil ».

« Cela semble être les retombées d’un litige civil. Oui, certaines choses se sont produites. Cependant, ce que nous disons pour l’instant n’est que sur la base de l’enquête préliminaire. Une enquête approfondie dans les prochains jours nous donnera une meilleure idée de ce qui aurait pu se passer », a déclaré M. Karthikeyan.

De plus amples détails sont attendus.